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РИА Новости

Комитет Совфеда не поддержал возвращение курилок в аэропортах

Вчера, 16:46
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Социальный комитет Совета Федерации не поддерживает законопроект о возвращении курительных комнат в аэропортах, но окончательное решение по закону будет принимать Совет палаты, сообщил РИА Новости во вторник глава комитета Валерий Рязанский.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, предлагающий вернуть курилки в здания аэропортов.
"Наш комитет дал отрицательное заключение на законопроект о возвращении курительных комнат в аэропортах. Подобные инициативы приводят к послаблению антитабачного законодательства, потом захотят ослабить требования к курению на платформах, в подъездах, в гостиницах", - сказал парламентарий.
По словам Рязанского, если Госдума все же примет закон и он придет в Совет Федерации, "решающее слово будет за Советом палаты".
"Комитет свою позицию сформулировал", - заключил законодатель.
В конце 2017 года депутат от ЕР Сергей Боярский внес в Госдуму законопроект, допускавший курение в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов. В феврале 2018 года профильный думский комитет по охране здоровья рекомендовал уточнить его редакцию до первого чтения, и автор сделал это. Затем комитет по транспорту и строительству (соисполнитель по законопроекту) рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении, как и комитет по охране здоровья.
Здание Государственной Думы РФ
Вчера, 15:57
Депутат Госдумы прокомментировал возврат курилок в аэропорты
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