Заседание по делу Вышинского перенесли на 19 июля

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости. Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

"В связи с тем, что коллегия судей находится в совещательной комнате, дело снимается с рассмотрения до 19 июля в 15:00 (совпадает с мск. — Прим. ред.)", — сказала представитель суда.

Обвинение будет настаивать на содержании Вышинского под стражей, в противном случае примет меры, чтобы он не покинул страну, сказал прокурор.

В свою очередь, защита намерена отстаивать свою позицию по изменению меры пресечения на освобождение из-под стражи под личное поручительство, заявил адвокат.

допустила , что Вышинского отпустят после заседания. В течение дня у здания суда проходили митинги националистов против освобождения журналиста. В понедельник пресс-секретарь украинского генпрокурора, что Вышинского отпустят после заседания. В течение дня у здания суда проходили митинги националистов против освобождения журналиста.

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал решение о переносе заседания проявлением безволия украинской власти.

Срок содержания журналиста под стражей истекает 22 июля. Ранее эту меру пресечения неоднократно продлевали.

Дело Кирилла Вышинского

Вышинского задержали в украинской столице 15 мая 2018 года. Его обвинили в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. За это ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Журналист назвал обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией и отметил, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.

К Вышинскому долго не пускали консульских работников, ссылаясь на то, что он гражданин Украины, притом что он также является гражданином России.

Во время одного из судебных заседаний он обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Реакция в России и мире

Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, подчеркнув, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.

МИД России направлял Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

С момента задержания журналиста в его защиту выступали как отечественные, так и зарубежные коллеги. Весной более 250 представителей СМИ из России и со всего мира подписали обращение к Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского. Около посольства Украины в Москве не раз проходили акции в его поддержку.

Обеспокоенность выражали в ОБСЕ. Генсек организации Томас Гремингер напоминал, что все ее члены должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир после очередного продления содержания Вышинского под стражей призвал Киев освободить его.