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РИА Новости

Зеленский назвал отказ спикера Рады созвать внеочередное заседание позором

Вчера, 13:12
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 18 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал позором отказ спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента и обвинил его в преступной бездеятельности.
В среду заместитель главы офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что Зеленский в письме предложил Парубию созвать внеочередное заседание парламента для рассмотрения антикоррупционных законопроектов. Парубий заявил, что по закону не может созвать внеочередное заседание парламента. Депутаты Рады от фракции "Батькивщина" предложили Зеленскому попросить Парубия провести внеочередную сессию Рады во вторник, 23 июля.
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"Хочу напомнить Вам и другим народным депутатам Украины, что один день работы парламента стоит налогоплательщикам 13,3 миллиона гривен (513,7 тысячи долларов – ред.). Отказом в созыве внеочередного заседания Верховной рады Украины Вы не просто самоустранились от работы на благо Украины и украинцев, но и проявляете преступное бездействие, что приводит к растрате почти 700 миллионов гривен (27 миллионов долларов – ред.) из государственного бюджета", - написал Зеленский в четверг на своей странице в Facebook.
При этом президент отметил, что не удивлен отказом Парубия созвать внеочередное заседание парламента, так как "работоспособность и победа - это не самые сильные черты сегодняшнего парламента". Он также назвал отказ спикера Рады созвать внеочередное заседание "позором".
Зеленский также подчеркнул, что Рада действующего созыва в представлении народа Украины ассоциируется прежде всего с отсутствием коалиции, кнопкодавством, пустым залом при принятии законов, многоразовым голосованием за законопроекты и другими грубыми нарушениями регламента. При этом он напомнил, что согласно конституции Украины, полномочия Верховной рады прекращаются в день открытия первого заседания парламента нового созыва.
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"А Вы вместо этого (работы - ред.) устраиваете себе почти двухмесячные каникулы до начала первого заседания Верховной рады Украины нового созыва", - отметил Зеленский, обращаясь к Парубию.
Президент добавил, что на внеочередном заседании просил рассмотреть законопроекты, касающиеся деятельности Высшего антикоррупционного суда, отсрочки ответственности владельцев автомобилей с европейской регистрацией, возвращения нормы о незаконном обогащении.
Верховная рада Украины восьмого созыва 12 июля провела последнее заседание, спикер парламента объявил о закрытии десятой сессии. Согласно закону, Рада этого созыва будет обладать полномочиями до принесения присяги депутатами нового парламента, который будет избран на внеочередных выборах 21 июля.
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Ситуация на УкраинеАндрей ПарубийВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийПартия "Батькивщина"КиевУкраинаВ мире
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