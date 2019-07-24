Киев анонсировал скорое освобождение украинских моряков

При этом адвокат моряков Николай Полозов заявил телеканалу, что ничего не знает о такой договоренности. Он отметил, что не принимает участия в переговорах и не может сказать, на какой стадии они находятся. Но, добавил Полозов, если бы с моряками проводились какие-то процессуальные действия, например оформление документов, защита об этом узнала бы, так как моряки ничего не будут подписывать без адвокатов.