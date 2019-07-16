В офисе президента Украины не исключают досрочных местных выборов

КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Представитель президента Украины в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что в офисе главы государства рассматривают возможность проведения досрочных местных выборов.
Местные выборы на Украине должны пройти осенью 2020 года.
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"Будет ли это осуществлено к следующей осени или это может быть осуществлено еще и до этого - мы рассматриваем разные варианты, как наиболее эффективно перезагрузить всю систему, которая касается власти и человека", - цитирует Стефанчука агентство "Укринформ".
Он добавил, что команду президента не интересует "перемена лиц в действующей системе власти".
"Владимир Зеленский шел с четким пониманием того, что нас не интересует вопрос перемены лиц в действующей системе власти. Если ты бросишь свежий огурец в бочку с кислыми огурцами, он станет кислым огурцом", - добавил Стефанчук.