Ярош призвал захватывать итальянцев на Украине

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Бывший лидер националистической группировки "Правый сектор"* Дмитрий Ярош предложил брать в заложники итальянцев, находящихся на территории Украины.
С таким призывом он выступил в фейсбуке после того, как суд итальянского города Павия приговорил бойца украинской Национальной гвардии Виталия Маркива к 24 годам заключения за убийство в Донбассе итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и его российского переводчика.
"Давайте "упакуем" с десяток итальянцев, которые время от времени приезжают к нам в Украину. <…> Выдвинем им обвинения в участии в незаконных вооруженных формированиях ДНР/ЛНР и убийстве мирных украинских граждан в течение 2014-2019 годов и будем долго судить. А потом наш "самый объективный" суд вынесет им приговор о пожизненном заключении".
Бывший лидер "Правого сектора"* также добавил, что украинской дипломатии следует действовать более решительно "как на фронте восточном, так и на западном".
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Виталий Маркив в 2002 году переехал в Италию вместе с сестрой и матерью, тогда ему было 16 лет. Его мать заключила брак с итальянцем, поэтому Маркив получил итальянский паспорт, но сохранил и украинское гражданство. В 2013 году он выехал на Украину для участия в событиях на Майдане, а затем вступил в добровольческий батальон Нацгвардии и участвовал в боевых действиях в Донбассе под позывным "Итальянец". В июне 2017-го его арестовали в Италии по подозрению в причастности к убийству Роккелли и Андрея Миронова.
По версии обвинения, Маркив находился в составе подразделения на вершине горы Карачун, откуда 24 мая 2014 года был открыт минометный огонь по группе, в которую входили Роккелли и Миронов.
Помимо срока в 24 года, суд приговорил Маркива к штрафу в несколько тысяч евро в пользу родных Роккелли, Федерации итальянской прессы и ассоциации фотографов, в которую входил убитый репортер.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел и Генпрокуратуре заняться вопросом возвращения Маркива на родину. Глава МВД Арсен Аваков заявил, что приговор будет обжалован.
* Запрещенная в России экстремистская организация.