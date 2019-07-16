Комитет Совфеда не поддержал возвращение курилок в аэропортах

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Социальный комитет Совета Федерации не поддерживает законопроект о возвращении курительных комнат в аэропортах, но окончательное решение по закону будет принимать Совет палаты, сообщил РИА Новости во вторник глава комитета Валерий Рязанский.

"Наш комитет дал отрицательное заключение на законопроект о возвращении курительных комнат в аэропортах. Подобные инициативы приводят к послаблению антитабачного законодательства, потом захотят ослабить требования к курению на платформах, в подъездах, в гостиницах", - сказал парламентарий.

По словам Рязанского, если Госдума все же примет закон и он придет в Совет Федерации, "решающее слово будет за Советом палаты".

В конце 2017 года депутат от ЕР Сергей Боярский внес в Госдуму законопроект, допускавший курение в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов. В феврале 2018 года профильный думский комитет по охране здоровья рекомендовал уточнить его редакцию до первого чтения, и автор сделал это. Затем комитет по транспорту и строительству (соисполнитель по законопроекту) рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении, как и комитет по охране здоровья.