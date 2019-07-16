Столтенберг поздравил фон дер Ляйен с назначением на пост главы ЕК

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил бывшего министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен с назначением на пост главы Еврокомиссии и отметил ее хорошее понимание альянса.

Ранее сообщалось, что Европарламент, после периода непростого обсуждения кандидатуры, согласился с назначением Урсулы фон дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии на следующие пять лет.

"Поздравляю Урсулу фон дер Ляйен с избранием на пост председателя Еврокомиссии. Ваше глубокое понимание НАТО принесет нам большую пользу по мере того, как мы продолжаем укреплять сотрудничество между Европой и Северной Америкой. Я с нетерпением жду работы с вами!" - написал Столтенберг на своей странице в Twitter

Необходимое число голосов для утверждения фон дер Ляйен было 374, ее поддержало 383 депутата, сообщил глава Европарламента Давид Сассоли.