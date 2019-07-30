"Пасхалка" или ляп. Зачем Джону Сноу стакан с кофе, а королеве — кеды

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Последний самый нашумевший киноляп — бумажный стаканчик с кофе, неожиданно появляющийся в восьмом сезоне "Игры престолов" перед Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк) в сцене пиршества в Винтерфелле, пока все пьют вино из рогов и кубков.

Это можно было бы списать на невнимательность, но актриса Софи Тернер (Санса Старк) обвинила в "проколе" коллегу Кита Харрингтона, сыгравшего Джона Сноу.

Как бы там ни было, стаканчик получил свою минуту славы и даже больше.