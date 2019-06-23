Лето, музыка, друзья — самые громкие фестивали сезона

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Галина Соколова. Звездный размах на "Усадьбе Jazz", Maruv, Thirty Second To Mars на Park Live, юбилейное "Нашествие" под Тверью, летний Open air в Лужниках — это лето запомнится надолго.

Что мы ждем от музыкального фестиваля?

Лето, солнце, любимая музыка, хорошая компания — в общем, кайф!

РИА Новости расскажет о программах, а как подготовиться — панамка, сапоги, палатка, вода, прививка от клещей и антипохмелин — это вы уж сами!

Звездный размах на "Усадьбе Jazz"

В эти выходные проходит Open air "Усадьба Jazz" — событие, давно получившее признание среди меломанов. В этом году фестиваль переехал в музей-усадьбу "Коломенское".

Будут "Сплин", Иван Дорн, Нино Катамадзе и другие.

Специальные гости - прекрасная Maruv и The Black Eyed Peas — помните их хит "Pump It" из фильма Люка Бессона "Такси"?

Дети до десяти лет традиционно могут посетить "Усадьбу Jazz" бесплатно, для них приготовили отдельную программу.

"Дикая Мята" — не забудьте пометить свою палатку!

С 28 по 30 июня в Тульской области пройдет один из крупнейших музыкальных фестивалей России — "Дикая Мята". Ожидается, что в этом году приедет около 20 тысяч любителей этно-фолк-рока.

Монеточка, Баста, "Мумий Тролль", Primal Scream, The Hatters и еще 70 лучших имен из России и других стран. "Дикая Мята" — это бесконечный движ: музыка, мастер-классы, конкурсы и танцы до утра.

Повторите слова любимых песен, подпишите свою палатку, чтобы под утро не затеряться среди пьянящей атмосферы фестиваля, — и вперед!

Летний фестиваль "Ласточка"

Шестого июля в Лужники прилетит "Ласточка". Приготовьтесь, день обещает быть жарким.

Летний open air "Ласточка" — это сочетание непринужденной атмосферы, музыки, моды, спорта, еды и отличного настроения. Интересно будет всем: как взрослым, так и детям (до 12 лет вход свободный).

Будет лаундж-баржа с коктейлями и закусками, которую пришвартуют у центрального пирса, чтобы веселее было слушать LP (Лаура Перголицци), Little Big, Rampasso и других молодых исполнителей.

Для маленьких посетителей фестиваля откроют большую детскую площадку, проведут мастер-классы и при желании сделают аквагрим.

Park Live с Thirty Seconds to Mars — братья Лето снова в Москве

С 12 по 14 июля в парке Горького состоится ежегодный музыкальный фестиваль ParkLive.

В этом году для поклонников рок-музыки выступят Bring Me the Horizon и Nothing but Thieves, альтернативная поп-панк-группа SWMRS и другие.

Но все ждут, конечно, Thirty Seconds to Mars. Они выйдут на сцену 13 июля. Братья Джаред и Шенон Лето снова едут в Россию.

В заключительный день фестиваля место хедлайнеров займет хип-хоп-группа из Кейптауна Die Antwoord.

"Нашествию" 20 лет! Кажется, здесь и так все понятно

С 18 по 21 июля либо бегите подальше из Большого Завидова (Тверская область), либо бросайте все и отправляйтесь на главное приключение этого лета — юбилейное "Нашествие".

Самому крупному рок-фестивалю страны исполняется 20 лет. Все суперзвезды приедут в Тверскую область, чтобы отметить круглую дату: "Ленинград", Гарик Сукачев, Би-2, "Мумий Тролль", ДДТ, "Сплин", Диана Арбенина, Чиж, Бутусов и другие.

В это время сотни тысяч людей будут отрываться под открытым небом. Дружелюбная атмосфера и любовь к року — то, ради чего люди приезжают на "Нашествие".

Выше гор может быть только Live Fest Summer 2019

Если вы до сих боитесь высоты, то у вас, наконец, будет возможность побороть свой страх. С 16 по 18 августа в "Розе Хутор" (Сочи), пройдет ежегодный музыкальный фестиваль Live Fest Summer.