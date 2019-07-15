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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Пресс-секретарь генпрокурора Украины пояснила, зачем удерживают Вышинского

02:03
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© РИА Новости / СтрингерРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в ходе публичного обмена репликами в Сети с экс-лидером "Правого сектора"* Дмитрием Ярошем выразила досаду в связи с возможной заменой мерой пресечения арестованному главному редактору портала "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому. Скриншоты переписки разместила в Facebook бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш.
Ранее Ярош предложил брать на территории Украины итальянцев в заложники, обвинять их в участии в боевых действиях в Донбассе и приговаривать к пожизненному заключению. Так он прокомментировал вердикт суда итальянского города Павия, приговорившего бойца украинской Нацгвардии Виталия Маркива к 24 годам заключения за убийство в Донбассе итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и его российского переводчика. В ответ на пост Яроша Сарган отметила, что Вышинского можно было бы "обменять" на задержанных в районе Керченского пролива украинских моряков, осужденного за шпионаж Романа Сущенко и иных лиц, которых Сарган назвала "политзаключенные Кремля", не уточнив, кого именно имеет в виду.
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В том же комментарии представитель Генпрокуратуры напомнила Ярошу, где и когда состоится суд по мере пресечения, после чего тот пообещал передать информацию своим киевским соратникам.
По мнению Лукаш, приведенные реплики свидетельствуют, что Вышинского удерживают под стражей, по сути, в качестве заложника.
"Лариса Сарган доступно объясняет причины, по которым второй год сидит в тюрьме журналист Вышинский. Обмен. Он заложник для обмена. Также Лариса показывает, как планируется организация давления на суд", - написала экс-министр юстиции.
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Дело Кирилла Вышинского

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года, обвинив в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.
Владимир Путин, комментируя ситуацию, назвал ее беспрецедентной, указав на то, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.
Генсек ОБСЕ Томас Гремингер выразил обеспокоенность этим делом, напомнив, что все страны — члены организации обязаны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
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В апреле более 250 журналистов из России и со всего мира обратились к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского, однако это пока не нашло отклика.
Срок содержания журналиста под стражей истекает 22 июля, суд до этого неоднократно продлевал эту меру пресечения.
Защита, а также многие эксперты считают, что прокуратура специально затягивает процесс.
Вышинский ранее заявил, что у него есть два паспорта — украинский и российский. На заседании суда первого июня 2018 года журналист заявил об отказе от украинского гражданства. Государственная миграционная служба Украины сообщила, что Вышинский не вправе отказаться от гражданства, так как является подозреваемым по уголовному делу.
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Провокация в Керченском проливе

Утром 25 ноября прошлого года два малых бронированных артиллерийских катера ВМС Украины "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, применив оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и два сотрудника СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.
Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом президент подчеркнул, что российские пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
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Арест Кирилла ВышинскогоСитуация на УкраинеРИА Новости УкраинаКирилл ВышинскийЕлена ЛукашУкраинаВ мире
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