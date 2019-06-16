Бывший директор Чернобыльской АЭС раскритиковал сериал "Чернобыль"

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Бывший директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин обвинил создателей сериала HBO "Чернобыль" в искажении исторических фактов.

По его словам, в телешоу много "развесистой клюквы". Особое недовольство Грамоткина вызвало то, что ключевые персонажи постоянно пьют и "бегают со стаканами водки".

"Важнейшие принципиальные решения по обеспечению безопасности принимались в пьяном угаре что ли? Вы что вообще себе позволяете? Как вы можете такие вещи показывать?" - возмутился бывший директор ЧАЭС в эфире телеканала " Россия 24 ".

Кроме того, его недовольство вызвало изображение "голых шахтеров", роющих тоннель. Грамоткин отметил, что условия работы в тот момент действительно были невыносимыми, но показывать ситуацию таким образом нельзя.

"Это победа всего советского народа. Советского народа, который совершил подвиг, подвиг! И нам нельзя его заболтать, дать его заболтать. Под видом художественного фильма, аллегории или еще чего-то", - подчеркнул Грамоткин.

Грамоткин возглавлял станцию с 2005 по 2018 годы, всего проработал на ней 30 лет, начиная с 1988 года.