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РИА Новости

Москалькова прокомментировала заявление о возвращении моряков на Украину

Вчера, 16:30
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗадержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Следователи пока не принимали решений о возвращении украинских моряков, арестованных в России за нарушение госграницы, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
По ее словам, украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила российской коллеге, что через МИД обратилась в следственные органы ФСБ с просьбой заменить меру пресечения военным морякам на поручительство, чтобы их отпустили из-под стражи.
"Я пояснила, как проходит процедура переговоров с украинской стороны. С нашей стороны, насколько мне известно, следственные органы никаких решений не принимали, пока, по крайней мере ", — отметила Москалькова.
Ранее о достижении договоренности по возвращению моряков и оформлению "последних документов" телеканалу "Общественное ТВ" заявила Денисова.
Президент Украины Владимир Зеленский
21 июля, 20:30
Зеленский надеется на возвращение украинских моряков в ближайшее время
При этом адвокат моряков Николай Полозов сообщил, что ничего об этом не знает. Он отметил, что, если бы с моряками проводились процессуальные действия, защита об этом узнала бы.
Позднее Денисова скорректировала свое заявление, уже не упоминая о конкретных договоренностях. Она отметила, что подписала документы о личном поручительстве за моряков, а украинское посольство в Москве через российский МИД передало их в ФСБ. Денисова выразила надежду, что ходатайство будет учтено.

Инцидент в Керченском проливе

В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили российскую границу и в течение нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей.
Пограничники задержали нарушителей. На борту кораблей были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Суд арестовал их и обвинил в нарушении границы.
Владимир Путин оценил действия киевских властей как провокацию накануне выборов президента Украины.
Корабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
4 декабря 2018, 08:00
Пятьдесят оттенков нытья

Парадоксальное решение Киева

Москва 25 июня направила ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины, где предлагала пойти Киеву навстречу "в рамках уголовно-процессуального законодательства", несмотря на продолжение уголовного процесса в отношении арестованных моряков.
Россия предложила освободить арестованных в обмен на письменные гарантии того, что моряки в дальнейшем будут участвовать в следственных действиях, а вещественные доказательства, то есть корабли, не будут уничтожены.
В ответ министр иностранных дел Украины Павел Климкин потребовал от Москвы немедленно выполнить решение трибунала и освободить всех задержанных.
В российском МИД назвали отказ обсуждать освобождение сограждан парадоксом.
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати
29 июня, 10:46
Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков
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Ситуация на УкраинеНарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
нужно всех отпускать, это ошибки Порошенко
24 июля, 17:01
Ж П
5112188
даже украинские девушки лёгкого поведения в Москве требуют внеочередного заседания в ООН и присвоение им статуса моряков
24 июля, 17:12
щнще не Вмерла
17402002
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