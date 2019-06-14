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РИА Новости

Роскомнадзор рассматривает просьбу о блокировке сериала "Чернобыль"

Вчера, 19:50
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© HBO (2019)Кадр из мини-сериала "Чернобыль"
Кадр из мини-сериала Чернобыль
© HBO (2019)
Кадр из мини-сериала "Чернобыль"
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Роскомнадзор получил обращение о блокировке сериала "Чернобыль", с которым в ведомство обращалась партия "Коммунисты России", и принял его к рассмотрению.
"Все обращения, которые к нам поступают, мы обязаны рассматривать. Обращение действительно поступило, мы его рассмотрим, в установленном порядке ответим", — сказали РИА Новости в пятницу в пресс-службе Роскомнадзора.
Кадр из мини-сериала Чернобыль
13 июня, 14:27
Украинский режиссер обвинил авторов "Чернобыля" в использовании его видео
Партия "Коммунисты России" обратилась в четверг в Роскомнадзор с просьбой ограничить доступ к сериалу "Чернобыль", в котором, по их мнению, подлинная трагедия стала объектом идеологической манипуляции. Исполнительный секретарь ЦК партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович призвал также возбудить уголовные дела в отношении режиссера, сценариста и исполнительного продюсера за публичную клевету.
Сериал "Чернобыль" на американском телеканале HBO, по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB), на настоящий момент является самым популярным телешоу в истории. Он повествует об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
Кадр из мини-сериала Чернобыль
13 июня, 08:00
После сериала "Чернобыль" обнаружен новый вид беспощадных мутантов
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Чернобыльская АЭСРоскомнадзорРоссияОбщество
Популярные комментарии
Позор скрывавшим это от народа!
14 июня, 22:55
Boris Ablozheev
34000027
Только закончил смотреть. Всем советую, снято очень качественно.
14 июня, 23:38
СКСергей Калинкин
33000025
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