Рок-фестиваль "Нашествие"

В 2000 году "Нашествие" было впервые проведено летом на открытом воздухе, на ипподроме в городе Раменское. Фестиваль продлился с 19 по 20 августа, на нем выступили 40 групп и исполнителей, количество зрителей составило более 60 тысяч человек.

В 2017 году фестиваль проходил с 7 по 9 июля. Он начался с совместного выступления Вячеслава Бутусова и детского хора Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова "Юные Александровцы". Закрыли "Нашествие" Юрий Шевчук и группа "ДДТ". В общей сложности программа мероприятия включала выступления более 90 артистов и музыкальных групп. Всего фестиваль посетили около 200 тысяч человек.