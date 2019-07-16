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РИА Новости
Ленинградская область

Дрозденко предлагает Петербургу единое регулирование тарифов на услуги ЖКХ

Вчера, 17:59
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл - РИА Новости. С предложением к властям Петербурга рассмотреть вопрос единого регулирования коммунальных тарифов для двух регионов выступил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
"У нас уже есть подобный опыт тарифного регулирования в сфере пассажирских перевозок железнодорожным транспортом. С тарифами на жилищно-коммунальные услуги есть сложности, которые надо детально обсудить, чтобы не разграничивать жителей агломерации", – сказал Дрозденко, выступая на заседании Координационного совета Санкт-Петербурга и области.
Глава региона также отметил, что тарифная политика, реализация небольших инфраструктурных проектов, транспортной и инженерной сетей входят в ближайшую перспективу для совместного решения. К среднесрочным задачам Александр Дрозденко отнес и создание единой информационной системы, сбор "больших" данных.
"Оценивая итоги работы между Санкт-Петербургом и Ленинградской области, хочу отметить, что произошло улучшение взаимодействия между субъектами значительно улучшились. Об этом свидетельствует тот факт, что многие вопросы решаются в рабочем порядке", – сказал губернатор области.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
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