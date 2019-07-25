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РИА Новости

В Совфеде назвали незаконным задержание российского танкера на Украине

Вчера, 14:45
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Задержание российского танкера на Украине ухудшит перспективы отношений - сенатор
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Задержание российского танкера NEYMA на Украине абсолютно незаконно, это значительно ухудшит перспективы налаживания российского-украинских отношений, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер NEYMA, который якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе, говорится в сообщении ведомства в четверг.
Задержание российского судна Службой безопасности Украины. 25 июля 2019
Вчера, 14:40
Украина задержала российский танкер
"Это задержание абсолютно незаконно, это можно делать только по решению суда", - заявил Джабаров.
По его словам, подобные действия Киева способны значительно ухудшить перспективы налаживания российско-украинских отношений.
"Это совершенно не способствует стартовым позициям в переговорном процессе России и Украины. Если Киев хочет хочет немного улучшить наши отношения, они должны немедленно отпустить танкер", - заявил Джабаров.
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Задержание российского танкера на УкраинеСитуация на УкраинеВладимир ДжабаровСовет Федерации РФРоссияУкраинаВ мире
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