Жириновский рассказал, когда Украина может стать частью России

"Вся страна в крови, экономики нет, люди уезжают. Зеленский может пробыть президентом такой Украины лишь год-два, а потом его сметут. Там тысячи и тысячи вооруженных людей, "заукраинских" националистов, которые уже почувствовали запах крови. Им не нужен мир, они хотят пограбить, поубивать. После ВОВ таких 10 лет по лесам КГБ и советская армия отлавливали. Вот они могут привести к власти на Украине своего Пиночета. А потом и его сметут. А закончится все сперва разделом Украины, а потом и возвращением всей Украины в состав России", - написал Жириновский.