Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T20:45Z
https://ria.ru/20190725/1556887904.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151451/94/1514519430_0:0:1037:583_1036x0_80_0_0_871d8cd352011b020e836abfa7096f97.jpg
РИА Новости

МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в работе на ГРУ

Вчера, 20:45
15137
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАвстрийские полицейские
Австрийские полицейские
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ВЕНА, 25 июл — РИА Новости. МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в тайной деятельности в пользу Главного разведывательного управления (ГРУ) "в ущерб Австрийской Республике", говорится в заявлении министерства.
Речь идет о 65-летнем Игоре Егоровиче Зайцеве. МВД опубликовало фото подозреваемого.
© BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERESМВД Австрии объявило в международный розыск 65-летнего Игоря Егоровича Зайцева
МВД Австрии объявило в международный розыск 65-летнего Игоря Егоровича Зайцева
© BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES
МВД Австрии объявило в международный розыск 65-летнего Игоря Егоровича Зайцева
Прокуратура считает, что Зайцев склонил 70-летнего отставного австрийского полковника к выдаче государственной и военной тайны.
Отмечается, что разработку россиянина вела не австрийская, а зарубежная спецслужба.
Посольство России в Вене пока никак не комментирует эту информацию.
Здание министерства обороны Австрии. Архивное фото
11 ноября 2018, 23:45
СМИ рассказали, кто мог дать Австрии данные о "шпионаже" в пользу России

Обвинения в шпионаже

В ноябре прошлого года в Австрии задержали экс-полковника Вооруженных сил страны по подозрению в шпионаже в пользу России.
Мужчина заявил, что не разглашал государственных тайн, так как у него не было доступа к таким данным.
Его арестовали 30 ноября 2018 года. Второго июля 2019 года бывшему военному в пятый раз продлили арест. Он останется под стражей до 26 августа.
Facebook
18 апреля, 19:13
Facebook предоставила Мюллеру доступ к переписке якобы сотрудников ГРУ
29143741970
Обсудить 15
ГРУ РФМВД АвстрииАвстрияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Сейчас набегут диванные эксперты и будут кричать о том что все к нам так несправедливо относятся
25 июля, 21:36
Сергей Гуров
5120033
Это нормально когда россиянин работает на ГРУ,или МВД,или ФСБ...
25 июля, 21:46
Максимус Трой
1780104
Рекомендуем
Лососевая путина
Убивайте их: в Норвегии пожаловались на вторжение "русских лососей"
РИА
Новости
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Девочка из лагеря "Холдоми" рассказала, с чего начался смертельный пожар
Кадр из сериала Игра престолов
Создатели "Игры престолов" ответили на петицию недовольных фанатов
Коллективная молитва в мечети Кебир-джами в Симферополи
Крымские татары ответили на предложение Киева создать автономию
Лента
новостей
Задержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
МИД прокомментировал задержание российского танкера на Украине
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
СБУ задержала российский танкер
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Генпрокуратура признала "Атлантический совет" нежелательной организацией
На месте обрушения части дорожного полотна автомобильной дороги А-147 в Сочи. 25 июля 2019
В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы
В Подмосковье мужчина жестоко расправился с женщиной на детской площадке
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
В Чечне рассказали, что будет делать шестилетний "охранник" Кадырова
Жестокое убийство женщины в Подмосковье произошло на глазах ее ребенка
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве. 21 июля 2019
Несколько человек пытались напасть на Порошенко после допроса
Сотрудники резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне приветствуют нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. 24 июля 2019
"Путин прав": британские СМИ назвали виновника своего поражения
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
В Чечне шестилетний мальчик стал охранником Кадырова
Обрушившуюся после ливня в Сочи трассу сняли на видео
Обрушившуюся после ливня в Сочи трассу сняли на видео
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:21Ряд арабских стран объявил траур из-за кончины президента Туниса
02:17Руководство детского лагеря на Сахалине получило замечания после проверки
02:03В Приамурье более ста домов и почти тысячу участков подтопило паводком
01:58Украинский посол предложил "хорватский сценарий" для захвата Донбасса
01:45Франция осудила новые пуски северокорейских ракет
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
00:37Консул РФ в Молдавии: задержка СБУ танкера требует особого разбирательства
00:35В Сан-Паулу переодетые в полицейских грабители украли 750 килограмм золота
Лента новостейМолния