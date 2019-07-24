Москалькова прокомментировала заявление о возвращении моряков на Украину

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Следователи пока не принимали решений о возвращении украинских моряков, арестованных в России за нарушение госграницы, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

По ее словам, украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила российской коллеге, что через МИД обратилась в следственные органы ФСБ с просьбой заменить меру пресечения военным морякам на поручительство, чтобы их отпустили из-под стражи.

"Я пояснила, как проходит процедура переговоров с украинской стороны. С нашей стороны, насколько мне известно, следственные органы никаких решений не принимали, пока, по крайней мере ", — отметила Москалькова.

Ранее о достижении договоренности по возвращению моряков и оформлению "последних документов" телеканалу "Общественное ТВ" заявила Денисова.

При этом адвокат моряков Николай Полозов сообщил, что ничего об этом не знает. Он отметил, что, если бы с моряками проводились процессуальные действия, защита об этом узнала бы.

Позднее Денисова скорректировала свое заявление, уже не упоминая о конкретных договоренностях. Она отметила, что подписала документы о личном поручительстве за моряков, а украинское посольство в Москве через российский МИД передало их в ФСБ. Денисова выразила надежду, что ходатайство будет учтено.

Инцидент в Керченском проливе

В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили российскую границу и в течение нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей.

Пограничники задержали нарушителей. На борту кораблей были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Суд арестовал их и обвинил в нарушении границы.

Владимир Путин оценил действия киевских властей как провокацию накануне выборов президента Украины.

Парадоксальное решение Киева

Москва 25 июня направила ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины, где предлагала пойти Киеву навстречу "в рамках уголовно-процессуального законодательства", несмотря на продолжение уголовного процесса в отношении арестованных моряков.

Россия предложила освободить арестованных в обмен на письменные гарантии того, что моряки в дальнейшем будут участвовать в следственных действиях, а вещественные доказательства, то есть корабли, не будут уничтожены.

В ответ министр иностранных дел Украины Павел Климкин потребовал от Москвы немедленно выполнить решение трибунала и освободить всех задержанных.