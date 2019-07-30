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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Либертарианская партия отозвала заявку на акцию по выборам в Мосгордуму

Вчера, 14:26
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Либертарианская партия прекратила переговоры с мэрией Москвы и отказалась от участия в акции незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, запланированной на 3 августа в Москве, так как вариант проведения мероприятия на улице Академика Сахарова их не устраивает, сообщила РИА Новости пресс-секретарь партии Дарья Петрушенко.
Ранее Петрушенко заявила, что Либертарианская партия не согласна с вариантом проведения акции незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова, настаивает на Лубянской площади в качестве места проведения этого мероприятия, если власти Москвы не согласуют его, партия откажется от проведения акции.
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"Мы прекратили переговоры (с мэрией Москвы), потому что нам предлагают только Сахарова. Мы отозвали заявление и отказались от участия в акции 3 августа", - сказала РИА Новости Петрушенко.
Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов заявил РИА Новости, что мэрия Москвы сообщила ему о согласовании акции, запланированной незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова с 14.00 до 16.00 3 августа. По его словам, заявку на проведение митинга, связанного с выборами в Мосгордуму, на прошлой неделе подавала Либертарианская партия. РИА Новости пока не располагает подтверждением решения по заявке со стороны столичной мэрии.
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Выборы в МосгордумуМосковская городская думаМоскваПолитика
Популярные комментарии
Кроме проспекта Академика Сахарова есть и другие места - например солнечный Магадан там уж места более чем достаточно для ... ! Так что ждём !
30 июля, 14:47
VIKTOR TCHAPLIUGIN
210107
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