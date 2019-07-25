МИД прокомментировал задержание российского танкера на Украине

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российская сторона выясняет обстоятельства задержания российского танкера NEYMA "для принятия адекватных мер", заявили РИА Новости в МИД.
"Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права, и последствия не заставят себя ждать", — подчеркнули в ведомстве.
СБУ задержала NEYMA в четверг в порту Измаил Одесской области. В Киеве заявили, что судно участвовало в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.
Также утверждается, что танкер появился в порту под именем NIKA SPIRIT. На борту прошли обыски и допрос экипажа. Само судно признали вещественным доказательством, готовится ходатайство о его аресте.
В российском МИД рассказали, что NEYMA переименовали в NIKA SPIRIT в марте, на нем могут находиться от 11 до 16 моряков. Также известно, что судно принадлежит компании из Геленджика "Альтомар шиппинг", договора с профсоюзом моряков не имеет.
Позже судовладелец сообщил, что экипаж задержанного танкера возвращается домой.
Инцидент в Керченском проливе
В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили российскую границу и в течение нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей.
Пограничники задержали нарушителей. На борту кораблей были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Суд арестовал их и обвинил в нарушении границы.
Владимир Путин оценил действия киевских властей как провокацию накануне выборов президента Украины.
4 декабря 2018, 08:00Пятьдесят оттенков нытья
Дело арестованных моряков
Двадцать пятого июня в Москве заявили, что готовы пойти навстречу Киеву "в рамках уголовно-процессуального законодательства", несмотря на продолжение уголовного процесса в отношении арестованных.
Россия предложила освободить их в обмен на письменные гарантии того, что в дальнейшем они будут участвовать в следственных действиях, а вещественные доказательства, то есть корабли, не будут уничтожены.
В ответ министр иностранных дел Украины Павел Климкин потребовал от Москвы немедленно освободить всех задержанных.
В российском МИД назвали отказ обсуждать освобождение сограждан парадоксом.
27 июня, 15:51"Ждем нового министра". Почему в Киеве не хотят решать проблему моряковУкраина в принципе отказалась обсуждать с Россией вопрос о возвращении задержанных в Керченском проливе моряков, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Украинский аналитик Александр Охрименко в эфире радио Sputnik разъяснил реакцию Киева.