Фестиваль "Турнир Святого Олафа" собрал более пяти тысяч гостей

С. - ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Военно-исторический фестиваль "Турнир Святого Олафа" в 24-й стартовал в Выборге и собрал более пяти тысяч гостей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ленинградской области.

По его словам, на ристалище вышли рыцари из Москвы, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Краснодара. В состязании принял участие губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко.

"Год от года на наших глазах Выборг становится краше. Уже восстановлены городские доминанты – башня Олафа, башня Ратуши, Часовая башня, продолжаются работы по капитальному ремонту исторических зданий, в парке Монрепо, Выборгском замке. Вчера стало известно, что по новой программе министерства культуры России, быдет продолжено финансирование работ по реконструкции центра города – они коснуться инценерной инфраструктуры и квартала Сета Солберга. У всех жителей города и гостей турнира действительно есть повод для праздника", - сказал губернатор в своей приветственной речи.

Праздник сопровождала старинная музыка, на сцене выступил фолк-коллектив "Дарк Ривер". Также участниками фестиваля стали представители фехтовального братства святого Марка, которые продемонстрировали зрителям искусство фехтования мечами и кинжалами без доспехов. На турнире были представлены средневековые ремесла, различные мастер-классы для зрителей всех возрастов и интерактивы под живую музыку, добавил представитель пресс-службы.

"На территории Выборгского замка расположились таверны с вкусной средневековой едой. Во время праздника работала фотозона с доспехами и оружием для перевоплощения в героя рыцарских легенд. Гости увидели сражения с использованием различных видов оружия, профессиональные бои и театрализованные постановки, а также получили возможность прогуляться по торговым рядам ярмарки и окунулись в неповторимую атмосферу Средневековья", - рассказал собеседник агентства.