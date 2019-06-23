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РИА Новости
Культура

Лето, музыка, друзья — самые громкие фестивали сезона

Вчера, 08:00
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица MARUV
Певица MARUV
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Галина Соколова. Звездный размах на "Усадьбе Jazz", Maruv, Thirty Second To Mars на Park Live, юбилейное "Нашествие" под Тверью, летний Open air в Лужниках — это лето запомнится надолго.
Что мы ждем от музыкального фестиваля?
Лето, солнце, любимая музыка, хорошая компания — в общем, кайф!
РИА Новости расскажет о программах, а как подготовиться — панамка, сапоги, палатка, вода, прививка от клещей и антипохмелин — это вы уж сами!

Звездный размах на "Усадьбе Jazz"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Певица MARUV
Певица MARUV
© РИА Новости / Максим Блинов
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Певица MARUV
В эти выходные проходит Open air "Усадьба Jazz" — событие, давно получившее признание среди меломанов. В этом году фестиваль переехал в музей-усадьбу "Коломенское".
Будут "Сплин", Иван Дорн, Нино Катамадзе и другие.
Специальные гости - прекрасная Maruv и The Black Eyed Peas — помните их хит "Pump It" из фильма Люка Бессона "Такси"?
Дети до десяти лет традиционно могут посетить "Усадьбу Jazz" бесплатно, для них приготовили отдельную программу.

"Дикая Мята" — не забудьте пометить свою палатку!

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкФестиваль "Дикая Мята"
Фестиваль Дикая Мята.
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Фестиваль "Дикая Мята"
С 28 по 30 июня в Тульской области пройдет один из крупнейших музыкальных фестивалей России — "Дикая Мята". Ожидается, что в этом году приедет около 20 тысяч любителей этно-фолк-рока.
Монеточка, Баста, "Мумий Тролль", Primal Scream, The Hatters и еще 70 лучших имен из России и других стран. "Дикая Мята" — это бесконечный движ: музыка, мастер-классы, конкурсы и танцы до утра.
Повторите слова любимых песен, подпишите свою палатку, чтобы под утро не затеряться среди пьянящей атмосферы фестиваля, — и вперед!

Летний фестиваль "Ласточка"

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкФестиваль "Ласточка"
Фестиваль Ласточка
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Фестиваль "Ласточка"
Шестого июля в Лужники прилетит "Ласточка". Приготовьтесь, день обещает быть жарким.
Летний open air "Ласточка" — это сочетание непринужденной атмосферы, музыки, моды, спорта, еды и отличного настроения. Интересно будет всем: как взрослым, так и детям (до 12 лет вход свободный).
Будет лаундж-баржа с коктейлями и закусками, которую пришвартуют у центрального пирса, чтобы веселее было слушать LP (Лаура Перголицци), Little Big, Rampasso и других молодых исполнителей.
Для маленьких посетителей фестиваля откроют большую детскую площадку, проведут мастер-классы и при желании сделают аквагрим.

Park Live с Thirty Seconds to Mars — братья Лето снова в Москве

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкКонцерт группы Thirty seconds to Mars в Москве
Концерт группы Thirty seconds to Mars в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Концерт группы Thirty seconds to Mars в Москве
С 12 по 14 июля в парке Горького состоится ежегодный музыкальный фестиваль ParkLive.
В этом году для поклонников рок-музыки выступят Bring Me the Horizon и Nothing but Thieves, альтернативная поп-панк-группа SWMRS и другие.
Но все ждут, конечно, Thirty Seconds to Mars. Они выйдут на сцену 13 июля. Братья Джаред и Шенон Лето снова едут в Россию.
В заключительный день фестиваля место хедлайнеров займет хип-хоп-группа из Кейптауна Die Antwoord.

"Нашествию" 20 лет! Кажется, здесь и так все понятно

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЗакрытие фестиваля "Нашествие"
Закрытие фестиваля Нашествие
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Закрытие фестиваля "Нашествие"
С 18 по 21 июля либо бегите подальше из Большого Завидова (Тверская область), либо бросайте все и отправляйтесь на главное приключение этого лета — юбилейное "Нашествие".
Самому крупному рок-фестивалю страны исполняется 20 лет. Все суперзвезды приедут в Тверскую область, чтобы отметить круглую дату: "Ленинград", Гарик Сукачев, Би-2, "Мумий Тролль", ДДТ, "Сплин", Диана Арбенина, Чиж, Бутусов и другие.
В это время сотни тысяч людей будут отрываться под открытым небом. Дружелюбная атмосфера и любовь к року — то, ради чего люди приезжают на "Нашествие".

Выше гор может быть только Live Fest Summer 2019

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛидер группы "Сплин" Александр Васильев
Лидер группы Сплин Александр Васильев
© РИА Новости / Илья Питалев
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Лидер группы "Сплин" Александр Васильев
Если вы до сих боитесь высоты, то у вас, наконец, будет возможность побороть свой страх. С 16 по 18 августа в "Розе Хутор" (Сочи), пройдет ежегодный музыкальный фестиваль Live Fest Summer.
Более 20 групп (Little Big, "Ленинград", "Сплин", "Пицца" и другие) поднимутся на высоту 960 метров над уровнем моря, чтобы исполнить свои лучшие хиты. Круто!
Участники группы The Black Eyed Peas
21 июня, 11:00
The Black Eyed Peas: вы, русские, знаете, как отрываться по-настоящему!
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КультураMaruv (Анна Корсун)Park LiveLiveFest SummerФестиваль ЛасточкаМузыкаНовости культурыУсадьба JazzНашествие
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