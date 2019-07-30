Либертарианская партия настояла на проведении акции на Лубянской площади

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Либертарианская партия не согласна с вариантом проведения акции незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова, настаивает на Лубянской площади в качестве места проведения этого мероприятия, если власти Москвы не согласуют его, партия откажется от проведения акции, сообщила пресс-секретарь партии Дарья Петрушенко.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов заявил РИА Новости, что мэрия Москвы сообщила ему о согласовании акции, запланированной незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова с 14.00 до 16.00 3 августа. По его словам, заявку на проведение митинга, связанного с выборами в Мосгордуму, на прошлой неделе подавала Либертарианская партия. РИА Новости пока не располагает подтверждением решения по заявке со стороны столичной мэрии.

"Мы согласовывали неделю назад, заявка была на Лубянку. Сегодня пришло предложение (о проведении акции на проспекте Академика) Сахарова, но мы не согласны. Соответственно, если нам не согласовывают Лубянку, то мы не устраиваем митинг", - сказала Петрушенко РИА Новости.

По ее словам, в настоящее время у партии нет решения столичных властей о согласовании акции на проспекте Академика Сахарова.

"На (проспекте Академика) Сахарова у нас уже был там митинг. И, в общем, нас уже интересовало (проведение) именно на Лубянке", - добавила пресс-секретарь.

Петрушенко отметила, что в данный момент начаты переговоры с мэрией Москвы.

В минувшую субботу, 27 июля, в Москве прошел митинг, который не был согласован со столичными властями. По данным прокуратуры, в соцсетях распространялись призывы приходить на несанкционированную акцию к дому 13 по Тверской улице, где находится правительство Москвы. Ее организовали оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей. Полиция сообщала, что на незаконной акции 27 июля были задержаны 1074 человека за различные правонарушения. Накануне акции о ее незаконности и ответственности за организацию, призывы и участие в ней предупреждали прокуратура, полиция и мэр Москвы Сергей Собянин.