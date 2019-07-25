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РИА Новости

МИД прокомментировал задержание российского танкера на Украине

Вчера, 15:08
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© Фото : СБУЗадержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
Задержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
© Фото : СБУ
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российская сторона выясняет обстоятельства задержания российского танкера NEYMA "для принятия адекватных мер", заявили РИА Новости в МИД.

"Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права, и последствия не заставят себя ждать", — подчеркнули в ведомстве.

СБУ задержала NEYMA в четверг в порту Измаил Одесской области. В Киеве заявили, что судно участвовало в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.
Также утверждается, что танкер появился в порту под именем NIKA SPIRIT. На борту прошли обыски и допрос экипажа. Само судно признали вещественным доказательством, готовится ходатайство о его аресте.
В российском МИД рассказали, что NEYMA переименовали в NIKA SPIRIT в марте, на нем могут находиться от 11 до 16 моряков. Также известно, что судно принадлежит компании из Геленджика "Альтомар шиппинг", договора с профсоюзом моряков не имеет.
Позже судовладелец сообщил, что экипаж задержанного танкера возвращается домой.
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Вчера, 15:07
Слуцкий прокомментировал задержание российского танкера на Украине

Инцидент в Керченском проливе

В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили российскую границу и в течение нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей.
Пограничники задержали нарушителей. На борту кораблей были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Суд арестовал их и обвинил в нарушении границы.
Владимир Путин оценил действия киевских властей как провокацию накануне выборов президента Украины.
Корабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
4 декабря 2018, 08:00
Пятьдесят оттенков нытья

Дело арестованных моряков

Двадцать пятого июня в Москве заявили, что готовы пойти навстречу Киеву "в рамках уголовно-процессуального законодательства", несмотря на продолжение уголовного процесса в отношении арестованных.
Россия предложила освободить их в обмен на письменные гарантии того, что в дальнейшем они будут участвовать в следственных действиях, а вещественные доказательства, то есть корабли, не будут уничтожены.
В ответ министр иностранных дел Украины Павел Климкин потребовал от Москвы немедленно освободить всех задержанных.
В российском МИД назвали отказ обсуждать освобождение сограждан парадоксом.
Задержанные украинские моряки в Лефортовском суде Москвы. 17 апреля 2019
27 июня, 15:51
"Ждем нового министра". Почему в Киеве не хотят решать проблему моряковУкраина в принципе отказалась обсуждать с Россией вопрос о возвращении задержанных в Керченском проливе моряков, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Украинский аналитик Александр Охрименко в эфире радио Sputnik разъяснил реакцию Киева.
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Задержание российского танкера на УкраинеРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
На всех сайтах один вопрос "ЧТО ОН ТАМ ДЕЛАЛ "в порту Измаил? видать это осознанно сделано. Мало ли предателей в России? совсем не жаль пускай там и сидят.
25 июля, 15:30
rrjapova
156221420
.....сначала освободить судно, экипаж, Одессу, а потом принимать адекватные меры!
25 июля, 15:13
bolbot777
1431822012
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