МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в работе на ГРУ

ВЕНА, 25 июл — РИА Новости. МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в тайной деятельности в пользу Главного разведывательного управления (ГРУ) "в ущерб Австрийской Республике", говорится в заявлении министерства.

Речь идет о 65-летнем Игоре Егоровиче Зайцеве. МВД опубликовало фото подозреваемого.

© BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES МВД Австрии объявило в международный розыск 65-летнего Игоря Егоровича Зайцева © BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES МВД Австрии объявило в международный розыск 65-летнего Игоря Егоровича Зайцева

Прокуратура считает, что Зайцев склонил 70-летнего отставного австрийского полковника к выдаче государственной и военной тайны.

Отмечается, что разработку россиянина вела не австрийская, а зарубежная спецслужба.

Посольство России в Вене пока никак не комментирует эту информацию.

Обвинения в шпионаже

В ноябре прошлого года в Австрии задержали экс-полковника Вооруженных сил страны по подозрению в шпионаже в пользу России.

Мужчина заявил, что не разглашал государственных тайн, так как у него не было доступа к таким данным.