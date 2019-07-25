В Совфеде назвали незаконным задержание российского танкера на Украине

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Задержание российского танкера NEYMA на Украине абсолютно незаконно, это значительно ухудшит перспективы налаживания российского-украинских отношений, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер NEYMA, который якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе, говорится в сообщении ведомства в четверг.

"Это задержание абсолютно незаконно, это можно делать только по решению суда", - заявил Джабаров.

По его словам, подобные действия Киева способны значительно ухудшить перспективы налаживания российско-украинских отношений.