Косачев прокомментировал задержание на Украине российского танкера

"Либо СБУ Украины действует с санкции своего президента, и тогда Владимир Зеленский де факто продолжает провокацию, учинённую его предшественником Порошенко в интересах собственной избирательной кампании. И это очень плохо. И для Украины, и для отношений с Россией, и для всех тех людей, которые так ожидали от Зеленского новой политики", - написал он.