Медведев призвал избавить учителей от излишней отчетности

Дмитрий Медведев проводит очередное заседание Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы "Единой России" на выборах депутатов Государственной Думы РФ седьмого созыва

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Учителей нужно постепенно избавить от излишней отчетности, компетентные органы могут сами искать необходимую информацию, заявил председатель партии "Единая Россия", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"По отчетности, здесь этого, так сказать, "монстра" нужно постепенно уничтожать, головы отрезать, а они постепенно вырастают, как у известного персонажа. Но, с другой стороны, я понимаю, почему это происходит",- заявил Медведев на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии "Единая Россия".

Он отметил, что зачастую "это не злокозненные действия министерства просвещения".

"Это куча обращений от разных "умников" самых, самых разных сортов. Любые органы управления, которые так или иначе распространяют компетенцию на школу в том или ином измерении, правоохранительные органы, конечно, и все пишут, и требуют обязательно личного ответа. Надо с этим бороться", - сказал он.