Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T15:50Z
https://ria.ru/20190725/1556876366.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155687/52/1556875206_0:120:1280:840_1036x0_80_0_0_b4a83c6d38285dc8434edf65819c02ee.jpg
РИА Новости

Экипаж задержанного на Украине танкера возвращается домой

Вчера, 15:50
18293
© REUTERS / State Border Guard Service of UkraineЗадержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
© REUTERS / State Border Guard Service of Ukraine
СОЧИ, 25 июл – РИА Новости. Экипаж танкера, задержанного в порту украинского Измаила, находится в безопасности и отправляется домой, сообщил РИА Новости представитель компании-судовладельца "Альтомар Шиппинг".
Ранее Служба безопасности Украины заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер NEYMA, который якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе. Согласно сайту MarineTraffic, портом приписки судна NEYMA является Таганрог.
"Экипаж в безопасности, едет домой", - сказал собеседник агентства.
Утром 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.
Задержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
Вчера, 15:08
МИД прокомментировал задержание российского танкера на Украине
844541110
Обсудить 7
Задержание российского танкера на УкраинеРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Россия своими агрессивными действиями просто вынуждает Украину адекватно отвечать!
25 июля, 16:14
Alex Anon
6100438
Рекомендуем
Задержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
МИД прокомментировал задержание российского танкера на Украине
РИА
Новости
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
СБУ задержала российский танкер
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал задержание российского танкера на Украине
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Девочка из лагеря "Холдоми" рассказала, с чего начался смертельный пожар
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Карасин назвал плохой новостью сообщение о задержании танкера Neyma
Лососевая путина
Убивайте их: в Норвегии пожаловались на вторжение "русских лососей"
Задержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
Задержанное СБУ российское судно везло две тысячи тонн груза
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
В МИД Украины пообещали "дожать Кремль" в вопросе освобождения моряков
Коллективная молитва в мечети Кебир-джами в Симферополи
Крымские татары ответили на предложение Киева создать автономию
Кадр из сериала Игра престолов
Создатели "Игры престолов" ответили на петицию недовольных фанатов
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве. 21 июля 2019
Несколько человек пытались напасть на Порошенко после допроса
Сотрудники резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне приветствуют нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. 24 июля 2019
"Путин прав": британские СМИ назвали виновника своего поражения
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
В Чечне шестилетний мальчик стал охранником Кадырова
Алексей Пушков
Пушков прокомментировал задержание российского танкера на Украине
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Франция осудила новые пуски северокорейских ракет
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
00:37Консул РФ в Молдавии: задержка СБУ танкера требует особого разбирательства
00:35В Сан-Паулу переодетые в полицейских грабители украли 750 килограмм золота
00:27МВД проверяет сообщения о подделке подписей в Партии роста в Марий Эл
00:25Володин рассказал, что не доверяет информации из Telegram-каналов
00:24На всей территории Приамурья ввели режим ЧС из-за паводка
00:23На МКАД произошло ДТП
Лента новостейМолния