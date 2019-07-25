Косачев прокомментировал задержание на Украине российского танкера

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский должен разъяснить свою позицию по ситуации с задержанием российского танкера NEYMA, написал глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в Facebook.
Ранее Служба безопасности Украины заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер NEYMA, который якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.
"Либо СБУ Украины действует с санкции своего президента, и тогда Владимир Зеленский де факто продолжает провокацию, учинённую его предшественником Порошенко в интересах собственной избирательной кампании. И это очень плохо. И для Украины, и для отношений с Россией, и для всех тех людей, которые так ожидали от Зеленского новой политики", - написал он.
Либо СБУ Украины действуют по собственной инициативе, пытаясь втянуть Зеленского в "эту заскорузлую провокацию", потому что тогда он - "всего лишь инструмент в руках украинских силовиков предыдущего разлива", считает сенатор.
"Обстоятельства подлежат оперативному уточнению. Позиция Зеленского - немедленному разъяснению... Наступает час истины", - подчеркнул Косачев.