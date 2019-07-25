МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в работе на ГРУ

ВЕНА, 25 июл — РИА Новости. МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в тайной деятельности в пользу Главного разведывательного управления (ГРУ) "в ущерб Австрийской Республике", говорится в заявлении министерства.
Речь идет о 65-летнем Игоре Егоровиче Зайцеве. МВД опубликовало фото подозреваемого.
© BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERESМВД Австрии объявило в международный розыск 65-летнего Игоря Егоровича Зайцева
МВД Австрии объявило в международный розыск 65-летнего Игоря Егоровича Зайцева
Прокуратура считает, что Зайцев склонил 70-летнего отставного австрийского полковника к выдаче государственной и военной тайны.
Отмечается, что разработку россиянина вела не австрийская, а зарубежная спецслужба.
Посольство России в Вене пока никак не комментирует эту информацию.
11 ноября 2018, 23:45СМИ рассказали, кто мог дать Австрии данные о "шпионаже" в пользу России
Обвинения в шпионаже
В ноябре прошлого года в Австрии задержали экс-полковника Вооруженных сил страны по подозрению в шпионаже в пользу России.
Мужчина заявил, что не разглашал государственных тайн, так как у него не было доступа к таким данным.
Его арестовали 30 ноября 2018 года. Второго июля 2019 года бывшему военному в пятый раз продлили арест. Он останется под стражей до 26 августа.