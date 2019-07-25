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РИА Новости

Ратмир Беспамятнов: полиграфолога можно обмануть, полиграф – никогда

Вчера, 11:00
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© Фото предоставлено СК РФИсполняющий обязанности заместителя руководителя управления криминалистики ГСУ СК России по Московской области полковник юстиции Ратмир Беспамятнов
Исполняющий обязанности заместителя руководителя управления криминалистики ГСУ СК России по Московской области полковник юстиции Ратмир Беспамятнов
© Фото предоставлено СК РФ
О криминалистической технике, позволяющей извлекать информацию даже с заблокированных электронных устройств, вести 3D-съемку и находить скрытые видеокамеры, о методах расследования преступлений прошлых лет и об использовании криминалистами техник гипноза рассказал РИА Новости в канун Дня сотрудника органов следствия исполняющий обязанности заместителя руководителя управления криминалистики ГСУ СК России по Московской области полковник юстиции Ратмир Беспамятнов.
— Всегда ли преступник оставляет на месте преступления свои следы?
— Опытный эксперт-генетик найдет следы всегда. Это могут быть следы пальцев рук, потожировые следы. Если место преступления сохранено в первоначальном виде и до приезда наших специалистов посторонние не оставили на нем свои следы, то работать гораздо проще. К сожалению, не всегда сотрудники полиции, которые, как правило, первыми прибывают на место преступления, либо случайные свидетели знают об этом. В связи с этим на месте преступления могут быть оставлены следы человека, непричастного к совершению данного преступления и которого в будущем нужно будет исключать из числа подозреваемых лиц, затрачивая на это дополнительное время и силы.
Большая часть преступлений против личности сегодня раскрывается при помощи молекулярно-генетических экспертиз. Установив геном человека на месте происшествия, его проверяют по федеральной базе данных геномной информации. Если геном преступника уже фигурировал в каких-то преступлениях, то следователь анализирует совпадения, после чего объединяет дела в одно производство. Любое совпадение в нашу пользу, поскольку каждое новое обстоятельство может помочь раскрыть преступление или даже серию и разоблачить преступника.
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Успех расследования во многом зависит от оперативности реакции правоохранителей, как правило, при налаженной работе следователя и оперативника преступление раскрывается в первые 2-3 дня. Важно незамедлительно изъять видеозаписи с камер наблюдения, отработать все информационные следы, назначить весь комплекс судебных экспертиз. Если неотложные следственные действия выполнены своевременно, то это уже ключ к успеху. Из-за волокиты на первоначальном этапе расследования можно утратить важные следы.
— А могут ли следы сохраниться спустя годы?
— Одно из приоритетных направлений нашей работы – это расследование преступлений прошлых лет. По распоряжению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина в центральном аппарате ведомства и у нас, "на земле", созданы специальные подразделения, которые расследуют преступления, не раскрытые нашими коллегами много лет назад.
Здесь большую помощь оказывают ДНК-исследования. Следователи, работавшие в прошлые годы, изымали с места происшествия вещдоки, по которым раньше возможность исследования была значительно меньше. Задача следователя-криминалиста — провести инвентаризацию вещественных доказательств и с учетом современных возможностей молекулярно-генетической экспертизы постараться выявить геном преступника, который раньше наука выявить не позволяла. Очень важно проанализировать и выявить недостатки, допущенные на первоначальном этапе расследования, определить отношения между участниками процесса в настоящее время. Например, раннее свидетель мог создавать алиби подозреваемому лицу, в настоящее время их взгляды на жизнь разошлись и свидетель готов объективно рассказать о событиях, произошедших много лет назад, и изобличить преступника.
— Для чего сейчас тратить время на расследования совершенных много лет назад преступлений, если преступник тогда не был пойман?
— Принцип неотвратимости наказания должен работать всегда. Вовремя нераскрытое преступление может породить у преступника чувство безнаказанности, и он будет совершать преступление снова и снова. Например, изнасилование или насильственные действия сексуального характера, особенно совершенное в отношении несовершеннолетних, может породить преступника-маньяка, серийника. Задача следователя обеспечить уголовное преследование виновного, сколько бы лет ни прошло, довести дело до суда. А все, что связано с несовершеннолетним, стоит на особом контроле, ведь девиз СК России: "Чужих детей не бывает!"
— Сколько преступлений прошлых лет раскрыто в Подмосковье за прошлый год?
— В Московской области по состоянию на 1 июля 2019 года расследовано 47 преступлений прошлых лет, в аналогичном периоде прошлого года было расследовано 53. Среди них 9 убийств, два умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, два изнасилования. При этом предъявлены обвинения восьми фигурантам дел об убийствах, шести об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и одному предполагаемому насильнику.
Работа строится следующим образом: повторно исследуются вещественные доказательства с учетом современных возможностей экспертиз, особенно молекулярно-генетической. Происходит постоянное тесное взаимодействие с сотрудниками полиции, в нашем управлении постоянно изучаются уголовные дела, совершенные в прошлые годы.
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— Какая специальная техника сегодня есть в распоряжении ваших криминалистов?
Назову несколько. Георадар "ОКО-М" предназначен для обнаружения предметов, полостей, а также вырытых и засыпанных ям в почве, изменений в структуре бетона и других горизонтальных поверхностей. Портативный детектор взрывчатых веществ позволяет обследовать транспорт, помещения, почтовую корреспонденцию, различные грузы и упаковки, а также людей на предмет наличия паров и частиц взрывчатых веществ, позволяет обнаруживать пары взрывчатого вещества на предметах, которые были с ним в контакте.
Кроме того, в распоряжении криминалистов средство для выявления замытых следов крови, квадракоптер с камерой высокого разрешения, способный подниматься на высоту более 200 метров, фотоаппарат с возможностью 3D-съемки, создающий изображение, которое можно просматривать в любом направлении, и обнаружитель скрытых видеокамер.
— Расскажите про алгоритм действия следователя-криминалиста на месте преступления.
— Все зависит от характера преступления. Основная задача следователя-криминалиста — это организация работы на месте происшествия, грамотное изъятие следов, детальный осмотр, работа с информационными следами. Несомненно, назначение комплекса судебных экспертиз. Для организации и выполнения вышеуказанных мероприятий несомненно надо иметь теоретический и практический опыт, которое наше управление передает нашим сотрудникам, делающим первые шаги на службе.
Важнейшее направление нашей деятельности – обучение молодых следователей, которые проходят стажировку в нашем управлении.
В ГСУ СК России по Московской области оборудован учебный класс, где их обучают работе с вещественными доказательствами, знакомят с существующим комплексом экспертиз, обучают тактике допросов. Для того чтобы стать следователем-криминалистом, нужно иметь стаж работы не менее трех лет, к нам в управление попадают наиболее опытные сотрудники. В нашем подразделении 31 человек – это люди с многолетним опытом работы.
— Исследование на детекторе лжи проводят следователи-криминалисты?
— Да, именно наше управление проводит психофизиологическое исследование с применением полиграфа, но только проводят не следователи, а эксперты, имеющиеся в нашем штате. В проверке правдивости показаний подозреваемого оно является большим подспорьем. Опытные полиграфологи изучают материалы уголовного дела, после чего составляют индивидуальный список вопросов и получают в результате важную для следствия информацию. Подозреваемый, конечно, может отказаться от прохождения полиграфа, но это сразу настораживает: человек, которому нечего скрывать, использует любую возможность подтвердить свою невиновность.
Мой первый учитель – руководитель отдела криминалистики Краснодарского края Валерий Хан говорил, что можно обмануть полиграфолога, но полиграф обмануть нельзя.
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— Правда ли, что следователи в своей работе обращаются за помощью к экстрасенсам?
— Таких примеров на моей практике не было. Хотя все законные методы хороши, если это может помочь расследованию. А вот элементы гипноза криминалисты применяют. Есть, например, методики по активации памяти. В нашем управлении нет специалистов, которые ими владеют, но в центральном аппарате ведомства они применяются.
— Идея создания следственного ведомства, независимого от иных органов государственной власти, была реализована еще Петром I в ходе судебной реформы, а когда появилась служба криминалистики?
— Датой основания службы криминалистики органов прокуратуры, а затем Следственного комитета считается 19 октября 1954 года, когда указанием Генпрокурора СССР была утверждена инструкция "О прокуроре-криминалисте", в которой определялись обязанности прокуроров-криминалистов по внедрению в деятельность следователей прокуратуры технико-криминалистических средств и рекомендаций.
Как правило, на должность прокуроров-криминалистов назначались грамотные следователи, имевшие большой стаж работы, обладающие практическим опытом, пользующиеся авторитетом среди сослуживцев, проявившие себя по службе. Учитывая важность и перспективность для следствия этой должности и ее престижность, с целью повышения ее статуса процедура назначения требовала обязательного согласования в прокуратуре СССР.
Необходимость введения в штатах органов прокуратуры должностей прокуроров-криминалистов диктовалась временем, бурным развитием техники, появлением новых видов преступлений, использованием преступным миром новых методов и способов совершения преступлений и сокрытия следов. Сказались и последствия войны, во время которой погибло много опытных следователей, а пришедшие им на смену кадры не имели достаточных знаний и практического опыта. В этих условиях в 1949 году правительством принимается решение о создании при прокуратуре СССР Института криминалистики, который начал интенсивно работать.
Время показало значимость службы криминалистики, ее жизнеспособность, и на сегодняшний день она успешно справляется со всеми поставленными перед нею задачами, наполняя содержание своей деятельности внедрением новых научных разработок, созданием собственной экспертной базы.
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Следственный комитет РФМосковская область
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