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РИА Новости

Денисова скорректировала свое заявление о судьбе украинских моряков

Вчера, 17:06
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова. Архивное фото
КИЕВ, 24 июл - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова скорректировала свое заявление о судьбе арестованных в России украинских моряков, написав, что ведутся переговоры, но о конкретных договоренностях, о которых заявляла ранее, уже не упомянула.
Ранее в среду Денисова заявила, что достигнуты договоренности о возвращении украинских моряков, уже оформляются последние документы. Её слова приводит украинское "Общественное ТВ". Однако уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опровергла это утверждение, заявив РИА Новости, что следственные органы России пока не принимали решений относительно моряков.
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"Хочу уточнить информацию о 24 военнопленных моряках. 18 июля я подписала ходатайство к руководителю Следственного управления ФСБ РФ Михаилу Шишову о принятии решения об избрании моего личного обязательства в качестве меры пресечения для военнопленных моряков, находящихся в Лефортовском СИЗО. Посольство Украины в РФ передало через МИД РФ эти документы в ФСБ РФ, и сейчас они находятся на рассмотрении руководителя Следственного управления. Мне известно, что ведутся переговоры о возвращении моряков в рамках выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву", - написала Денисова на своей странице в Facebook.
Она также выразила надежду, что все необходимые документы будут направлены и учтены.
Утром 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.
Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась бывшему тогда президентом Украины Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии выборов. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.
Корабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
4 декабря 2018, 08:00
Пятьдесят оттенков нытья
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Ситуация на УкраинеНарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныЛюдмила ДенисоваТатьяна МоскальковаРоссияУкраинаВ мире
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