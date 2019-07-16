В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.
Турчинов ранее заявил, что украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы могут за несколько минут "снести" это сооружение.
Цеков отметил в комментарии RT, что за подобными милитаристскими заявлениями украинских политиков стоят США. Сенатор выразил надежду, что новая власть в Киеве будет умнее предыдущей.
"Полуостров, как и мост, надежно защищен. Если что-то подобное и произойдет, что маловероятно, то Крымский мост не пострадает. А вот последствия для Украины будут самыми плачевными", — подчеркнул Цеков.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отметил, что бывший секретарь СНБО Украины решил сделать пиар украинской военной технике, однако "провалился на незнании деталей".
"Экс-глава Совета национальной безопасности Украины, видимо, не подозревает о том, что в Крыму есть ПВО, а также не исключаю, что кадры попадания российских "калибров" по целям ему преподнесли как отчёт об удачных пусках "Нептуна", — сказал Бальбек.
В беседе с RT депутат подчеркнул, что подобные заявления Турчинова могут навредить хрупким контактам, которые устанавливаются между двумя странами.
Мост через Керченский пролив соединил Крым и Краснодарский край. Он стал самым протяженным в России — 19 километров. Автомобильное движение по нему запустили в 2018 году на полгода раньше первоначального срока. Движение поездов начнется в 2019 году.