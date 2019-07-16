Дрозденко предлагает Петербургу единое регулирование тарифов на услуги ЖКХ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл - РИА Новости. С предложением к властям Петербурга рассмотреть вопрос единого регулирования коммунальных тарифов для двух регионов выступил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"У нас уже есть подобный опыт тарифного регулирования в сфере пассажирских перевозок железнодорожным транспортом. С тарифами на жилищно-коммунальные услуги есть сложности, которые надо детально обсудить, чтобы не разграничивать жителей агломерации", – сказал Дрозденко, выступая на заседании Координационного совета Санкт-Петербурга и области.

Глава региона также отметил, что тарифная политика, реализация небольших инфраструктурных проектов, транспортной и инженерной сетей входят в ближайшую перспективу для совместного решения. К среднесрочным задачам Александр Дрозденко отнес и создание единой информационной системы, сбор "больших" данных.