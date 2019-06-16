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РИА Новости

Бывший директор Чернобыльской АЭС раскритиковал сериал "Чернобыль"

09:12
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© HBO (2019)Кадр из мини-сериала "Чернобыль"
Кадр из мини-сериала Чернобыль
© HBO (2019)
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Бывший директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин обвинил создателей сериала HBO "Чернобыль" в искажении исторических фактов.
По его словам, в телешоу много "развесистой клюквы". Особое недовольство Грамоткина вызвало то, что ключевые персонажи постоянно пьют и "бегают со стаканами водки".
"Важнейшие принципиальные решения по обеспечению безопасности принимались в пьяном угаре что ли? Вы что вообще себе позволяете? Как вы можете такие вещи показывать?" - возмутился бывший директор ЧАЭС в эфире телеканала "Россия 24".
Кроме того, его недовольство вызвало изображение "голых шахтеров", роющих тоннель. Грамоткин отметил, что условия работы в тот момент действительно были невыносимыми, но показывать ситуацию таким образом нельзя.
"Это победа всего советского народа. Советского народа, который совершил подвиг, подвиг! И нам нельзя его заболтать, дать его заболтать. Под видом художественного фильма, аллегории или еще чего-то", - подчеркнул Грамоткин.
Грамоткин возглавлял станцию с 2005 по 2018 годы, всего проработал на ней 30 лет, начиная с 1988 года.
"Чернобыль" рассказывает о событиях крупнейшей техногенной катастрофы XX века — аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла 26 апреля 1986 года. Сериал вышел на американском телеканале HBO в мае этого года. По оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB), на сегодняшний день проект является самым популярным телешоу в истории.
1918361051
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Чернобыльская АЭСОбщество
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Ядовитые англо-саксы продолжают свою пропаганду. Их учитель - Йозеф Геббельс. Их цель, убедить нас в том, что у нас не может быть хорошей государственности в принципе. Более коварного и опасного врага, чем англо-саксы у нас не было за всю историю.
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ttov.letnab1943
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А при чем здесь англо-саксы, само государство нас в этом убеждает, каждый день каждую минуту на протяжении многих лет. Не они же репрессии вводили, лихие девяностые устраивали, а может они пенсионный возраст подняли, да нет тоже не они...
16 июня, 10:33
ttimosha8558
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