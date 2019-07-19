Рок-фестиваль "Нашествие"

"Нашествие" – ежегодный всероссийский рок-фестиваль, проводящийся под открытым небом. Он проходит под лозунгом "Главное приключение года".
Мероприятие получило свое название от серии сборников российской музыки, издававшихся радиостанцией "Наше Радио" с 1998 по 2005 год. На сегодняшний день его ежегодная посещаемость составляет от 98 до 205 тысяч человек.
У фестиваля есть своя инфраструктура, энергетическая станция, система утилизации отходов, парковки, десятки площадок для развлечений и точки самообразования. Ежегодно на мероприятие приезжают от трех до пяти тысяч детей с родителями. Специально для них в общей зоне установлены развивающие детские площадки с аниматорами, батутами и другими развлечениями.
На территории "Нашествия" есть полноценный госпиталь, в котором, в случае необходимости, могут оказать помощь.
Помимо полицейских и солдат внутренних войск за безопасностью на фестивале следят сотрудники ОМОНа, специальные службы и сотрудники ФСБ в штатском.
Первый фестиваль "Нашествие" состоялся 10-11 декабря 1999 года в московском ДК имени Горбунова и был посвящен годовщине "Нашего радио". Хедлайнерами стали Линда и Земфира. Перед аудиторией в четыре тысячи человек выступили 10 музыкальных групп и исполнителей.
В 2000 году "Нашествие" было впервые проведено летом на открытом воздухе, на ипподроме в городе Раменское. Фестиваль продлился с 19 по 20 августа, на нем выступили 40 групп и исполнителей, количество зрителей составило более 60 тысяч человек.
В 2004 году фестиваль впервые прошел в Тверской области. Местом проведения стал поселок Эммаус. С 2009 года "Нашествие" ежегодно проводится около села Большое Завидово в Конаковском районе Тверской области.
В 2013 году на фестивале, который прошел с 5 по 7 июля, впервые была проведена совместная акция "Нашего радио" и Министерства обороны РФ. С этого времени гостям мероприятия демонстрируют боевые машины российской армии, с 2015 года в рамках фестиваля проходят показательные полеты пилотажных групп.
В 2017 году фестиваль проходил с 7 по 9 июля. Он начался с совместного выступления Вячеслава Бутусова и детского хора Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова "Юные Александровцы". Закрыли "Нашествие" Юрий Шевчук и группа "ДДТ". В общей сложности программа мероприятия включала выступления более 90 артистов и музыкальных групп. Всего фестиваль посетили около 200 тысяч человек.
В 2018 году фестиваль прошел с 3 по 5 августа, на мероприятии побывали более 200 тысяч человек. На трех сценах фестиваля выступили более 150 коллективов. В перерывах между музыкальными сетами можно было принять участие в волейбольных и футбольных турнирах, выиграть призы в тирах и викторинах.
В 2019 году двадцатый фестиваль "Нашествие" пройдет в Большом Завидово в течение четырех дней, с 18 по 21 июля. На сценах выступят более 100 исполнителей, в том числе "Ленинград", Гарик Сукачев, Би-2, "Мумий Тролль", ДДТ, "Сплин", Диана Арбенина, Чиж, Бутусов и другие. В честь юбилея мероприятия гостям предложат пройти тест отбора в отряд космонавтов и пообщаться с экипажем МКС, находящимся на орбите. На фестивале откроется большая экспозиция артефактов Роскосмоса, где будут показаны некоторые экспонаты новейших космических систем. В "Нашествии" также примет участие фонд Серова, который организует обучение рисованию и проведет мастер-классы.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников