Гости фестиваля "Нашествие" пройдут тест на пригодность к полетам в космос

"На фестивале наши гости смогут пройти настоящий тест отбора в отряд космонавтов! Будет эксклюзивная трансляция запуска ракеты с экипажем МКС. Такое делается впервые, сотни тысяч наших зрителей станут свидетелями такого события. На следующий день после запуска наша аудитория напрямую сможет пообщаться с экипажем МКС, уже находящимся на орбите. Двадцать лет назад об этом можно было только мечтать", - рассказала Киселева.