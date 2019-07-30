"Пасхалка" или ляп. Зачем Джону Сноу стакан с кофе, а королеве — кеды

"Есть люди, которые специально ищут ошибки, в основном в популярных фильмах. Если выходит статья или обзор с упоминанием киноляпа — это маркер успеха картины", — объясняет РИА Новости Екатерина Назарова, представитель одной из российских компаний-дистрибьюторов.
"Огрехи в фильмах Pixar, Disney — не случайность, а "пасхалки", зашифрованные сообщения, которые авторы сознательно добавляют в свои проекты", — продолжает Назарова.
Последний самый нашумевший киноляп — бумажный стаканчик с кофе, неожиданно появляющийся в восьмом сезоне "Игры престолов" перед Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк) в сцене пиршества в Винтерфелле, пока все пьют вино из рогов и кубков.
Это можно было бы списать на невнимательность, но актриса Софи Тернер (Санса Старк) обвинила в "проколе" коллегу Кита Харрингтона, сыгравшего Джона Сноу.
Как бы там ни было, стаканчик получил свою минуту славы и даже больше.
Последний самый нашумевший киноляп — бумажный стаканчик с кофе, неожиданно появляющийся в восьмом сезоне "Игры престолов" перед Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк) в сцене пиршества в Винтерфелле, пока все пьют вино из рогов и кубков.
Это можно было бы списать на невнимательность, но актриса Софи Тернер (Санса Старк) обвинила в "проколе" коллегу Кита Харрингтона, сыгравшего Джона Сноу.
Как бы там ни было, стаканчик получил свою минуту славы и даже больше.
Научно-фантастический боевик тогда еще братьев Вачовски "Матрица" во многом опередил свое время. Но ничто не идеально — в одной из сцен заметен небольшой, но символический промах авторов.
Морфеус (Лоуренс Фишборн) приводит Нео (Киану Ривз) на разговор к Пифии. Крупным планом показана дверная ручка, к которой тянется Нео, а в ней неожиданно отражается объектив камеры оператора.
И хотя фантазия у Вачовски неординарная, здесь им не удалось переиграть технику.
Научно-фантастический боевик тогда еще братьев Вачовски "Матрица" во многом опередил свое время. Но ничто не идеально — в одной из сцен заметен небольшой, но символический промах авторов.
Морфеус (Лоуренс Фишборн) приводит Нео (Киану Ривз) на разговор к Пифии. Крупным планом показана дверная ручка, к которой тянется Нео, а в ней неожиданно отражается объектив камеры оператора.
И хотя фантазия у Вачовски неординарная, здесь им не удалось переиграть технику.
Режиссер София Коппола обычно максимально контролирует съемочный процесс, но и у нее случаются провалы.
В биографической мелодраме "Мария-Антуанетта" выясняется, что ее героиня была той еще модницей.
По версии Копполы, французская королева в XVIII веке наряду с изящными туфельками носила кеды — они попадают в кадр в одной из сцен в будуаре супруги Людовика XVI.
Режиссер София Коппола обычно максимально контролирует съемочный процесс, но и у нее случаются провалы.
В биографической мелодраме "Мария-Антуанетта" выясняется, что ее героиня была той еще модницей.
По версии Копполы, французская королева в XVIII веке наряду с изящными туфельками носила кеды — они попадают в кадр в одной из сцен в будуаре супруги Людовика XVI.
Под финал эпической саги о Кольце Всевластия даже гримеры устали от длинного путешествия.
В фильме "Властелин колец: Возвращение короля" они так и не смогли определиться, в какой же части лица рана у хоббита Фродо. В разных кадрах шрам перемещается то на правую, то на левую сторону.
Под финал эпической саги о Кольце Всевластия даже гримеры устали от длинного путешествия.
В фильме "Властелин колец: Возвращение короля" они так и не смогли определиться, в какой же части лица рана у хоббита Фродо. В разных кадрах шрам перемещается то на правую, то на левую сторону.
В фильме "Терминатор 2: Судный день" Арнольд Шварценеггер в прямом смысле на своей шкуре показывает, что по праву заслужил прозвище Железный Арни.
Он прикрывает Джона Коннора собой и получает в спину целую обойму патронов от антагониста, робота Т-1000. Его кожаная куртка превращается в дуршлаг.
Но в следующей сцене она снова цела и невредима. Поразительная регенерация.
В фильме "Терминатор 2: Судный день" Арнольд Шварценеггер в прямом смысле на своей шкуре показывает, что по праву заслужил прозвище Железный Арни.
Он прикрывает Джона Коннора собой и получает в спину целую обойму патронов от антагониста, робота Т-1000. Его кожаная куртка превращается в дуршлаг.
Но в следующей сцене она снова цела и невредима. Поразительная регенерация.
Бесстрашный капитан Джек Воробей следует модным трендам: в его команду могут попасть не только головорезы, но и женщины, попугаи, а еще одетые по современной пляжной моде корсары.
В финале первой части "Пиратов Карибского моря" Джек, стоя за штурвалом, обращается к команде. Кто-то его внимательно слушает, а кто-то, стоя позади в ковбойской шляпе, футболке и темных очках, принимает солнечные ванны. Не будь это член съемочной группы, Воробью пришлось бы побеспокоиться о своем авторитете на "Черной жемчужине".
Бесстрашный капитан Джек Воробей следует модным трендам: в его команду могут попасть не только головорезы, но и женщины, попугаи, а еще одетые по современной пляжной моде корсары.
В финале первой части "Пиратов Карибского моря" Джек, стоя за штурвалом, обращается к команде. Кто-то его внимательно слушает, а кто-то, стоя позади в ковбойской шляпе, футболке и темных очках, принимает солнечные ванны. Не будь это член съемочной группы, Воробью пришлось бы побеспокоиться о своем авторитете на "Черной жемчужине".
В одной из сцен боевика "Бесславные ублюдки" на форме немецкого офицера возникает и исчезает нашивка. Перед тем как его начинают избивать, герой виден в кадре то с ней, то без нее.
Наверное, Квентин Тарантино решил подразнить зрителей. Или просто пропустил эту деталь.
В одной из сцен боевика "Бесславные ублюдки" на форме немецкого офицера возникает и исчезает нашивка. Перед тем как его начинают избивать, герой виден в кадре то с ней, то без нее.
Наверное, Квентин Тарантино решил подразнить зрителей. Или просто пропустил эту деталь.
Еще одного гостя из будущего поймали в кадре фильма "Индиана Джонс: в поисках утраченного ковчега". В сцене, когда Джонс (Харрисон Форд) оплакивает мнимую гибель возлюбленной, сзади проходит некто в современной футболке и джинсах.
Хотя действие происходит в Египте 1930-х годов.
Еще одного гостя из будущего поймали в кадре фильма "Индиана Джонс: в поисках утраченного ковчега". В сцене, когда Джонс (Харрисон Форд) оплакивает мнимую гибель возлюбленной, сзади проходит некто в современной футболке и джинсах.
Хотя действие происходит в Египте 1930-х годов.
Неожиданный элемент обнаружили внимательные зрители в мультфильме "Храбрая сердцем" о средневековой Шотландии.
Главная героиня принцесса Мерида приходит к ведьме, которая занималась резьбой по дереву. Неожиданно (но не для действующих лиц) на столе среди поделок обнаруживается модель современного автомобиля.
То ли волшебница путешествует во времени, то ли это ляп. Некоторые принимают авто за "пасхалку" и отсылку к другому мультфильму студии, "История игрушек".
Неожиданный элемент обнаружили внимательные зрители в мультфильме "Храбрая сердцем" о средневековой Шотландии.
Главная героиня принцесса Мерида приходит к ведьме, которая занималась резьбой по дереву. Неожиданно (но не для действующих лиц) на столе среди поделок обнаруживается модель современного автомобиля.
То ли волшебница путешествует во времени, то ли это ляп. Некоторые принимают авто за "пасхалку" и отсылку к другому мультфильму студии, "История игрушек".
Российские мультипликаторы стараются не отставать от зарубежных коллег. В одной из серий нового "Простоквашино" Дядя Федор заходит в квартиру, где его встречает мама. Диалог происходит в коридоре напротив двери.
Все бы ничего, но только сначала в двери есть глазок, а потом он исчезает.
Такой ляп называют ошибкой связности сюжета, очень распространенной у режиссеров. Ее допускают из-за того, что не все сцены и кадры снимаются подряд.
Российские мультипликаторы стараются не отставать от зарубежных коллег. В одной из серий нового "Простоквашино" Дядя Федор заходит в квартиру, где его встречает мама. Диалог происходит в коридоре напротив двери.
Все бы ничего, но только сначала в двери есть глазок, а потом он исчезает.
Такой ляп называют ошибкой связности сюжета, очень распространенной у режиссеров. Ее допускают из-за того, что не все сцены и кадры снимаются подряд.