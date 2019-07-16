Столтенберг поздравил фон дер Ляйен с назначением на пост главы ЕК

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил бывшего министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен с назначением на пост главы Еврокомиссии и отметил ее хорошее понимание альянса.
Ранее сообщалось, что Европарламент, после периода непростого обсуждения кандидатуры, согласился с назначением Урсулы фон дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии на следующие пять лет.
"Поздравляю Урсулу фон дер Ляйен с избранием на пост председателя Еврокомиссии. Ваше глубокое понимание НАТО принесет нам большую пользу по мере того, как мы продолжаем укреплять сотрудничество между Европой и Северной Америкой. Я с нетерпением жду работы с вами!" - написал Столтенберг на своей странице в Twitter.
Необходимое число голосов для утверждения фон дер Ляйен было 374, ее поддержало 383 депутата, сообщил глава Европарламента Давид Сассоли.
Полномочия нынешнего руководителя ЕК Жан-Клода Юнкера заканчиваются в конце октября текущего года, следовательно, фон дер Ляйен должна занять это кресло в ноябре.
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