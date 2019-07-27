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РИА Новости
Ленинградская область

Фестиваль "Турнир Святого Олафа" собрал более пяти тысяч гостей

Вчера, 18:56
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРатуша города Выборг
Ратуша города Выборг
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Ратуша города Выборг. Архивное фото
С. - ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Военно-исторический фестиваль "Турнир Святого Олафа" в 24-й стартовал в Выборге и собрал более пяти тысяч гостей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ленинградской области.
По его словам, на ристалище вышли рыцари из Москвы, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Краснодара. В состязании принял участие губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко.
"Год от года на наших глазах Выборг становится краше. Уже восстановлены городские доминанты – башня Олафа, башня Ратуши, Часовая башня, продолжаются работы по капитальному ремонту исторических зданий, в парке Монрепо, Выборгском замке. Вчера стало известно, что по новой программе министерства культуры России, быдет продолжено финансирование работ по реконструкции центра города – они коснуться инценерной инфраструктуры и квартала Сета Солберга. У всех жителей города и гостей турнира действительно есть повод для праздника", - сказал губернатор в своей приветственной речи.
Праздник сопровождала старинная музыка, на сцене выступил фолк-коллектив "Дарк Ривер". Также участниками фестиваля стали представители фехтовального братства святого Марка, которые продемонстрировали зрителям искусство фехтования мечами и кинжалами без доспехов. На турнире были представлены средневековые ремесла, различные мастер-классы для зрителей всех возрастов и интерактивы под живую музыку, добавил представитель пресс-службы.
Выборг, Ленинградская область
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"На территории Выборгского замка расположились таверны с вкусной средневековой едой. Во время праздника работала фотозона с доспехами и оружием для перевоплощения в героя рыцарских легенд. Гости увидели сражения с использованием различных видов оружия, профессиональные бои и театрализованные постановки, а также получили возможность прогуляться по торговым рядам ярмарки и окунулись в неповторимую атмосферу Средневековья", - рассказал собеседник агентства.
Он напомнил, что в 2018 году турнир Святого Олафа попал в число лучших проектов событийного туризма России по результатам VI Всероссийской открытой ярмарки "Russia Event Expo" и V Всероссийского конкурса в области событийного туризма.
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