Ратмир Беспамятнов: полиграфолога можно обмануть, полиграф – никогда

О криминалистической технике, позволяющей извлекать информацию даже с заблокированных электронных устройств, вести 3D-съемку и находить скрытые видеокамеры, о методах расследования преступлений прошлых лет и об использовании криминалистами техник гипноза рассказал РИА Новости в канун Дня сотрудника органов следствия исполняющий обязанности заместителя руководителя управления криминалистики ГСУ СК России по Московской области полковник юстиции Ратмир Беспамятнов.

— Всегда ли преступник оставляет на месте преступления свои следы?

— Опытный эксперт-генетик найдет следы всегда. Это могут быть следы пальцев рук, потожировые следы. Если место преступления сохранено в первоначальном виде и до приезда наших специалистов посторонние не оставили на нем свои следы, то работать гораздо проще. К сожалению, не всегда сотрудники полиции, которые, как правило, первыми прибывают на место преступления, либо случайные свидетели знают об этом. В связи с этим на месте преступления могут быть оставлены следы человека, непричастного к совершению данного преступления и которого в будущем нужно будет исключать из числа подозреваемых лиц, затрачивая на это дополнительное время и силы.

Большая часть преступлений против личности сегодня раскрывается при помощи молекулярно-генетических экспертиз. Установив геном человека на месте происшествия, его проверяют по федеральной базе данных геномной информации. Если геном преступника уже фигурировал в каких-то преступлениях, то следователь анализирует совпадения, после чего объединяет дела в одно производство. Любое совпадение в нашу пользу, поскольку каждое новое обстоятельство может помочь раскрыть преступление или даже серию и разоблачить преступника.

Успех расследования во многом зависит от оперативности реакции правоохранителей, как правило, при налаженной работе следователя и оперативника преступление раскрывается в первые 2-3 дня. Важно незамедлительно изъять видеозаписи с камер наблюдения, отработать все информационные следы, назначить весь комплекс судебных экспертиз. Если неотложные следственные действия выполнены своевременно, то это уже ключ к успеху. Из-за волокиты на первоначальном этапе расследования можно утратить важные следы.

— А могут ли следы сохраниться спустя годы?

— Одно из приоритетных направлений нашей работы – это расследование преступлений прошлых лет. По распоряжению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина в центральном аппарате ведомства и у нас, "на земле", созданы специальные подразделения, которые расследуют преступления, не раскрытые нашими коллегами много лет назад.

Здесь большую помощь оказывают ДНК-исследования. Следователи, работавшие в прошлые годы, изымали с места происшествия вещдоки, по которым раньше возможность исследования была значительно меньше. Задача следователя-криминалиста — провести инвентаризацию вещественных доказательств и с учетом современных возможностей молекулярно-генетической экспертизы постараться выявить геном преступника, который раньше наука выявить не позволяла. Очень важно проанализировать и выявить недостатки, допущенные на первоначальном этапе расследования, определить отношения между участниками процесса в настоящее время. Например, раннее свидетель мог создавать алиби подозреваемому лицу, в настоящее время их взгляды на жизнь разошлись и свидетель готов объективно рассказать о событиях, произошедших много лет назад, и изобличить преступника.

— Для чего сейчас тратить время на расследования совершенных много лет назад преступлений, если преступник тогда не был пойман?

— Принцип неотвратимости наказания должен работать всегда. Вовремя нераскрытое преступление может породить у преступника чувство безнаказанности, и он будет совершать преступление снова и снова. Например, изнасилование или насильственные действия сексуального характера, особенно совершенное в отношении несовершеннолетних, может породить преступника-маньяка, серийника. Задача следователя обеспечить уголовное преследование виновного, сколько бы лет ни прошло, довести дело до суда. А все, что связано с несовершеннолетним, стоит на особом контроле, ведь девиз СК России: "Чужих детей не бывает!"

— Сколько преступлений прошлых лет раскрыто в Подмосковье за прошлый год?

— В Московской области по состоянию на 1 июля 2019 года расследовано 47 преступлений прошлых лет, в аналогичном периоде прошлого года было расследовано 53. Среди них 9 убийств, два умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, два изнасилования. При этом предъявлены обвинения восьми фигурантам дел об убийствах, шести об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и одному предполагаемому насильнику.

Работа строится следующим образом: повторно исследуются вещественные доказательства с учетом современных возможностей экспертиз, особенно молекулярно-генетической. Происходит постоянное тесное взаимодействие с сотрудниками полиции, в нашем управлении постоянно изучаются уголовные дела, совершенные в прошлые годы.

— Какая специальная техника сегодня есть в распоряжении ваших криминалистов?

— Назову несколько. Георадар "ОКО-М" предназначен для обнаружения предметов, полостей, а также вырытых и засыпанных ям в почве, изменений в структуре бетона и других горизонтальных поверхностей. Портативный детектор взрывчатых веществ позволяет обследовать транспорт, помещения, почтовую корреспонденцию, различные грузы и упаковки, а также людей на предмет наличия паров и частиц взрывчатых веществ, позволяет обнаруживать пары взрывчатого вещества на предметах, которые были с ним в контакте.

Кроме того, в распоряжении криминалистов средство для выявления замытых следов крови, квадракоптер с камерой высокого разрешения, способный подниматься на высоту более 200 метров, фотоаппарат с возможностью 3D-съемки, создающий изображение, которое можно просматривать в любом направлении, и обнаружитель скрытых видеокамер.

— Расскажите про алгоритм действия следователя-криминалиста на месте преступления.

— Все зависит от характера преступления. Основная задача следователя-криминалиста — это организация работы на месте происшествия, грамотное изъятие следов, детальный осмотр, работа с информационными следами. Несомненно, назначение комплекса судебных экспертиз. Для организации и выполнения вышеуказанных мероприятий несомненно надо иметь теоретический и практический опыт, которое наше управление передает нашим сотрудникам, делающим первые шаги на службе.

Важнейшее направление нашей деятельности – обучение молодых следователей, которые проходят стажировку в нашем управлении.

В ГСУ СК России по Московской области оборудован учебный класс, где их обучают работе с вещественными доказательствами, знакомят с существующим комплексом экспертиз, обучают тактике допросов. Для того чтобы стать следователем-криминалистом, нужно иметь стаж работы не менее трех лет, к нам в управление попадают наиболее опытные сотрудники. В нашем подразделении 31 человек – это люди с многолетним опытом работы.

— Исследование на детекторе лжи проводят следователи-криминалисты?

— Да, именно наше управление проводит психофизиологическое исследование с применением полиграфа, но только проводят не следователи, а эксперты, имеющиеся в нашем штате. В проверке правдивости показаний подозреваемого оно является большим подспорьем. Опытные полиграфологи изучают материалы уголовного дела, после чего составляют индивидуальный список вопросов и получают в результате важную для следствия информацию. Подозреваемый, конечно, может отказаться от прохождения полиграфа, но это сразу настораживает: человек, которому нечего скрывать, использует любую возможность подтвердить свою невиновность.

Мой первый учитель – руководитель отдела криминалистики Краснодарского края Валерий Хан говорил, что можно обмануть полиграфолога, но полиграф обмануть нельзя.

— Правда ли, что следователи в своей работе обращаются за помощью к экстрасенсам?

— Таких примеров на моей практике не было. Хотя все законные методы хороши, если это может помочь расследованию. А вот элементы гипноза криминалисты применяют. Есть, например, методики по активации памяти. В нашем управлении нет специалистов, которые ими владеют, но в центральном аппарате ведомства они применяются.

— Идея создания следственного ведомства, независимого от иных органов государственной власти, была реализована еще Петром I в ходе судебной реформы, а когда появилась служба криминалистики?

— Датой основания службы криминалистики органов прокуратуры, а затем Следственного комитета считается 19 октября 1954 года, когда указанием Генпрокурора СССР была утверждена инструкция "О прокуроре-криминалисте", в которой определялись обязанности прокуроров-криминалистов по внедрению в деятельность следователей прокуратуры технико-криминалистических средств и рекомендаций.

Как правило, на должность прокуроров-криминалистов назначались грамотные следователи, имевшие большой стаж работы, обладающие практическим опытом, пользующиеся авторитетом среди сослуживцев, проявившие себя по службе. Учитывая важность и перспективность для следствия этой должности и ее престижность, с целью повышения ее статуса процедура назначения требовала обязательного согласования в прокуратуре СССР.

Необходимость введения в штатах органов прокуратуры должностей прокуроров-криминалистов диктовалась временем, бурным развитием техники, появлением новых видов преступлений, использованием преступным миром новых методов и способов совершения преступлений и сокрытия следов. Сказались и последствия войны, во время которой погибло много опытных следователей, а пришедшие им на смену кадры не имели достаточных знаний и практического опыта. В этих условиях в 1949 году правительством принимается решение о создании при прокуратуре СССР Института криминалистики, который начал интенсивно работать.