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РИА Новости
Культура

Шахтер из Тулы оценил достоверность сериала "Чернобыль"

07:08
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© HBO (2019 - ...)Кадр из мини-сериала "Чернобыль"
Кадр из мини-сериала Чернобыль
© HBO (2019 - ...)
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Тульский шахтер, председатель городского союза "Чернобыль" Владимир Наумов в интервью региональному изданию MySlo оценил достоверность мини-сериала канала HBO про ликвидацию последствий аварии на ЧАЭС.
Наумов работал на Никулинской шахте под Алексином в Тульской области. В зону АЭС он попал во вторую смену и работал с конца мая по середину июня 1986 года.
По словам Наумова, про шахтеров в сериале "всей правды нет". Так, в сюжете про визит на шахту министра угольной промышленности сопровождали солдаты с автоматами.
"Послушайте, ну какие автоматчики! Смешно. Разговоры эти – "Заткни хлебало" – ковбойские какие-то, так шахтеры не говорят. Вообще слишком много там про власть, КГБ. Мне это не понравилось", — отметил он.
Кадр из мини-сериала Чернобыль
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Также в сериале шахтеры грубо обошлись с министром, однако, по словам ликвидатора, "министров уважали", поскольку они "сами трогали уголек и постепенно продвигались наверх".
Тем не менее плакат с призывом обеспечить ежесуточное продвигание забоя штрека на 13 метров действительно существовал, и создатели сериала могли взять его из хроники.
Наумов рассказал, что смена шахтеров длилась три часа. По заданию от них требовалось выкопать туннель под реактором за три с лишним месяца, однако они успели выполнить задачу за месяц с небольшим.
Кадр из мини-сериала Чернобыль
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"Там такие рекорды ставились, которые никогда не будут повторены. Ребята друг у друга лопаты отбирали. Смена приходит, а им говорят, еще наши две минуты. Сразу спор, какое ваше, уже наше время пришло", — подчеркнул ликвидатор.
Помимо этого, шахтеры не работали голыми, несмотря на жару, как это было показано в сериале. По словам Наумова, они носили белую одежду, как у работников станции, но респираторы не надевали, потому что в них было невозможно работать.
"Но за состоянием здоровья следили строго. Через день брали кровь на анализ. Если анализы плохие, к смене не допускали. Вообще организация была изумительная, кормление — тоже", — заключил он.
Ликвидатор также уточнил, почему на Чернобыль вызвали в основном именно шахтеров из Тулы, а не из Донбасса, который был в составе УССР. По его словам, в Донбассе работают "по твердым грунтам", а в Туле — "по песку".
Мини-сериал "Чернобыль" стал самым популярным телешоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDb). Последняя серия проекта вышла 4 июня.
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263323811
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