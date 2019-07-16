В офисе президента Украины не исключают досрочных местных выборов

Он добавил, что команду президента не интересует "перемена лиц в действующей системе власти".

"Владимир Зеленский шел с четким пониманием того, что нас не интересует вопрос перемены лиц в действующей системе власти. Если ты бросишь свежий огурец в бочку с кислыми огурцами, он станет кислым огурцом", - добавил Стефанчук.