Фамилия Вышинского всегда звучит в переговорах с Москвой, заявили в Киеве

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости. Судьба руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского является постоянным предметом переговоров Москвы и Киева, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Вадим Пристайко.

"Если будут приняты решения, вы увидите их в ближайшее время", — уточнил он на брифинге.

Накануне Подольский районный суд Киева должен был продолжить заседание по делу Вышинского, однако слушания перенесли на 19 июля.

Срок содержания журналиста под стражей истекает 22 июля. Ранее эту меру пресечения неоднократно продлевали.

Дело Кирилла Вышинского

Вышинского задержали в украинской столице 15 мая 2018 года. Его обвинили в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. За это ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Журналист назвал обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией и отметил, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.

К Вышинскому долго не пускали консульских работников, ссылаясь на то, что он гражданин Украины, притом что он также является гражданином России.

Во время одного из судебных заседаний он обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Реакция в России и мире

Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, подчеркнув, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.

МИД России направлял Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

С момента задержания журналиста в его защиту выступали как отечественные, так и зарубежные коллеги. Весной более 250 представителей СМИ из России и со всего мира подписали обращение к Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского. Около посольства Украины в Москве не раз проходили акции в его поддержку.

Обеспокоенность выражали в ОБСЕ. Генсек организации Томас Гремингер напоминал, что все ее члены должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.