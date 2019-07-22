Зеленскому не нужно создание коалиции в Раде, считает эксперт

"Несмотря на математически ничтожное количество депутатов (у "Голоса" - ред.) - это всего лишь 18 человек, избранных по партийным спискам - тем не менее, я думаю, на Зеленского будут давить с тем, чтобы он пошел на эту совершенно ненужную ему коалицию", - отметил эксперт.