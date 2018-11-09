В Австрии задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России

ВЕНА, 9 ноя – РИА Новости. В Австрии задержали экс-полковника вооруженных сил страны, его подозревают в шпионаже в пользу России, заявил канцлер Себастьян Курц.

По его словам, сотрудничество военного с российской разведкой продолжалось до 2018 года.

"Ведомство военной контрразведки при помощи международного сотрудничества раскрыло случай шпионажа. Отставной офицер австрийской армии с 1990-х годов занимался шпионажем и передавал данные России. В его отношении заведено дело", — сообщил в Twitter представитель минобороны Михаэль Бауэр.

Глава австрийского МИД Карин Кнайсль вызвала в ведомство российского представителя, а также отменила поездку в Москву.

"Сейчас это подозрение, его нужно расследовать и установить, подтвердится оно или нет. Но по причине информационной ситуации, которая есть у нас, а также с учетом недавних событий, например, в Нидерландах, мы можем в настоящий момент исходить из того, что подозрение подтвердится", — отметил Курц.

По данным Kronen Zeitung , полковник должен был собирать информацию об австрийских ВВС, артиллерийских системах, миграционном кризисе, а также детальную информацию о ряде высокопоставленных военных. Каждые две недели он контактировал с российской стороной с человеком по имени "Юрий", отмечает издание.

Подчеркивается, что военный из Зальцбурга получил за работу на Москву 300 тысяч евро.

В российском посольстве и в Службе внешней разведки отказались комментировать эту информацию.