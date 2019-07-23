Вакарчук предложил создать закон о "сосуществовании" Украины и России

Лидер партии "Голос" и рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук на протестной акции против отмены закона о люстрации у Конституционного суда в Киеве

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил разработать закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной. Об этом он заявил агентству Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил разработать закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной. Об этом он заявил агентству Укринформ

По его мнению, Украина очень страдает от политики двойных стандартов, причем государство зачастую не желает брать на себя ответственность за многие вещи.

"А поэтому остается открытым вопрос, скажем так, моральной ответственности людей. Например, почему одни люди принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессор, а другие, напротив, активно гастролируют в России", — отметил Вакарчук.

В связи с этим, сказал он, было бы хорошо, чтобы на Украине был принят "четкий закон, условно говоря, о сосуществовании с государством-агрессором". В нем, по мнению музыканта, следовало бы "четко очертить, что можно, а что — нет".

"И тогда этот вопрос был бы снят", — заключил он.

Проблемы с гастролями

На Украине националистически настроенная часть общественности осуждает деятелей культуры, выезжающих на гастроли в Россию. При этом законодательство Украины таких ограничений не предусматривает.

В феврале Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НАТУ) опубликовала список требований к артистам, которые представляют страну на Евровидении. В частности, им запрещается гастролировать в России с момента подписания договора до завершения конкурса, а также три месяца после.

Отношения двух стран ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Россия отрицает и называет неприемлемыми обвинения украинской стороны. Москва не раз заявляла, что стороной внутриукраинского конфликта не является и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

Досрочные выборы в Раду

В воскресенье на Украине состоялись внеочередные выборы в 450-местный парламент, который наполовину формируется по партийным спискам, наполовину — депутатами, победившими в одномандатных округах.

После обработки 88,66% протоколов партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство, набирая 42,03%, на втором месте партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа — за жизнь", получившая 12,92%. Третье место у партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" — 8,22%. Четвертое место у "Батькивщины" экс-премьера Юлии Тимошенко — 8,18%, замыкает пятерку партия Вакарчука "Голос" — 5,97%.

Зеленский пригласил Вакарчука обсудить возможность создания коалиции. Позднее руководитель избирательной кампании "Голоса" Юлия Клименко заявила, что Вакарчук может претендовать на пост премьера.

С учетом результатов выборов по одномандатным округам результаты партии "Слуга народа" теоретически дают возможность получить ей в парламенте большинство и создать правительство самостоятельно, не формируя коалицию с другими силами.