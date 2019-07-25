Медведев поддержал предложение о сокращении "бумажной" нагрузки на учителей

Дмитрий Медведев перед началом очередного заседания Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы "Единой России" на выборах депутатов Государственной Думы РФ седьмого созыва

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение партии о сокращении бюрократической нагрузки на учителей, заявила координатор партпроекта ЕР "Новая школа", член президиума генсовета партии, депутат Госдумы Алена Аршинова.

"Учителям доверено государством помогать родителям образовывать и воспитывать детей. Для заполнения бумажек есть администрация, есть учредитель. Нами было подано предложение, чтобы все запросы напрямую отправлялись учредителю. Такая инициатива была поддержана. Она требует дополнительной доработки, но я думаю, что это позволит несколько снизить бюрократическую нагрузку в том числе и на администрацию школ", - сообщила Аршинова журналистам после заседания комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы ЕР.

Аршинова рассказала, что на заседании комиссии дополнительно поднимался вопрос оплаты труда учителей в период аттестации.

"Единая Россия" в прошлом году провела огромную работу по вопросу обеспечения выплатами учителей за любую форму государственной итоговой аттестации. С 1 января 2019 года данный закон действует. Нами была проведена большая работа, чтобы посмотреть, какие средства заложены в региональных бюджетах на эту норму. Что мы обнаружили? Что в ряде регионов вообще не было заложено средств, но после того, как мы указывали на это, необходимая строчка в бюджете появлялась. Мы предложили, чтобы была введена единая формула выплаты учителям, чтобы это было максимально прозрачно и понятно", - рассказала депутат ГД.