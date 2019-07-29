Мэрия предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Михаил Федотов заявил РИА Новости, что мэрия Москвы сообщила ему о согласовании акции, запланированной незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму в столице на 3 августа, при этом Совет будет следить за ее ходом.

По словам Федотова, СПЧ запросил мэрию Москвы и получил информацию, что Либертарианская партия подала заявку еще на прошлой неделе на проведение митинга, связанного с выборами в Мосгордуму, на проспекте Академика Сахарова с 14:00 до 16:00.

"Мэрия Москвы меня проинформировала о том, что такое согласование получено. Поэтому, мне кажется, это хороший знак. Совет, как обычно, направит своих наблюдателей на эту акцию, безусловно", — сообщил РИА Новости Федотов.

РИА Новости пока не располагает подтверждением от столичной мэрии о согласовании акции 3 августа.

Федотов подчеркнул, что все должно проходить "в установленных законом формах".

"Я считаю, что если люди хотят выразить свое мнение, то они могут это сделать, это их конституционное право. Другое дело, что это их конституционное право должно выражаться в установленных законом формах. В данном случае такая форма есть, это можно сделать на проспекте Академика Сахарова", — заключил он.

В минувшую субботу, 27 июля, в Москве прошел митинг, который не был согласован со столичными властями. По данным прокуратуры, в соцсетях распространялись призывы приходить на несанкционированную акцию к дому 13 по Тверской улице, где находится правительство Москвы. Ее организовали оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей. Полиция сообщала, что на незаконной акции 27 июля были задержаны 1074 человека за различные правонарушения. Накануне акции о ее незаконности и ответственности за организацию, призывы и участие в ней предупреждали прокуратура, полиция и мэр Москвы Сергей Собянин.