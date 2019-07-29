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РИА Новости

В Совфеде оценили шансы Киева на вторжение в Россию

Вчера, 13:08
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредставитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков перед началом заседания Совета Федерации РФ
Представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков перед началом заседания Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что предложение ввести украинские войска в Россию может исходить только от нездорового человека, и посоветовал украинским силовикам заняться наведением порядка внутри своей страны.
Ранее бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар призвал ввести украинские войска в Россию. По его словам, парламент Украины уже сейчас должен собраться и дать разрешение верховному главнокомандующему на ввод войск в РФ для поддержки новой демократической власти. При этом для начала журналист предлагает срочно подтянуть к российской границе несколько лучших бригад и начать их обучать законам РФ, чтобы затем они могли войти на территорию соседнего государства.
"Выдвигать такие примитивные раздумья и предложения может только стопроцентно нездоровый человек. Относительно вообще возможности украинской армии, то она хотя бы разобралась с украинскими нацистами внутри своей страны, которые диктуют свои условия власти", - сказал Цеков РИА Новости.
Сенатор призвал украинских политиков и журналистов быть более взвешенными в своих высказываниях.
"Если кому-то в голову взбредет вторгнуться на территорию Россию, то конец для них будет весьма неутешительный", - сказал сенатор.
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Вчера, 12:12
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Ситуация на УкраинеСергей ЦековСовет Федерации РФРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Вы там в Донбасс к шахтерам, пытались пару раз "вторгнуться". Не мне о результате рассказывать.
29 июля, 13:35
прпавел рябышев
5020002
ну разве что в качестве военно пленных, а кайло найдется всем....
29 июля, 13:31
YufaBond
5010002
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