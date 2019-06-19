Гости фестиваля "Нашествие" пройдут тест на пригодность к полетам в космос

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Гостям фестиваля "Нашествие" предложат пройти тест отбора в отряд космонавтов и пообщаться с экипажем МКС, находящимся на орбите, рассказала в интервью РИА Новости гендиректор "Мультимедиа Холдинга" Евгения Киселева.
Юбилейный фестиваль "Нашествие" состоится в Тверской области с 19 по 21 июля. Он объединит более 150 музыкальных групп и коллективов, в числе которых "Ленинград", Гарик Сукачев, "Би-2", "Мумий Тролль", ДДТ, "Сплин", Диана Арбенина. Партнером фестиваля в этом году стал Роскосмос.
"На фестивале наши гости смогут пройти настоящий тест отбора в отряд космонавтов! Будет эксклюзивная трансляция запуска ракеты с экипажем МКС. Такое делается впервые, сотни тысяч наших зрителей станут свидетелями такого события. На следующий день после запуска наша аудитория напрямую сможет пообщаться с экипажем МКС, уже находящимся на орбите. Двадцать лет назад об этом можно было только мечтать", - рассказала Киселева.
Она отметила, что на фестивале откроется большая экспозиция артефактов "Роскосмоса", покажут некоторые экспонаты новейших космических систем.
Кроме того, гости смогут принять участие во флешмобе - им предложат посмотреть в небо и помахать рукой, а спутник с орбиты сфотографирует площадку.