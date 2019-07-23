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РИА Новости

Жириновский рассказал, когда Украина может стать частью России

23 июля, 04:12
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 17 января 2019
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 17 января 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что президент Украины Владимир Зеленский будет управлять страной не более двух лет, после чего его ожидает новый "кровавый" майдан. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Депутат сравнил нынешнюю ситуацию на Украине с "раком четвертой стадии", а также заявил, что "метастазы" уже распространились по всей стране.
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"Вся страна в крови, экономики нет, люди уезжают. Зеленский может пробыть президентом такой Украины лишь год-два, а потом его сметут. Там тысячи и тысячи вооруженных людей, "заукраинских" националистов, которые уже почувствовали запах крови. Им не нужен мир, они хотят пограбить, поубивать. После ВОВ таких 10 лет по лесам КГБ и советская армия отлавливали. Вот они могут привести к власти на Украине своего Пиночета. А потом и его сметут. А закончится все сперва разделом Украины, а потом и возвращением всей Украины в состав России", - написал Жириновский.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По последним данным, в парламент проходят пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа — За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос". Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийВладимир ЖириновскийУкраинаВ мире
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Жириновский не всегда несёт чушь... Поживём - увидим.
23 июля, 04:49
eldeckel
4401922040
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23 июля, 05:18
Fisher Fawer
5211214169
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