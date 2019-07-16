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РИА Новости

В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост

01:38
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредставитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков перед началом заседания Совета Федерации РФ
Представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков перед началом заседания Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.
Турчинов ранее заявил, что украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы могут за несколько минут "снести" это сооружение.
Крымский мост
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Цеков отметил в комментарии RT, что за подобными милитаристскими заявлениями украинских политиков стоят США. Сенатор выразил надежду, что новая власть в Киеве будет умнее предыдущей.
"Полуостров, как и мост, надежно защищен. Если что-то подобное и произойдет, что маловероятно, то Крымский мост не пострадает. А вот последствия для Украины будут самыми плачевными", — подчеркнул Цеков.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отметил, что бывший секретарь СНБО Украины решил сделать пиар украинской военной технике, однако "провалился на незнании деталей".
"Экс-глава Совета национальной безопасности Украины, видимо, не подозревает о том, что в Крыму есть ПВО, а также не исключаю, что кадры попадания российских "калибров" по целям ему преподнесли как отчёт об удачных пусках "Нептуна", — сказал Бальбек.
В беседе с RT депутат подчеркнул, что подобные заявления Турчинова могут навредить хрупким контактам, которые устанавливаются между двумя странами.
Мост через Керченский пролив соединил Крым и Краснодарский край. Он стал самым протяженным в России — 19 километров. Автомобильное движение по нему запустили в 2018 году на полгода раньше первоначального срока. Движение поездов начнется в 2019 году.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Вчера, 21:58
Захарова прокомментировала слова Турчинова о разрушении Крымского моста
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Руслан БальбекСергей ЦековСовет Федерации РФГосдума РФАлександр ТурчиновРоссия
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