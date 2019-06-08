Софи Тернер рассказала, откуда взялся кофейный стакан в "Игре престолов"

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Актриса Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк в "Игре престолов", рассказала, кто виноват в появлении бумажного стаканчика с кофе в одном из серий последнего сезона сериала, Актриса Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк в "Игре престолов", рассказала, кто виноват в появлении бумажного стаканчика с кофе в одном из серий последнего сезона сериала, сообщает Daily Mail.

На шоу телеведущего Конана О'Брайена актриса обвинила в таком "проколе" своего коллегу Кита Харрингтона, исполнившего роль Джона Сноу.

"Кит ленивый, и я думаю, что именно он это сделал", - сказала актриса и призналась, что об этой кофейной чашке она слышит больше, чем обо всем финальном сезоне.

По словам Тернер, стаканчик стоял рядом со стулом Харрингтона. "Сначала я винила Эмилию (Кларк, тоже участвующую в той сцене – прим. ред.), но не думаю, что это была она. Кит передвинулся, и в этот момент была сделана та фотография. Поэтому и выглядит так, будто это мое место за столом, но меня там не было. Это был Кит. Это сто процентов был он", - заключила Тернер.

© HBO (2011 – ...) Кадр из сериала "Игра престолов" © HBO (2011 – ...) Кадр из сериала "Игра престолов"

Ставший знаменитым стаканчик с кофе появился в четвертой серии восьмого сезона во время сцены пиршества в замке Винтерфелл. На стоп-кадрах, появившихся в сети после выхода серии, он стоял на столе перед Дейенерис Таргариен. Другие участники сцены в это время пили вино из рогов и кубков.