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РИА Новости

Зеленскому не нужно создание коалиции в Раде, считает эксперт

Вчера, 14:20
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире партии после парламентских выборов в Киеве. 21 июля 2019
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире партии после парламентских выборов в Киеве. 21 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Окружение президента Украины Владимира Зеленского может вынужденно пойти на коалицию в Верховной раде, хотя коалиция ему не нужна, считает директор Агентства стратегических коммуникаций Олег Бондаренко.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. Согласно данным ЦИК после обработки 42,62% протоколов, партия Зеленского набирает 42,31%, сохраняя значительный отрыв от партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь" (12,79%). Третье место занимает партия бывшего президента Порошенко (8,7%), далее идет "Батькивщина" (8,09%), замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 6,39%. Согласно данным трети подсчитанных протоколов, кандидаты от президентской партии "Слуга народа" выигрывают в 117 одномандатных округах, еще в 51 округе побеждают самовыдвиженцы, что теоретически дает возможность получить в парламенте большинство и создать правительство самостоятельно, не формируя коалицию с другими силами.
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"Что касается будущей коалиции... Обладая тем потенциалом, который они уже получили на данный момент, они (окружение Зеленского - ред.) могли бы обойтись без партнеров по коалиции - просто добором недостающих одномандатников. Они бы взяли больше 230 мандатов", - сказал эксперт в МИА "Россия сегодня"
Однако, отметил он, на Украине существует "мейнстримно одобряемый выбор партнера". Таким партнером, по словам Бондаренко, является партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос".
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"Несмотря на математически ничтожное количество депутатов (у "Голоса" - ред.) - это всего лишь 18 человек, избранных по партийным спискам - тем не менее, я думаю, на Зеленского будут давить с тем, чтобы он пошел на эту совершенно ненужную ему коалицию", - отметил эксперт.
В то же время, добавил Бондаренко, в сегодняшней Украине есть "мейнстримно неодобряемый выбор" - партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь", коалиция с ней невозможна, поскольку Зеленского съедят "свои националисты и западные партнеры".
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