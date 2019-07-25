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РИА Новости

Медведев призвал избавить учителей от излишней отчетности

Вчера, 18:41
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев проводит очередное заседание Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы "Единой России" на выборах депутатов Государственной Думы РФ седьмого созыва
Дмитрий Медведев проводит очередное заседание Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы Единой России на выборах депутатов Государственной Думы РФ седьмого созыва
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Учителей нужно постепенно избавить от излишней отчетности, компетентные органы могут сами искать необходимую информацию, заявил председатель партии "Единая Россия", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"По отчетности, здесь этого, так сказать, "монстра" нужно постепенно уничтожать, головы отрезать, а они постепенно вырастают, как у известного персонажа. Но, с другой стороны, я понимаю, почему это происходит",- заявил Медведев на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии "Единая Россия".
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Он отметил, что зачастую "это не злокозненные действия министерства просвещения".
"Это куча обращений от разных "умников" самых, самых разных сортов. Любые органы управления, которые так или иначе распространяют компетенцию на школу в том или ином измерении, правоохранительные органы, конечно, и все пишут, и требуют обязательно личного ответа. Надо с этим бороться", - сказал он.
Медведев выразил уверенность, что 90% запрашиваемой информации может находиться на сайте школы. "Пусть сами заходят и смотрят. А если уж что-то не обнаружили, тогда уже делают запрос. Вот здесь, мне кажется, важно это установить", - добавил лидер партии.
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