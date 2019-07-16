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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Фамилия Вышинского всегда звучит в переговорах с Москвой, заявили в Киеве

Вчера, 12:44
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 15 июля 2019
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 15 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 16 июл — РИА Новости. Судьба руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского является постоянным предметом переговоров Москвы и Киева, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Вадим Пристайко.

"Если будут приняты решения, вы увидите их в ближайшее время", — уточнил он на брифинге.

Накануне Подольский районный суд Киева должен был продолжить заседание по делу Вышинского, однако слушания перенесли на 19 июля.
Срок содержания журналиста под стражей истекает 22 июля. Ранее эту меру пресечения неоднократно продлевали.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский (справа) и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 15 июля 2019
15 июля, 18:26
"Шито белыми нитками". Почему перенесли рассмотрение дела Вышинского Подольский райсуд Киева перенес в понедельник заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого обвиняют в госизмене, на 19 июля. В эфире радио Sputnik эксперты высказали мнение о причинах переноса.

Дело Кирилла Вышинского

Вышинского задержали в украинской столице 15 мая 2018 года. Его обвинили в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. За это ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Журналист назвал обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией и отметил, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.
К Вышинскому долго не пускали консульских работников, ссылаясь на то, что он гражданин Украины, притом что он также является гражданином России.
Во время одного из судебных заседаний он обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 25 апреля 2019
15 мая, 03:35
Дело Кирилла Вышинского

Реакция в России и мире

Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, подчеркнув, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.
МИД России направлял Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
С момента задержания журналиста в его защиту выступали как отечественные, так и зарубежные коллеги. Весной более 250 представителей СМИ из России и со всего мира подписали обращение к Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского. Около посольства Украины в Москве не раз проходили акции в его поддержку.
Обеспокоенность выражали в ОБСЕ. Генсек организации Томас Гремингер напоминал, что все ее члены должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Защита журналиста и многие эксперты высказывали мнение, что обвинение специально затягивает процесс.
СМИтают инакомыслие
24 мая 2018, 13:32
СМИтают инакомыслие
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Арест Кирилла ВышинскогоСитуация на УкраинеКирилл ВышинскийВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
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