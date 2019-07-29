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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Мэрия предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа

Вчера, 18:08
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание мэрии на Тверской улице в Москве
Здание мэрии на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Михаил Федотов заявил РИА Новости, что мэрия Москвы сообщила ему о согласовании акции, запланированной незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму в столице на 3 августа, при этом Совет будет следить за ее ходом.
По словам Федотова, СПЧ запросил мэрию Москвы и получил информацию, что Либертарианская партия подала заявку еще на прошлой неделе на проведение митинга, связанного с выборами в Мосгордуму, на проспекте Академика Сахарова с 14:00 до 16:00.
"Мэрия Москвы меня проинформировала о том, что такое согласование получено. Поэтому, мне кажется, это хороший знак. Совет, как обычно, направит своих наблюдателей на эту акцию, безусловно", — сообщил РИА Новости Федотов.
РИА Новости пока не располагает подтверждением от столичной мэрии о согласовании акции 3 августа.
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Федотов подчеркнул, что все должно проходить "в установленных законом формах".
"Я считаю, что если люди хотят выразить свое мнение, то они могут это сделать, это их конституционное право. Другое дело, что это их конституционное право должно выражаться в установленных законом формах. В данном случае такая форма есть, это можно сделать на проспекте Академика Сахарова", — заключил он.
В минувшую субботу, 27 июля, в Москве прошел митинг, который не был согласован со столичными властями. По данным прокуратуры, в соцсетях распространялись призывы приходить на несанкционированную акцию к дому 13 по Тверской улице, где находится правительство Москвы. Ее организовали оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей. Полиция сообщала, что на незаконной акции 27 июля были задержаны 1074 человека за различные правонарушения. Накануне акции о ее незаконности и ответственности за организацию, призывы и участие в ней предупреждали прокуратура, полиция и мэр Москвы Сергей Собянин.
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Среди организаторов акции 27 июля были те же люди, которые, как ранее указывала прокуратура, 14 июля провели аналогичный митинг у Мосгоризбиркома вопреки предостережению ведомства, — Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие. Теперь в их отношении проводится административное расследование. Акция 14 июля также привела к возбуждению уголовного дела о "воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий". По данным следствия, она была организована "для давления на членов городского и окружных избиркомов" и "сопряжена с угрозами применения насилия против членов избирательных комиссий".
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Выборы в МосгордумуСПЧМосгоризбиркомМосковская городская думаМихаил ФедотовРоссияОбщество
Популярные комментарии
Надо было 2 августа митинг делать
29 июля, 19:01
yangibon
36700224
Светов (заявитель) не согласен на пр.Сахарова. пусть не вводят в заблуждение. завтра состоится заседание представителей мэрии и представителей заявителей.
29 июля, 19:08
елочка нравится
17300019
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