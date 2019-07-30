Либертарианская партия отозвала заявку на акцию по выборам в Мосгордуму

Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве. Архивное фото

Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Либертарианская партия прекратила переговоры с мэрией Москвы и отказалась от участия в акции незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, запланированной на 3 августа в Москве, так как вариант проведения мероприятия на улице Академика Сахарова их не устраивает, сообщила РИА Новости пресс-секретарь партии Дарья Петрушенко.

Ранее Петрушенко заявила, что Либертарианская партия не согласна с вариантом проведения акции незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова, настаивает на Лубянской площади в качестве места проведения этого мероприятия, если власти Москвы не согласуют его, партия откажется от проведения акции.

"Мы прекратили переговоры (с мэрией Москвы), потому что нам предлагают только Сахарова. Мы отозвали заявление и отказались от участия в акции 3 августа", - сказала РИА Новости Петрушенко.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов заявил РИА Новости, что мэрия Москвы сообщила ему о согласовании акции, запланированной незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова с 14.00 до 16.00 3 августа. По его словам, заявку на проведение митинга, связанного с выборами в Мосгордуму, на прошлой неделе подавала Либертарианская партия. РИА Новости пока не располагает подтверждением решения по заявке со стороны столичной мэрии.