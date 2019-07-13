Ярош призвал захватывать итальянцев на Украине

"Давайте "упакуем" с десяток итальянцев, которые время от времени приезжают к нам в Украину. <…> Выдвинем им обвинения в участии в незаконных вооруженных формированиях ДНР/ЛНР и убийстве мирных украинских граждан в течение 2014-2019 годов и будем долго судить. А потом наш "самый объективный" суд вынесет им приговор о пожизненном заключении".

Виталий Маркив в 2002 году переехал в Италию вместе с сестрой и матерью, тогда ему было 16 лет. Его мать заключила брак с итальянцем, поэтому Маркив получил итальянский паспорт, но сохранил и украинское гражданство. В 2013 году он выехал на Украину для участия в событиях на Майдане, а затем вступил в добровольческий батальон Нацгвардии и участвовал в боевых действиях в Донбассе под позывным "Итальянец". В июне 2017-го его арестовали в Италии по подозрению в причастности к убийству Роккелли и Андрея Миронова.