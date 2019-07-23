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РИА Новости

Вакарчук предложил создать закон о "сосуществовании" Украины и России

01:05
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер партии "Голос" и рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук на протестной акции против отмены закона о люстрации у Конституционного суда в Киеве
Лидер партии Голос и рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук на протестной акции против отмены закона о люстрации у Конституционного суда в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил разработать закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной. Об этом он заявил агентству Укринформ.
По его мнению, Украина очень страдает от политики двойных стандартов, причем государство зачастую не желает брать на себя ответственность за многие вещи.
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"А поэтому остается открытым вопрос, скажем так, моральной ответственности людей. Например, почему одни люди принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессор, а другие, напротив, активно гастролируют в России", — отметил Вакарчук.
В связи с этим, сказал он, было бы хорошо, чтобы на Украине был принят "четкий закон, условно говоря, о сосуществовании с государством-агрессором". В нем, по мнению музыканта, следовало бы "четко очертить, что можно, а что — нет".
"И тогда этот вопрос был бы снят", — заключил он.

Проблемы с гастролями

На Украине националистически настроенная часть общественности осуждает деятелей культуры, выезжающих на гастроли в Россию. При этом законодательство Украины таких ограничений не предусматривает.
В феврале Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НАТУ) опубликовала список требований к артистам, которые представляют страну на Евровидении. В частности, им запрещается гастролировать в России с момента подписания договора до завершения конкурса, а также три месяца после.
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Отношения двух стран ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Россия отрицает и называет неприемлемыми обвинения украинской стороны. Москва не раз заявляла, что стороной внутриукраинского конфликта не является и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

Досрочные выборы в Раду

В воскресенье на Украине состоялись внеочередные выборы в 450-местный парламент, который наполовину формируется по партийным спискам, наполовину — депутатами, победившими в одномандатных округах.
После обработки 88,66% протоколов партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство, набирая 42,03%, на втором месте партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа — за жизнь", получившая 12,92%. Третье место у партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" — 8,22%. Четвертое место у "Батькивщины" экс-премьера Юлии Тимошенко — 8,18%, замыкает пятерку партия Вакарчука "Голос" — 5,97%.
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Зеленский пригласил Вакарчука обсудить возможность создания коалиции. Позднее руководитель избирательной кампании "Голоса" Юлия Клименко заявила, что Вакарчук может претендовать на пост премьера.
С учетом результатов выборов по одномандатным округам результаты партии "Слуга народа" теоретически дают возможность получить ей в парламенте большинство и создать правительство самостоятельно, не формируя коалицию с другими силами.
Вместе с тем, как отмечает директор Агентства стратегических коммуникаций Олег Бондаренко, на Украине существует "мейнстримно одобряемый выбор партнера". Таким партнером, по словам эксперта, является "Голос".
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Ситуация на УкраинеСвятослав ВакарчукВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийВ мире
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