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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Заседание по делу Вышинского перенесли на 19 июля

Вчера, 16:25
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 15 июл — РИА Новости. Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

"В связи с тем, что коллегия судей находится в совещательной комнате, дело снимается с рассмотрения до 19 июля в 15:00 (совпадает с мск. — Прим. ред.)", — сказала представитель суда.

Обвинение будет настаивать на содержании Вышинского под стражей, в противном случае примет меры, чтобы он не покинул страну, сказал прокурор.
В свою очередь, защита намерена отстаивать свою позицию по изменению меры пресечения на освобождение из-под стражи под личное поручительство, заявил адвокат.
В понедельник пресс-секретарь украинского генпрокурора допустила, что Вышинского отпустят после заседания. В течение дня у здания суда проходили митинги националистов против освобождения журналиста.
Юрий Бойко
13 июля, 23:30
Бойко назвал ситуацию с отношением к журналистам на Украине "драматической"
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал решение о переносе заседания проявлением безволия украинской власти.
Срок содержания журналиста под стражей истекает 22 июля. Ранее эту меру пресечения неоднократно продлевали.

Дело Кирилла Вышинского

Вышинского задержали в украинской столице 15 мая 2018 года. Его обвинили в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. За это ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Журналист назвал обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией и отметил, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.
К Вышинскому долго не пускали консульских работников, ссылаясь на то, что он гражданин Украины, притом что он также является гражданином России.
Во время одного из судебных заседаний он обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 25 апреля 2019
15 мая, 03:35
Дело Кирилла Вышинского

Реакция в России и мире

Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, подчеркнув, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.
МИД России направлял Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
С момента задержания журналиста в его защиту выступали как отечественные, так и зарубежные коллеги. Весной более 250 представителей СМИ из России и со всего мира подписали обращение к Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского. Около посольства Украины в Москве не раз проходили акции в его поддержку.
Обеспокоенность выражали в ОБСЕ. Генсек организации Томас Гремингер напоминал, что все ее члены должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир после очередного продления содержания Вышинского под стражей призвал Киев освободить его.
Защита журналиста и многие эксперты высказывали мнение, что обвинение специально затягивает процесс.
СМИтают инакомыслие
24 мая 2018, 13:32
СМИтают инакомыслие
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Арест Кирилла ВышинскогоСитуация на УкраинеКирилл ВышинскийУкраинаВ мире
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