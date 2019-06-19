Евгения Киселева: фестиваль "Нашествие" полностью изменится в юбилейный год

Один из крупнейших фестивалей рок-музыки под открытым небом "Нашествие" в этом году отмечает 20-летие. Впервые он прошел в ДК Горбунова, сейчас занимает обширное пространство на территории Тверской области. Гендиректор "Мультимедиа Холдинга" Евгения Киселева рассказала РИА Новости о том, почему музыкальный праздник остается главным приключением года, как "Нашествие" будет связано в этом году с космосом и какому главному принципу следуют организаторы фестиваля. Беседовала Валерия Высокосова.

– Самому большому рок-фестивалю страны исполняется 20 лет. Какие специальные акции вы придумали к этой дате?

– Придумали всего очень много, это будет поистине удивительное "Нашествие" во всех отношениях. Вы знаете, нам удалось восстановить видеосъемки всех фестивалей за эти 20 лет, и это уникальный видеоматериал. Там и дебюты сегодняшних больших артистов, и последние выступления уже ушедших звезд, там наши зрители, которые были с нами все эти десятилетия. Нас это так вдохновило, что перед фестивалем мы запускаем специальную акцию "20 лет за 20 дней". Каждый день будет посвящен одному году истории фестиваля "Нашествие". В эфире "Нашего Радио" будут эксклюзивные интервью людей, занимавшихся организацией фестиваля все эти годы, артистов, выступавших на "Нашествии". Мы приоткроем закулисье и расскажем интересные инсайды, покажем эксклюзивные видеокадры в группах в социальных сетях.

– Чем будете удивлять гостей на поле юбилейного "Нашествия"?

– Уверена, мы сможем удивить наших зрителей, не только новых, но и тех, кто много лет приезжает к нам на фестиваль. Он просто станет другим: и внешне – мы впервые меняем устоявшийся за десятилетия архитектурный облик поля "Нашествия", и в музыкальном плане – будут практически все большие артисты, которые играют нашу музыку, и с точки зрения комфорта. В 2018 году мы достигли хороших показателей в этом смысле, уверены, что на юбилейном фестивале эта планка будет поднята на еще более высокий уровень.

– Кого из звезд пригласите на фестиваль в этом году?

– Для "Нашествия" главное – музыка, поэтому с гордостью могу сказать, что практически все фундаментальные для нас артисты, все суперзвезды будут в нашем лайнапе. Это и "Ленинград", и Гарик Сукачев, и "Би-2", "Мумий Тролль", ДДТ, "Сплин", Арбенина, Чиж, Бутусов и еще 150 музыкальных групп и коллективов. Будут специальные музыкальные программы и сеты, которые создадут нашу особую праздничную атмосферу.

Ну а нового драйва даст сцена "Ультра", где собрано новое поколение артистов, уже имеющих свою большую аудиторию, это завтрашний день нашей музыки. Сцена "Наше 2.0" традиционно даст дорогу в жизнь совсем молодым артистам, победителям различных музыкальных конкурсов, вечерами здесь дадут жару представители хард энд хеви и других нишевых жанров. Мы прислушиваемся к желаниям наших гостей, стараемся выдать им то, в чем есть потребность.

– Как вы создаете комфортные условия для посетителей?

– Главное, сделать так, чтобы люди без пробок приезжали на фестиваль, ведь каждый год через "Нашествие" проходят сотни тысяч людей. В прошлом году нам впервые удалось переломить ситуацию и сделать так, чтобы на входах не было больших очередей. В этом году мы предложим особое освещение на фестивале, у нас будет очень красивая иллюминация. Мы сделали так, что фестиваль теперь и в темное время суток будет жить активной жизнью. Продолжаем практику установки палаточных гостиниц и городков, где есть надувные кровати, столики, освещение. Напомню, что наш слоган – "Главное приключение года". Это именно то, что люди переживают каждый год. И сейчас мы смело можем сказать, что устоим перед любой погодой.

– Любой фестиваль, как мне кажется, полон неожиданностей, предусмотреть все невозможно. Как вы научились справляться с форс-мажорами? О чем сейчас вспоминаете с улыбкой?

– "Нашествие" для нас и наших гостей – это как вторая новогодняя ночь в году. А в такую ночь могут случаться разные чудеса! Например, у нас однажды была такая сильная жара, что мы вынуждены были поливать людей из пожарных машин. Это мы всегда вспоминаем с теплотой. Люди радовались, смеялись… С улыбкой можно вспомнить и час до открытия дверей фестиваля, когда уже все полностью готово. Это час тишины, когда глобально уже ничего не изменить, все находятся в небольшом стрессе, а потом открываются двери и заходят первые люди. Фестиваль начинает жить, волнение растворяется, и ты понимаешь, как же это круто.

Были в практике фестиваля и сложные времена. В 2017 году были ливневые дожди, из-за этого возникли сложности с выездом из парковки. Но мы сделали выводы, и теперь каждый год пригоняем команду джиперов, которые стоят на всех парковках, в любой момент готовы оказывать людям любую помощь, не только вытягивать машины, но и отвезти куда-то.

– Первый фестиваль "Нашествие" посетило всего четыре тысячи человек, последние несколько лет их количество превышает 200 тысяч. Как вы считаете, сможет ли юбилейный год побить очередной рекорд? И вообще, важно ли для вас количество?

– Когда мероприятия достигают таких высоких показателей, выходит на первый план ответственность за все происходящее, качество пребывание людей на фестивале. Для нас сейчас важно комфортное прибытие людей на фестиваль, размещение, питание, досуг, безопасность. Рекорды для нас уже давно не являются целью.

– Как за 20 лет изменился фестиваль?

– Если сравнивать фестиваль с жизнью человека, то из малыша он превратился во взрослого человека. Он доказывает, что он в тренде, у него много друзей, огромное количество планов на будущее. Начинался фестиваль с одной сцены, это был ДК Горбунова. Сейчас фестиваль – это большой город. У него своя инфраструктура, энергетическая станция, система утилизации отходов, парковки, десятки площадок для развлечений, точки самообразования – лекторий, например. Сцен три, сейчас мы начинаем думать, что и их уже не хватает, чтобы разместить все разнообразие музыки.

– На фестиваль многие приезжают с детьми. Есть ли какая-то программа для маленьких гостей?

– От трех до пяти тысяч детей приезжает с родителями каждый год на "Нашествие". У нас есть развивающие детские зоны с аниматорами. В этом году в фестивале участвует фонд Серова, который организует обучение рисованию, будут мастер-классы. Есть игровые зоны с батутами, веселыми стартами и другими развлечениями. Мы всегда думаем про детей и думаем, как они проживут эти три дня на фестивале, чем их занять.

- Партнером фестиваля впервые стал Роскосмос. Готовят ли они со своей стороны какие-либо мероприятия?

– Роскосмос будет широко представлен на "Нашествии". Это и большая экспозиция артефактов, некоторые экспонаты новейших космических систем. На фестивале наши гости смогут пройти настоящий тест отбора в отряд космонавтов. Будет эксклюзивная трансляция запуска ракеты с экипажем МКС. Такое делается впервые, сотни тысяч наших зрителей станут свидетелями такого события. На следующий день после запуска наша аудитория напрямую сможет пообщаться с экипажем МКС, уже находящимся на орбите. Двадцать лет назад об этом можно было только мечтать. На фестивале также будет организован масштабный флешмоб, люди будут смотреть в небо и махать рукой, а спутник с орбиты сфотографирует площадку "Нашествия".

– Почему в этом году в числе партнеров не оказалось Минобороны?