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РИА Новости

Косачев прокомментировал задержание на Украине российского танкера

Вчера, 15:26
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев на форум "Арктика – территория диалога". День второй
Константин Косачев на форум Арктика – территория диалога. День второй
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский должен разъяснить свою позицию по ситуации с задержанием российского танкера NEYMA, написал глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в Facebook.
Ранее Служба безопасности Украины заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер NEYMA, который якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.
"Либо СБУ Украины действует с санкции своего президента, и тогда Владимир Зеленский де факто продолжает провокацию, учинённую его предшественником Порошенко в интересах собственной избирательной кампании. И это очень плохо. И для Украины, и для отношений с Россией, и для всех тех людей, которые так ожидали от Зеленского новой политики", - написал он.
Либо СБУ Украины действуют по собственной инициативе, пытаясь втянуть Зеленского в "эту заскорузлую провокацию", потому что тогда он - "всего лишь инструмент в руках украинских силовиков предыдущего разлива", считает сенатор.
"Обстоятельства подлежат оперативному уточнению. Позиция Зеленского - немедленному разъяснению... Наступает час истины", - подчеркнул Косачев.
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Вчера, 14:54
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Задержание российского танкера на УкраинеСитуация на УкраинеСовет Федерации РФВладимир ЗеленскийКонстантин КосачевРоссияУкраинаВ мире
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