Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-19T01:08Z
https://ria.ru/20190719/1556604956.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152600/18/1526001824_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_0d234e2f6f6fe4e78739ce2d006ff6fb.jpg
РИА Новости

Рок-фестиваль "Нашествие"

01:08
15
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЗрители на закрытии фестиваля "Нашествие" в поселке Большое Завидово в Тверской области
Зрители на закрытии фестиваля Нашествие в поселке Большое Завидово в Тверской области
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
"Нашествие" – ежегодный всероссийский рок-фестиваль, проводящийся под открытым небом. Он проходит под лозунгом "Главное приключение года".
Мероприятие получило свое название от серии сборников российской музыки, издававшихся радиостанцией "Наше Радио" с 1998 по 2005 год. На сегодняшний день его ежегодная посещаемость составляет от 98 до 205 тысяч человек.
У фестиваля есть своя инфраструктура, энергетическая станция, система утилизации отходов, парковки, десятки площадок для развлечений и точки самообразования. Ежегодно на мероприятие приезжают от трех до пяти тысяч детей с родителями. Специально для них в общей зоне установлены развивающие детские площадки с аниматорами, батутами и другими развлечениями.
На территории "Нашествия" есть полноценный госпиталь, в котором, в случае необходимости, могут оказать помощь.
Помимо полицейских и солдат внутренних войск за безопасностью на фестивале следят сотрудники ОМОНа, специальные службы и сотрудники ФСБ в штатском.
Первый фестиваль "Нашествие" состоялся 10-11 декабря 1999 года в московском ДК имени Горбунова и был посвящен годовщине "Нашего радио". Хедлайнерами стали Линда и Земфира. Перед аудиторией в четыре тысячи человек выступили 10 музыкальных групп и исполнителей.
В 2000 году "Нашествие" было впервые проведено летом на открытом воздухе, на ипподроме в городе Раменское. Фестиваль продлился с 19 по 20 августа, на нем выступили 40 групп и исполнителей, количество зрителей составило более 60 тысяч человек.
В 2004 году фестиваль впервые прошел в Тверской области. Местом проведения стал поселок Эммаус. С 2009 года "Нашествие" ежегодно проводится около села Большое Завидово в Конаковском районе Тверской области.
В 2013 году на фестивале, который прошел с 5 по 7 июля, впервые была проведена совместная акция "Нашего радио" и Министерства обороны РФ. С этого времени гостям мероприятия демонстрируют боевые машины российской армии, с 2015 года в рамках фестиваля проходят показательные полеты пилотажных групп.
В 2017 году фестиваль проходил с 7 по 9 июля. Он начался с совместного выступления Вячеслава Бутусова и детского хора Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова "Юные Александровцы". Закрыли "Нашествие" Юрий Шевчук и группа "ДДТ". В общей сложности программа мероприятия включала выступления более 90 артистов и музыкальных групп. Всего фестиваль посетили около 200 тысяч человек.
В 2018 году фестиваль прошел с 3 по 5 августа, на мероприятии побывали более 200 тысяч человек. На трех сценах фестиваля выступили более 150 коллективов. В перерывах между музыкальными сетами можно было принять участие в волейбольных и футбольных турнирах, выиграть призы в тирах и викторинах.
В 2019 году двадцатый фестиваль "Нашествие" пройдет в Большом Завидово в течение четырех дней, с 18 по 21 июля. На сценах выступят более 100 исполнителей, в том числе "Ленинград", Гарик Сукачев, Би-2, "Мумий Тролль", ДДТ, "Сплин", Диана Арбенина, Чиж, Бутусов и другие. В честь юбилея мероприятия гостям предложат пройти тест отбора в отряд космонавтов и пообщаться с экипажем МКС, находящимся на орбите. На фестивале откроется большая экспозиция артефактов Роскосмоса, где будут показаны некоторые экспонаты новейших космических систем. В "Нашествии" также примет участие фонд Серова, который организует обучение рисованию и проведет мастер-классы.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
000000
Обсудить 0
РоссияРок-фестиваль "Нашествие"Справки
Рекомендуем
Юрист прокомментировал уголовное дело из-за усыновления детей геями
РИА
Новости
Эсминец ВМС США Carney в морском порту Одессы. Корабль задействован в международных учениях Sea Breeze-2019
Китайские СМИ рассмешила украинская "рыбацкая лодка" на учениях с США
Калининская АЭС
На Калининской АЭС отключились три энергоблока
Новорожденный. Архивное фото
Женщину уличили в измене спустя несколько часов после родов
Лента
новостей
Новорожденный. Архивное фото
Женщину уличили в измене спустя несколько часов после родов
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
Вырядился, как клоун: грузины высмеяли уволенного гендиректора "Рустави 2"
Калининская АЭС
На Калининской АЭС отключились три энергоблока
Скриншот видео интервью с супругами Гербертом Делайглом и Мэрилин
Прожившие вместе более 70 лет супруги умерли в один день
Владимир Зеленский
Зеленский назвал условия для возобновления сотрудничества с Россией
Универсальный десантный корабль ВМС США Kearsarge
Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник
Пляжный отдых в Москве
Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России
Южнокорейский пограничник и российская туристка
Почему российских туристов разворачивают на границах
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
Паспорта граждан ДНР и РФ
МИД Украины подготовил ответ на решение России по Донбассу
Мемориал в Змиёвской балке, Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону ищут девушку после фотосессии у мемориала жертвам фашизма
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:01Boeing во II квартале потеряет $5,6 миллиарда из-за проблем с 737 МАХ
01:43Чурикова попала в реанимацию после падения со сцены, сообщили СМИ
01:42США и Нидерланды обсудили авиакатастрофу MH17
01:35Береговая охрана США просит шесть ледоколов для конкуренции с РФ в Арктике
01:32Парламент Аргентины возложил вину за гибель подлодки на главу Минобороны
01:09В Португалии обнаженная девушка прыгнула с 45-метрового моста
00:54Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента и отправили на галерку
00:46Власти ускорят выплаты на жилье пострадавшим от паводка в Иркутской области
00:41В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:39Индия хочет перенять опыт применения авиации ВКС против боевиков в Сирии
00:35Индия направила в Россию запрос о модернизации истребителей Су-30МКИ
00:32В Индии назвали условия закупки Су-57
00:28В Петропавловске-Камчатском зафиксировали трехбалльное землетрясение
00:22Иран напомнил США об их географическом местоположении
00:13Звезды присоединились к новому флешмобу с состаренными лицами
00:07Аэропорт Триполи возобновил работу после ракетного обстрела
23:58Глава МИД Ирана прокомментировал заявление Трампа о сбитом беспилотнике
23:56Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe
23:54Латвии необходимо завезти около 300 тысяч рабочих, заявили в Риге
23:36Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции
Лента новостейМолния