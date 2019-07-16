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РИА Новости

В офисе президента Украины не исключают досрочных местных выборов

09:59
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредставитель президента Украины В. Зеленского в Верховной раде Украины Руслан Стефанчук (справа) на заседании Верховной рады Украины
Представитель президента Украины В. Зеленского в Верховной раде Украины Руслан Стефанчук (справа) на заседании Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Представитель президента Украины В. Зеленского в Верховной раде Украины Руслан Стефанчук (справа) на заседании Верховной рады Украины. Архивное фото
КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Представитель президента Украины в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что в офисе главы государства рассматривают возможность проведения досрочных местных выборов.
Местные выборы на Украине должны пройти осенью 2020 года.
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"Будет ли это осуществлено к следующей осени или это может быть осуществлено еще и до этого - мы рассматриваем разные варианты, как наиболее эффективно перезагрузить всю систему, которая касается власти и человека", - цитирует Стефанчука агентство "Укринформ".
Он добавил, что команду президента не интересует "перемена лиц в действующей системе власти".
"Владимир Зеленский шел с четким пониманием того, что нас не интересует вопрос перемены лиц в действующей системе власти. Если ты бросишь свежий огурец в бочку с кислыми огурцами, он станет кислым огурцом", - добавил Стефанчук.
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