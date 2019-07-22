Зеленскому не нужно создание коалиции в Раде, считает эксперт

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Окружение президента Украины Владимира Зеленского может вынужденно пойти на коалицию в Верховной раде, хотя коалиция ему не нужна, считает директор Агентства стратегических коммуникаций Олег Бондаренко.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. Согласно данным ЦИК после обработки 42,62% протоколов, партия Зеленского набирает 42,31%, сохраняя значительный отрыв от партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь" (12,79%). Третье место занимает партия бывшего президента Порошенко (8,7%), далее идет "Батькивщина" (8,09%), замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 6,39%. Согласно данным трети подсчитанных протоколов, кандидаты от президентской партии "Слуга народа" выигрывают в 117 одномандатных округах, еще в 51 округе побеждают самовыдвиженцы, что теоретически дает возможность получить в парламенте большинство и создать правительство самостоятельно, не формируя коалицию с другими силами.
"Что касается будущей коалиции... Обладая тем потенциалом, который они уже получили на данный момент, они (окружение Зеленского - ред.) могли бы обойтись без партнеров по коалиции - просто добором недостающих одномандатников. Они бы взяли больше 230 мандатов", - сказал эксперт в МИА "Россия сегодня"
Однако, отметил он, на Украине существует "мейнстримно одобряемый выбор партнера". Таким партнером, по словам Бондаренко, является партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос".
"Несмотря на математически ничтожное количество депутатов (у "Голоса" - ред.) - это всего лишь 18 человек, избранных по партийным спискам - тем не менее, я думаю, на Зеленского будут давить с тем, чтобы он пошел на эту совершенно ненужную ему коалицию", - отметил эксперт.
В то же время, добавил Бондаренко, в сегодняшней Украине есть "мейнстримно неодобряемый выбор" - партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь", коалиция с ней невозможна, поскольку Зеленского съедят "свои националисты и западные партнеры".