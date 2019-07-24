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РИА Новости

Киев анонсировал скорое освобождение украинских моряков

Вчера, 15:46
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗадержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы
КИЕВ, 24 июл — РИА Новости. Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о достижении договоренности по возвращению моряков, арестованных в России за нарушение государственной границы.

"Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы. Думаю, что скоро будем встречать моряков на родине", — цитирует Денисову "Общественное ТВ".

При этом адвокат моряков Николай Полозов заявил телеканалу, что ничего не знает о такой договоренности. Он отметил, что не принимает участия в переговорах и не может сказать, на какой стадии они находятся. Но, добавил Полозов, если бы с моряками проводились какие-то процессуальные действия, например оформление документов, защита об этом узнала бы, так как моряки ничего не будут подписывать без адвокатов.
Российские пограничники задержали 22 украинских моряка и двух сотрудников СБУ 25 ноября прошлого года, после того как три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. При задержании пограничникам пришлось применить оружие, трое украинцев получили легкие ранения. Позже всех задержанных арестовали по обвинению в нарушении государственной границы. На прошлой неделе суд продлил им срок содержания под стражей до 24 октября.
Президент Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе заранее заготовленной провокацией и подчеркнул, что российские пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
17 июля, 15:14
Песков прокомментировал ситуацию с задержанными украинскими моряками
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныЛюдмила ДенисоваВ мире
Популярные комментарии
Рано орать начинаешь ещё никого никуда не отпустили .. это в КИЕВЕ сообщили... Моряков могут отпустить ТОЛЬКО после решения суда по ним
24 июля, 15:49
Таёжный Мишка
9930007
А теперь будут просить моральную и материальную компенсацию или уже заплатили?
24 июля, 15:48
Владимир Белов
45850136
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