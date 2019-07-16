Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T20:55Z
https://ria.ru/20190716/1556591367.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/102322/84/1023228477_0:84:1571:968_1036x0_80_0_0_623875158e91926c705f411e150a877b.jpg
РИА Новости

Столтенберг поздравил фон дер Ляйен с назначением на пост главы ЕК

Вчера, 20:55
436
© AP Photo / Markus SchreiberУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Markus Schreiber
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил бывшего министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен с назначением на пост главы Еврокомиссии и отметил ее хорошее понимание альянса.
Ранее сообщалось, что Европарламент, после периода непростого обсуждения кандидатуры, согласился с назначением Урсулы фон дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии на следующие пять лет.
Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и министр обороны Германии, назначенная главой Комиссии ЕС Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе. 4 июля 2019
4 июля, 14:21
На встрече в ЕК Юнкер обнял и расцеловал свою возможную преемницу Ляйен
"Поздравляю Урсулу фон дер Ляйен с избранием на пост председателя Еврокомиссии. Ваше глубокое понимание НАТО принесет нам большую пользу по мере того, как мы продолжаем укреплять сотрудничество между Европой и Северной Америкой. Я с нетерпением жду работы с вами!" - написал Столтенберг на своей странице в Twitter.
Необходимое число голосов для утверждения фон дер Ляйен было 374, ее поддержало 383 депутата, сообщил глава Европарламента Давид Сассоли.
Полномочия нынешнего руководителя ЕК Жан-Клода Юнкера заканчиваются в конце октября текущего года, следовательно, фон дер Ляйен должна занять это кресло в ноябре.
Урсула фон дер Ляйен
Вчера, 20:48
Биография Урсулы фон дер Ляйен
110226
Обсудить 1
Урсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияНАТОЙенс СтолтенбергВ мире
Рекомендуем
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео заявил, что Иран готов к переговорам по ракетной программе
РИА
Новости
Владимир Зеленский
Зеленский обсудил с Меркель урегулирование в Донбассе
Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
Урсулу фон дер Ляйен назначили новым председателем Еврокомиссии
Урсула фон дер Ляйен
Биография Урсулы фон дер Ляйен
Лента
новостей
Урсула фон дер Ляйен
Шарль Мишель поздравил фон дер Ляйен с избранием на пост главы ЕК
Урсула фон дер Ляйен на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
В ГД оценили возможность изменения политики ЕС после назначения дер Ляйен
Ангела Меркель и Урсула фон дер Ляйен
Меркель поздравила фон дер Ляйен с избранием на пост главы ЕК
Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен
Премьер Польши прокомментировал назначение Урсулы фон дер Ляйен главой ЕК
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
США изучают варианты возможных мер против Турции за приобретение С-400
Поддерживающие конструкции на здании собора Парижской Богоматери. 15 июня 2019
Французский парламент принял закон о реставрации Нотр-Дама
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
В МИД Венгрии рассказали, когда снимут вето на переговоры Украины с НАТО
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции
Американский государственный деятель, министр армии США Марк Эспер
Новый ДСНВ должен охватывать весь ядерный потенциал Москвы, заявил Эспер
Министр армии США Марк Эспер
США считают, что Россия бросает им вызов в Европе, заявил Эспер
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что США не добиваются смены режима в Иране
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:22Из реанимации больницы в подтопленном Благовещенске эвакуировали детей
10:21В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе
10:20В Жуковском экстренно приземлился Ил-76 из-за срабатывания датчика
10:19Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров
10:19В минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей
10:17СК начал проверку после отравления детей в лагере под Евпаторией
10:15В Киеве призвали местные авиакомпании оказывать услуги на украинском языке
10:13Мэр Хабаровска введет субботнюю общественную зарядку для горожан
10:13Евкуров совершил первую рабочую поездку на посту замминистра обороны
10:09В СФ ответили на идею Володина о консультациях по составу правительства
10:08В Приморье обрушилось здание закрытого музея Великой Отечественной войны
10:04Водоизмещение подлодки "Пиранья" выросло почти вчетверо, заявил Караваев
10:01Порошенко не пойдет на допрос до выборов в Раду, заявил адвокат
10:01Около 1,5 тысячи исков пострадавших от паводка в Прибайкалье передали в суд
09:57Полиция Болгарии задержала подозреваемого в хакерской атаке
09:56Инфекция в детский лагерь в Крыму могла попасть из Татарстана
09:56В Башкирии уволилась фельдшер, отказавшая в помощи больному
09:53Дожди в подтопленном Благовещенске будут идти почти неделю
09:52В Турции приземлился тринадцатый самолет с компонентами С-400
09:51Новейшая подлодка "Пиранья" сможет десантировать шесть боевых пловцов
Лента новостейМолния