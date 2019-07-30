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РИА Новости
Культура

"Пасхалка" или ляп. Зачем Джону Сноу стакан с кофе, а королеве — кеды

08:00
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. Как стаканчик с кофе оказался на столе у Джона Сноу, почему за Джеком Воробьем притаился человек в футболке, зачем Марии-Антуанетте кеды? — спрашивают внимательные киноманы. О том, какие ляпы совершают режиссеры и для кого они оставляют зашифрованные сообщения, — в материале РИА Новости.
Маркер успеха

"Есть люди, которые специально ищут ошибки, в основном в популярных фильмах. Если выходит статья или обзор с упоминанием киноляпа — это маркер успеха картины", — объясняет РИА Новости Екатерина Назарова, представитель одной из российских компаний-дистрибьюторов.

Ляпы из "Игры престолов" обсуждали даже те, кто не смотрел сериал. При этом никто не назовет режиссерские промахи в фильмах "на один уик-энд", о которых забывают сразу после выхода из кинотеатра.
Эксперт говорит, что зрители сразу замечают нестыковки с вселенной фильма, если речь идет о какой-то яркой детали. Но на шрам, из-за невнимательности гримеров переместившийся с правой щеки на левую, или рубашку с разными принтами, большинство не обратит внимания. Наше зрение достаточно избирательно: мы видим то, что нам интересно.

"Огрехи в фильмах Pixar, Disney — не случайность, а "пасхалки", зашифрованные сообщения, которые авторы сознательно добавляют в свои проекты", — продолжает Назарова.

Например, в "Мстителях" Тони Старк носит футболку с названием группы Black Sabbath, у которых в 1970-х был хит "Железный человек" (Iron Man). А в фильме "Назад в будущее 2" Марти, переместившись в 2015 год, изучает антикварную лавку и видит там фигурку кролика Роджера. Режиссер Роберт Земекис снял картину "Кто подставил кролика Роджера" именно между первой и второй частями "Назад в будущее".
© HBO (2011 – ...)

Последний самый нашумевший киноляп — бумажный стаканчик с кофе, неожиданно появляющийся в восьмом сезоне "Игры престолов" перед Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк) в сцене пиршества в Винтерфелле, пока все пьют вино из рогов и кубков.

Это можно было бы списать на невнимательность, но актриса Софи Тернер (Санса Старк) обвинила в "проколе" коллегу Кита Харрингтона, сыгравшего Джона Сноу.

Как бы там ни было, стаканчик получил свою минуту славы и даже больше.

Кадр из сериала Игра престолов
1 из 10

Последний самый нашумевший киноляп — бумажный стаканчик с кофе, неожиданно появляющийся в восьмом сезоне "Игры престолов" перед Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк) в сцене пиршества в Винтерфелле, пока все пьют вино из рогов и кубков.

Это можно было бы списать на невнимательность, но актриса Софи Тернер (Санса Старк) обвинила в "проколе" коллегу Кита Харрингтона, сыгравшего Джона Сноу.

Как бы там ни было, стаканчик получил свою минуту славы и даже больше.

© HBO (2011 – ...)
© Warner Bros., Village Roadshow Pictures, 1999

Научно-фантастический боевик тогда еще братьев Вачовски "Матрица" во многом опередил свое время. Но ничто не идеально — в одной из сцен заметен небольшой, но символический промах авторов.

Морфеус (Лоуренс Фишборн) приводит Нео (Киану Ривз) на разговор к Пифии. Крупным планом показана дверная ручка, к которой тянется Нео, а в ней неожиданно отражается объектив камеры оператора.

И хотя фантазия у Вачовски неординарная, здесь им не удалось переиграть технику.

Кадр из фильма Матрица(1999)
2 из 10

Научно-фантастический боевик тогда еще братьев Вачовски "Матрица" во многом опередил свое время. Но ничто не идеально — в одной из сцен заметен небольшой, но символический промах авторов.

Морфеус (Лоуренс Фишборн) приводит Нео (Киану Ривз) на разговор к Пифии. Крупным планом показана дверная ручка, к которой тянется Нео, а в ней неожиданно отражается объектив камеры оператора.

И хотя фантазия у Вачовски неординарная, здесь им не удалось переиграть технику.

© Warner Bros., Village Roadshow Pictures, 1999
© Columbia Pictures, 2006

Режиссер София Коппола обычно максимально контролирует съемочный процесс, но и у нее случаются провалы.

В биографической мелодраме "Мария-Антуанетта" выясняется, что ее героиня была той еще модницей.

По версии Копполы, французская королева в XVIII веке наряду с изящными туфельками носила кеды — они попадают в кадр в одной из сцен в будуаре супруги Людовика XVI.

Кадр из фильма Мария-Антуанетта(2006)
3 из 10

Режиссер София Коппола обычно максимально контролирует съемочный процесс, но и у нее случаются провалы.

В биографической мелодраме "Мария-Антуанетта" выясняется, что ее героиня была той еще модницей.

По версии Копполы, французская королева в XVIII веке наряду с изящными туфельками носила кеды — они попадают в кадр в одной из сцен в будуаре супруги Людовика XVI.

© Columbia Pictures, 2006
© New Line Cinema, 2003

Под финал эпической саги о Кольце Всевластия даже гримеры устали от длинного путешествия.

В фильме "Властелин колец: Возвращение короля" они так и не смогли определиться, в какой же части лица рана у хоббита Фродо. В разных кадрах шрам перемещается то на правую, то на левую сторону.

Кадры из фильма Властелин колец: Возвращение короля(2003)
4 из 10

Под финал эпической саги о Кольце Всевластия даже гримеры устали от длинного путешествия.

В фильме "Властелин колец: Возвращение короля" они так и не смогли определиться, в какой же части лица рана у хоббита Фродо. В разных кадрах шрам перемещается то на правую, то на левую сторону.

© New Line Cinema, 2003
© Carolco Pictures, TriStar Pictures, Lightstorm Entertainment, Le Studio Canal+ S.A., 1991

В фильме "Терминатор 2: Судный день" Арнольд Шварценеггер в прямом смысле на своей шкуре показывает, что по праву заслужил прозвище Железный Арни.

Он прикрывает Джона Коннора собой и получает в спину целую обойму патронов от антагониста, робота Т-1000. Его кожаная куртка превращается в дуршлаг.

Но в следующей сцене она снова цела и невредима. Поразительная регенерация.

Кадры из фильма Терминатор 2: Судный день(1991)
5 из 10

В фильме "Терминатор 2: Судный день" Арнольд Шварценеггер в прямом смысле на своей шкуре показывает, что по праву заслужил прозвище Железный Арни.

Он прикрывает Джона Коннора собой и получает в спину целую обойму патронов от антагониста, робота Т-1000. Его кожаная куртка превращается в дуршлаг.

Но в следующей сцене она снова цела и невредима. Поразительная регенерация.

© Carolco Pictures, TriStar Pictures, Lightstorm Entertainment, Le Studio Canal+ S.A., 1991
© Walt Disney Pictures, Jerry Bruckheimer Films, 2003

Бесстрашный капитан Джек Воробей следует модным трендам: в его команду могут попасть не только головорезы, но и женщины, попугаи, а еще одетые по современной пляжной моде корсары.

В финале первой части "Пиратов Карибского моря" Джек, стоя за штурвалом, обращается к команде. Кто-то его внимательно слушает, а кто-то, стоя позади в ковбойской шляпе, футболке и темных очках, принимает солнечные ванны. Не будь это член съемочной группы, Воробью пришлось бы побеспокоиться о своем авторитете на "Черной жемчужине".

Кадр из фильма Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины(2003)
6 из 10

Бесстрашный капитан Джек Воробей следует модным трендам: в его команду могут попасть не только головорезы, но и женщины, попугаи, а еще одетые по современной пляжной моде корсары.

В финале первой части "Пиратов Карибского моря" Джек, стоя за штурвалом, обращается к команде. Кто-то его внимательно слушает, а кто-то, стоя позади в ковбойской шляпе, футболке и темных очках, принимает солнечные ванны. Не будь это член съемочной группы, Воробью пришлось бы побеспокоиться о своем авторитете на "Черной жемчужине".

© Walt Disney Pictures, Jerry Bruckheimer Films, 2003
© The Weinstein Company, Universal Pictures, 2009

В одной из сцен боевика "Бесславные ублюдки" на форме немецкого офицера возникает и исчезает нашивка. Перед тем как его начинают избивать, герой виден в кадре то с ней, то без нее.

Наверное, Квентин Тарантино решил подразнить зрителей. Или просто пропустил эту деталь.

Кадры из фильма Бесславные ублюдки(2009)
7 из 10

В одной из сцен боевика "Бесславные ублюдки" на форме немецкого офицера возникает и исчезает нашивка. Перед тем как его начинают избивать, герой виден в кадре то с ней, то без нее.

Наверное, Квентин Тарантино решил подразнить зрителей. Или просто пропустил эту деталь.

© The Weinstein Company, Universal Pictures, 2009
© Paramount Pictures, Lucasfilm, 1981

Еще одного гостя из будущего поймали в кадре фильма "Индиана Джонс: в поисках утраченного ковчега". В сцене, когда Джонс (Харрисон Форд) оплакивает мнимую гибель возлюбленной, сзади проходит некто в современной футболке и джинсах.

Хотя действие происходит в Египте 1930-х годов.

Кадр из фильма Индиана Джонс: в поисках утраченного ковчега(1981)
8 из 10

Еще одного гостя из будущего поймали в кадре фильма "Индиана Джонс: в поисках утраченного ковчега". В сцене, когда Джонс (Харрисон Форд) оплакивает мнимую гибель возлюбленной, сзади проходит некто в современной футболке и джинсах.

Хотя действие происходит в Египте 1930-х годов.

© Paramount Pictures, Lucasfilm, 1981
© Walt Disney Pictures, Pixar Animation Studios, 2012

Неожиданный элемент обнаружили внимательные зрители в мультфильме "Храбрая сердцем" о средневековой Шотландии.

Главная героиня принцесса Мерида приходит к ведьме, которая занималась резьбой по дереву. Неожиданно (но не для действующих лиц) на столе среди поделок обнаруживается модель современного автомобиля.

То ли волшебница путешествует во времени, то ли это ляп. Некоторые принимают авто за "пасхалку" и отсылку к другому мультфильму студии, "История игрушек".

Кадр из мультфильма Храбрая сердцем(2012)
9 из 10

Неожиданный элемент обнаружили внимательные зрители в мультфильме "Храбрая сердцем" о средневековой Шотландии.

Главная героиня принцесса Мерида приходит к ведьме, которая занималась резьбой по дереву. Неожиданно (но не для действующих лиц) на столе среди поделок обнаруживается модель современного автомобиля.

То ли волшебница путешествует во времени, то ли это ляп. Некоторые принимают авто за "пасхалку" и отсылку к другому мультфильму студии, "История игрушек".

© Walt Disney Pictures, Pixar Animation Studios, 2012
© Союзмультфильм, 2018

Российские мультипликаторы стараются не отставать от зарубежных коллег. В одной из серий нового "Простоквашино" Дядя Федор заходит в квартиру, где его встречает мама. Диалог происходит в коридоре напротив двери.

Все бы ничего, но только сначала в двери есть глазок, а потом он исчезает.

Такой ляп называют ошибкой связности сюжета, очень распространенной у режиссеров. Ее допускают из-за того, что не все сцены и кадры снимаются подряд.

Кадры из мультсериала Простоквашино(2018)
10 из 10

Российские мультипликаторы стараются не отставать от зарубежных коллег. В одной из серий нового "Простоквашино" Дядя Федор заходит в квартиру, где его встречает мама. Диалог происходит в коридоре напротив двери.

Все бы ничего, но только сначала в двери есть глазок, а потом он исчезает.

Такой ляп называют ошибкой связности сюжета, очень распространенной у режиссеров. Ее допускают из-за того, что не все сцены и кадры снимаются подряд.

© Союзмультфильм, 2018
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КультураКарибское мореPixarИгра престолов (сериал)София КопполаСоюзмультфильмКвентин ТарантиноАрнольд ШварценеггерДжонни ДеппМоскваХаррисон ФордЕгипет
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