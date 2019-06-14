Роскомнадзор рассматривает просьбу о блокировке сериала "Чернобыль"

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Роскомнадзор получил обращение о блокировке сериала "Чернобыль", с которым в ведомство обращалась партия "Коммунисты России", и принял его к рассмотрению.

"Все обращения, которые к нам поступают, мы обязаны рассматривать. Обращение действительно поступило, мы его рассмотрим, в установленном порядке ответим", — сказали РИА Новости в пятницу в пресс-службе Роскомнадзора.

Партия "Коммунисты России" обратилась в четверг в Роскомнадзор с просьбой ограничить доступ к сериалу "Чернобыль", в котором, по их мнению, подлинная трагедия стала объектом идеологической манипуляции. Исполнительный секретарь ЦК партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович призвал также возбудить уголовные дела в отношении режиссера, сценариста и исполнительного продюсера за публичную клевету.

Сериал "Чернобыль" на американском телеканале HBO, по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB), на настоящий момент является самым популярным телешоу в истории. Он повествует об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий.