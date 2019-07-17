"Игра престолов" против "Чернобыля": кто достоин ТВ-"Оскара"

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. В США назвали номинантов на телевизионную премию "Эмми", которая считается эквивалентом "Оскара" или "Грэмми" на ТВ. За золотую статуэтку будут бороться "Игра Престолов", "Удивительная Миссис Мейзел", "Лучше звоните Солу", "Убивая Еву", "Матрешка", "Это мы", "Поза", "Озарк" и другие.

Но и помимо номинантов в прошедшем телесезоне было немало знаковых премьер. РИА Новости рассказывает о тех, которые понравились нам.

"Игра престолов"

Выхода заключительного сезона "Игры престолов" ждали по всему миру. Дождались. Все, как хотели фанаты: интриги, коварство, откровенные сцены, борьба за жизнь ключевых персонажей. Зрителям показали битву с Белыми Ходоками, противостояние Дейнерис Таргариен (Эмилия Кларк) и ее дракона с Серсеей Ланнистер (Лина Хиди) и раскрыли тайну, кто же достоин престола Семи Королевств.

© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" Серый Червь, Дейнерис Таргариен, Тирион Ланнистер в сцене сериала "Игра престолов". 1 из 11 Серый Червь, Дейнерис Таргариен, Тирион Ланнистер в сцене сериала "Игра престолов". © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" Тормунд, Джон Сноу, Дейнерис Таргариен в сцене сериала "Игра престолов". 2 из 11 Тормунд, Джон Сноу, Дейнерис Таргариен в сцене сериала "Игра престолов". © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" Джон Сноу и Дейнерис Таргариен в сериале "Игра престолов". 3 из 11 Джон Сноу и Дейнерис Таргариен в сериале "Игра престолов". © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" Джон Сноу, Санса, Арья, Бран Старк в сцене сериала "Игра престолов". 4 из 11 Джон Сноу, Санса, Арья, Бран Старк в сцене сериала "Игра престолов". © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"/HBO/Helen Sloan Джорах Мормонт и Дейнерис Таргариен в сцене сериала "Игра престолов". 5 из 11 Джорах Мормонт и Дейнерис Таргариен в сцене сериала "Игра престолов". © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"/HBO/Helen Sloan © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"/HBO/Helen Sloan Софи Тернер в роли Сансы Старк в "Игре престолов". 6 из 11 Софи Тернер в роли Сансы Старк в "Игре престолов". © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"/HBO/Helen Sloan © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"/HBO/Helen Sloan Арья Старк в исполнении Мэйси Уильямс в "Игре престолов". 7 из 11 Арья Старк в исполнении Мэйси Уильямс в "Игре престолов". © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"/HBO/Helen Sloan © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"/HBO/Helen Sloan Питер Динклэйдж в роли Тириона Ланнистера в "Игре престолов". 8 из 11 Питер Динклэйдж в роли Тириона Ланнистера в "Игре престолов". © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"/HBO/Helen Sloan © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"/HBO/Helen Sloan Серсея Ланнистер в исполнении Лины Хиди в "Игре престолов". 9 из 11 Серсея Ланнистер в исполнении Лины Хиди в "Игре престолов". © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"/HBO/Helen Sloan © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"/HBO/Helen Sloan Николай Костер-Вальдау в роли Джейме Ланнистера в "Игре престолов". 10 из 11 Николай Костер-Вальдау в роли Джейме Ланнистера в "Игре престолов". © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"/HBO/Helen Sloan © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"/HBO/Helen Sloan Актриса Гвендолин Кристи в роли Бриенны Тарт в "Игре престолов". 11 из 11 Актриса Гвендолин Кристи в роли Бриенны Тарт в "Игре престолов". © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"/HBO/Helen Sloan 1 из 11 Серый Червь, Дейнерис Таргариен, Тирион Ланнистер в сцене сериала "Игра престолов". © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" 2 из 11 Тормунд, Джон Сноу, Дейнерис Таргариен в сцене сериала "Игра престолов". © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" 3 из 11 Джон Сноу и Дейнерис Таргариен в сериале "Игра престолов". © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" 4 из 11 Джон Сноу, Санса, Арья, Бран Старк в сцене сериала "Игра престолов". © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" 5 из 11 Джорах Мормонт и Дейнерис Таргариен в сцене сериала "Игра престолов". © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"/HBO/Helen Sloan 6 из 11 Софи Тернер в роли Сансы Старк в "Игре престолов". © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"/HBO/Helen Sloan 7 из 11 Арья Старк в исполнении Мэйси Уильямс в "Игре престолов". © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"/HBO/Helen Sloan 8 из 11 Питер Динклэйдж в роли Тириона Ланнистера в "Игре престолов". © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"/HBO/Helen Sloan 9 из 11 Серсея Ланнистер в исполнении Лины Хиди в "Игре престолов". © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"/HBO/Helen Sloan 10 из 11 Николай Костер-Вальдау в роли Джейме Ланнистера в "Игре престолов". © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"/HBO/Helen Sloan 11 из 11 Актриса Гвендолин Кристи в роли Бриенны Тарт в "Игре престолов". © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"/HBO/Helen Sloan

Хотя фанаты раскритиковали завершение саги, создали петицию с требованием пересъемок сезона и смеялись над ляпами, культовую франшизу нельзя не отметить как минимум за вклад в индустрию.

За восемь сезонов "Игра" получила более трехсот различных наград, в том числе прайм-таймовые "Эмми", премию "Хьюго", "Золотой глобус" и другие.

"Чернобыль"

© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" Кадр из сериала "Чернобыль". 1 из 7 Кадр из сериала "Чернобыль". © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" Стеллан Скарсгард в сериале "Чернобыль". 2 из 7 Стеллан Скарсгард в сериале "Чернобыль". © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" Эмили Уотсон в сцене из сериала "Чернобыль". 3 из 7 Эмили Уотсон в сцене из сериала "Чернобыль". © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" Кадр из сериала "Чернобыль". 4 из 7 Кадр из сериала "Чернобыль". © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" Создатели сериала "Чернобыль" на съемках. 5 из 7 Создатели сериала "Чернобыль" на съемках. © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" Съемки сериала "Чернобыль". 6 из 7 Съемки сериала "Чернобыль". © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" Команда создателей сериала "Чернобыль" на съемках. 7 из 7 Команда создателей сериала "Чернобыль" на съемках. © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" 1 из 7 Кадр из сериала "Чернобыль". © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" 2 из 7 Стеллан Скарсгард в сериале "Чернобыль". © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" 3 из 7 Эмили Уотсон в сцене из сериала "Чернобыль". © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" 4 из 7 Кадр из сериала "Чернобыль". © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" 5 из 7 Создатели сериала "Чернобыль" на съемках. © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" 6 из 7 Съемки сериала "Чернобыль". © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" 7 из 7 Команда создателей сериала "Чернобыль" на съемках. © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"

Сериал вышел в мае и по оценке сайта Internet Movie Database (IMDB) стал самым популярным телешоу в истории. И, конечно же, одним из самых обсуждаемых мини-сериалов в Рунете. Пятисерийный драматический проект рассказывает об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, ликвидации последствий и расследовании причин.

"Чернобыль" критиковал бывший директор ЧАЭС, участники событий оценивали его достоверность, "Коммунисты России" даже обращались в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к "клеветническому сериалу".

Но смотреть его стоит не только ради того, чтобы определить, кто прав, а кто виноват, верите вы создателям или нет. Это действительно хорошее кино с талантливыми актерскими работами Стеллана Скарсгарда, Джареда Харриса, Эмили Уотсон, невероятно детально и точно воссозданными советским духом и бытом.

"Убивая Еву"

© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" Сандра О в сериале "Убивая Еву". 1 из 4 Сандра О в сериале "Убивая Еву". © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" Джоди Комер в роли Вилланель в сериале "Убивая Еву". 2 из 4 Джоди Комер в роли Вилланель в сериале "Убивая Еву". © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" Кадр из сериала "Убивая Еву". 3 из 4 Кадр из сериала "Убивая Еву". © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" Кадр из сериала "Убивая Еву". 4 из 4 Кадр из сериала "Убивая Еву". © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" 1 из 4 Сандра О в сериале "Убивая Еву". © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" 2 из 4 Джоди Комер в роли Вилланель в сериале "Убивая Еву". © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" 3 из 4 Кадр из сериала "Убивая Еву". © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" 4 из 4 Кадр из сериала "Убивая Еву". © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"

С первого сезона сериал про игру в кошки-мышки между аналитиком MI5 Евой Поластри (Сандра О) и наемной убийцей с русскими корнями Вилланель (Джоди Комер) захватил внимание зрителей по всему миру и принес создателям кучу наград.

В этом году в номинации "Лучший драматический сериал" — продолжение, в котором героини разбираются с "химией", возникшей между ними.

Авторы "Евы" создали своеобразный микс из книг Джона Ле Карре и фильмов о Джеймсе Бонде.

"Телохранитель"

© Предоставлено пресс-службой World Productions Ричард Мэдден в сериале "Телохранитель" 1 из 4 Ричард Мэдден в сериале "Телохранитель" © Предоставлено пресс-службой World Productions © Предоставлено пресс-службой World Productions Ричард Мэдден и Кили Хоус в сцене сериала "Телохранитель". 2 из 4 Ричард Мэдден и Кили Хоус в сцене сериала "Телохранитель". © Предоставлено пресс-службой World Productions © Предоставлено пресс-службой World Productions Кадр из сериала "Телохранитель". 3 из 4 Кадр из сериала "Телохранитель". © Предоставлено пресс-службой World Productions © Предоставлено пресс-службой World Productions Джина МакКи в сериале "Телохранитель". 4 из 4 Джина МакКи в сериале "Телохранитель". © Предоставлено пресс-службой World Productions 1 из 4 Ричард Мэдден в сериале "Телохранитель" © Предоставлено пресс-службой World Productions 2 из 4 Ричард Мэдден и Кили Хоус в сцене сериала "Телохранитель". © Предоставлено пресс-службой World Productions 3 из 4 Кадр из сериала "Телохранитель". © Предоставлено пресс-службой World Productions 4 из 4 Джина МакКи в сериале "Телохранитель". © Предоставлено пресс-службой World Productions

Сюжет "Телохранителя" крутится вокруг, казалось бы, уже избитой темы: сержант полиции Дэвид Бадд (Ричард Мэдден, известный по роли Робба Старка, привет "Игре престолов") — ветеран войны, страдает посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

Интрига в том, что его работа — охранять членов королевской семьи и правительства. Теперь Бадду поручают безопасность министра внутренних дел Джулии Монтегю. Выясняется, что их политические взгляды не совпадают, и это — вместе с серией нападений на высокопоставленных лиц — не делает их отношения проще.

У "Телохранителя" самый высокий рейтинг в Англии среди всех мини-сериалов с 2008 года.

"Барри"

© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" Билл Хейдер в роли Барри в сериале "Барри". 1 из 3 Билл Хейдер в роли Барри в сериале "Барри". © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" Кадр из сериала "Барри". 2 из 3 Кадр из сериала "Барри". © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" Билл Хейдер в сериале "Барри". 3 из 3 Билл Хейдер в сериале "Барри". © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" 1 из 3 Билл Хейдер в роли Барри в сериале "Барри". © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" 2 из 3 Кадр из сериала "Барри". © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" 3 из 3 Билл Хейдер в сериале "Барри". © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"

Тема бывших военных, их интеграции в общество затрагивается и в сериале "Барри". Авторы рассказывают о бывшем морпехе (Билл Хейдер), который от нечего делать пытается стать киллером. Правда, без особого успеха. Однажды, благодаря новому заказу, герой отправляется в Лос-Анджелес, где оказывается на курсах актерского мастерства и неожиданно находит новое призвание.

Первый сезон уже получил "Эмми" за актерские работы, награды от американских гильдий сценаристов и режиссеров, телевизионных критиков, премию Американского института киноискусства и другие.

"Острые предметы"

© HBO Эми Адамс, шестикратная номинантка на "Оскар", обладательница двух "Золотых глобусов" в сериале "Острые предметы". 1 из 5 Эми Адамс, шестикратная номинантка на "Оскар", обладательница двух "Золотых глобусов" в сериале "Острые предметы". © HBO © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" Кадр из сериала "Острые предметы". 2 из 5 Кадр из сериала "Острые предметы". © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" Эми Адамс в сцене из сериала "Острые предметы". 3 из 5 Эми Адамс в сцене из сериала "Острые предметы". © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" © HBO Патриция Кларксон в сериале "Острые предметы". 4 из 5 Патриция Кларксон в сериале "Острые предметы". © HBO © HBO Кадр из сериала "Острые предметы". 5 из 5 Кадр из сериала "Острые предметы". © HBO 1 из 5 Эми Адамс, шестикратная номинантка на "Оскар", обладательница двух "Золотых глобусов" в сериале "Острые предметы". © HBO 2 из 5 Кадр из сериала "Острые предметы". © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" 3 из 5 Эми Адамс в сцене из сериала "Острые предметы". © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" 4 из 5 Патриция Кларксон в сериале "Острые предметы". © HBO 5 из 5 Кадр из сериала "Острые предметы". © HBO

Жан-Марк Валле снял мини-сериал с Эми Адамс — она сыграла журналистку Камиллу Прикер, которая возвращается в родной город, чтобы написать статью о жестоком убийстве девушки. При этом героиня борется с творческим кризисом, а потом и со своими внутренними переживаниями и воспоминаниями.

Поскольку "Острые предметы" вышли в июне 2018 года, то не смогли претендовать на "Эмми" прошлого сезона (до номинаций допускаются сериалы, вышедшие в эфир до 31 мая текущего года). Эта работа уже получила "Золотой глобус" (Патриция Кларксон за роль второго плана) и награды телевизионных критиков (Кларксон и Адамс).

"Возвращение домой"

© Amazon Studios (2018) Кадр из сериала "Возвращение домой". 1 из 2 Кадр из сериала "Возвращение домой". © Amazon Studios (2018) © Amazon Studios (2018) Джулия Робертс в сериале "Возвращение домой". 2 из 2 Джулия Робертс в сериале "Возвращение домой". © Amazon Studios (2018) 1 из 2 Кадр из сериала "Возвращение домой". © Amazon Studios (2018) 2 из 2 Джулия Робертс в сериале "Возвращение домой". © Amazon Studios (2018)

Джулия Робертс перевоплотилась в соцработника Хайди Бергман из Центра поддержки "Возвращение домой", помогающего бывшим военным справиться с ПТСР и вернуться к гражданской жизни. Только это было четыре года назад, а в настоящем Хайди — официантка в кафе, которая ничего не помнит о предыдущем месте работы. В баре появляется проверяющий от Министерства обороны, и по мере расследования Бергман понимает, что ее ввели в заблуждение по поводу истинной цели "Возвращения домой".

Психологический триллер не дает зрителям расслабиться ни на секунду, он уже продлен на второй сезон.

"Хороший доктор"

© ABC Studios ( 2017 – ...) Фредди Хаймор и Ричард Шифф в сериале "Хороший доктор". 1 из 3 Фредди Хаймор и Ричард Шифф в сериале "Хороший доктор". © ABC Studios ( 2017 – ...) © ABC Studios ( 2017 – ...) Кадр из сериала "Хороший доктор". 2 из 3 Кадр из сериала "Хороший доктор". © ABC Studios ( 2017 – ...) © ABC Studios ( 2017 – ...) Сцена из сериала "Хороший доктор". 3 из 3 Сцена из сериала "Хороший доктор". © ABC Studios ( 2017 – ...) 1 из 3 Фредди Хаймор и Ричард Шифф в сериале "Хороший доктор". © ABC Studios ( 2017 – ...) 2 из 3 Кадр из сериала "Хороший доктор". © ABC Studios ( 2017 – ...) 3 из 3 Сцена из сериала "Хороший доктор". © ABC Studios ( 2017 – ...)

Главный герой — молодой хирург и диагност Шон Мерфи. Он переезжает из небольшого городка и получает работу в престижной больнице в Сан-Хосе. У него аутизм, что затрудняет общение с коллегами и пациентами. История его взросления и социализации приобретает новые краски за счет того, что Шону приходится бороться со скептицизмом коллег. Он доказывает свою значимость, завоевывает уважение других врачей, не уверенных в том, что аутист может быть хирургом.

Сериал поможет лучше понять людей с аутизмом и в целом позволит иначе посмотреть на жизнь таких особенных людей.

"Лучше звоните Солу"

© Фото : Matthias Clamer/AMC/Sony Pictures Television Боб Оденкерк в роли Джимми Макгилла из сериала "Лучше звоните Солу". 1 из 5 Боб Оденкерк в роли Джимми Макгилла из сериала "Лучше звоните Солу". © Фото : Matthias Clamer/AMC/Sony Pictures Television © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" Сцена из сериала "Лучше звоните Солу". 2 из 5 Сцена из сериала "Лучше звоните Солу". © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" Сцена из сериала "Лучше звоните Солу". 3 из 5 Сцена из сериала "Лучше звоните Солу". © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" © Фото : Matthias Clamer/AMC/Sony Pictures Television Кадр из сериала "Лучше звоните Солу". 4 из 5 Кадр из сериала "Лучше звоните Солу". © Фото : Matthias Clamer/AMC/Sony Pictures Television © Фото : Matthias Clamer/AMC/Sony Pictures Television Рэй Сихорн в роли подруги главного героя Ким Уэкслер в сериале "Лучше звоните Солу". 5 из 5 Рэй Сихорн в роли подруги главного героя Ким Уэкслер в сериале "Лучше звоните Солу". © Фото : Matthias Clamer/AMC/Sony Pictures Television 1 из 5 Боб Оденкерк в роли Джимми Макгилла из сериала "Лучше звоните Солу". © Фото : Matthias Clamer/AMC/Sony Pictures Television 2 из 5 Сцена из сериала "Лучше звоните Солу". © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" 3 из 5 Сцена из сериала "Лучше звоните Солу". © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" 4 из 5 Кадр из сериала "Лучше звоните Солу". © Фото : Matthias Clamer/AMC/Sony Pictures Television 5 из 5 Рэй Сихорн в роли подруги главного героя Ким Уэкслер в сериале "Лучше звоните Солу". © Фото : Matthias Clamer/AMC/Sony Pictures Television

Криминальная драма "Лучше звоните Солу" — спин-офф и приквел культового сериала "Во все тяжкие". Главный герой — адвокат Джимми Макгилл (Боб Оденкерк). События происходят в Альбукерке за шесть лет до его появления и знакомства с главными героями в сериале "Во все тяжкие".

Благодаря тому, что у двух сериалов один и тот же создатель (Винс Гиллиган), они выдержаны в едином стиле. Поклонники "Во все тяжкие" погружаются в уже знакомый мир, не отвлекаясь на возможные несоответствия.

"Метод Комински"

© Chuck Lorre Productions (2018) Майкл Дуглас в сериале "Метод Комински". 1 из 3 Майкл Дуглас в сериале "Метод Комински". © Chuck Lorre Productions (2018) © Chuck Lorre Productions (2018 – ...) Дэнни Де Вито и Майкл Дуглас в сериале "Метод Комински". 2 из 3 Дэнни Де Вито и Майкл Дуглас в сериале "Метод Комински". © Chuck Lorre Productions (2018 – ...) © Chuck Lorre Productions (2018) Алан Аркин в сцене из сериала "Метод Комински". 3 из 3 Алан Аркин в сцене из сериала "Метод Комински". © Chuck Lorre Productions (2018) 1 из 3 Майкл Дуглас в сериале "Метод Комински". © Chuck Lorre Productions (2018) 2 из 3 Дэнни Де Вито и Майкл Дуглас в сериале "Метод Комински". © Chuck Lorre Productions (2018 – ...) 3 из 3 Алан Аркин в сцене из сериала "Метод Комински". © Chuck Lorre Productions (2018)

Знаменитый голливудский актер Сэнди Комински создал свою студию, где преподает актерское мастерство. Этот сериал — бенефис Майкла Дугласа, который играет Комински. Компанию ему составляет другая легенда Голливуда — Алан Аркин, исполняющий роль его давнего друга и коллеги по имени Норман. Их блестящий дуэт стоит того, чтобы провести время у экрана.

За создание отвечал Чак Лорри — автор ситкомов "Теория Большого взрыва", "Грейс в огне", "Розанна" и других.

"Наследники"

© HBO Кадр из сериала "Наследники" © HBO Кадр из сериала "Наследники"

Зрителей ждет настоящая сага о клане вымышленных медиамагнатов Роев. Глава конгломерата Waystar Royco — Логан, могущественный, но стареющий отец семейства. Правление должен унаследовать его старший сын, но это невозможно без интриг, предательств и борьбы за власть. Современные "тайны мадридского двора" откровенны, динамичны и правдоподобны.

У сериала блестящая команда создателей — лауреат "Оскара" режиссер и сценарист Адам МакКей, комик Уилл Феррелл и сценарист Джесси Армстронг.

"Наследников" уже оценили Американский институт киноискусства и Гильдия режиссеров, присудив свои награды.

"Удивительная миссис Мейзел"

© Amazon Studios (2017 – ...) Рэйчел Броснахэн в роли миссис Мейзел в сериале "Удивительная миссис Мейзел". 1 из 3 Рэйчел Броснахэн в роли миссис Мейзел в сериале "Удивительная миссис Мейзел". © Amazon Studios (2017 – ...) © Amazon Studios (2017 – ...) Кадр из сериала "Удивительная миссис Мейзел". 2 из 3 Кадр из сериала "Удивительная миссис Мейзел". © Amazon Studios (2017 – ...) © Amazon Studios (2017 – ...) Сцена из сериала "Удивительная миссис Мейзел". 3 из 3 Сцена из сериала "Удивительная миссис Мейзел". © Amazon Studios (2017 – ...) 1 из 3 Рэйчел Броснахэн в роли миссис Мейзел в сериале "Удивительная миссис Мейзел". © Amazon Studios (2017 – ...) 2 из 3 Кадр из сериала "Удивительная миссис Мейзел". © Amazon Studios (2017 – ...) 3 из 3 Сцена из сериала "Удивительная миссис Мейзел". © Amazon Studios (2017 – ...)

История брошенной мужем домохозяйки Мириам "Мидж" Мейзел (Рэйчел Броснахэн), которая начала успешную карьеру стендапера, получила продолжение. Второй сезон — не только о Мидж, но и о ее близких. Так что тема борьбы женщины за права "разбавляется" экзистенциальными вопросами вроде конфликта поколений или жизненных приоритетов.