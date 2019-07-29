В Совфеде оценили шансы Киева на вторжение в Россию

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что предложение ввести украинские войска в Россию может исходить только от нездорового человека, и посоветовал украинским силовикам заняться наведением порядка внутри своей страны.

Ранее бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар призвал ввести украинские войска в Россию. По его словам, парламент Украины уже сейчас должен собраться и дать разрешение верховному главнокомандующему на ввод войск в РФ для поддержки новой демократической власти. При этом для начала журналист предлагает срочно подтянуть к российской границе несколько лучших бригад и начать их обучать законам РФ, чтобы затем они могли войти на территорию соседнего государства.

"Выдвигать такие примитивные раздумья и предложения может только стопроцентно нездоровый человек. Относительно вообще возможности украинской армии, то она хотя бы разобралась с украинскими нацистами внутри своей страны, которые диктуют свои условия власти", - сказал Цеков РИА Новости.

Сенатор призвал украинских политиков и журналистов быть более взвешенными в своих высказываниях.