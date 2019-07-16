В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост

"Экс-глава Совета национальной безопасности Украины, видимо, не подозревает о том, что в Крыму есть ПВО, а также не исключаю, что кадры попадания российских "калибров" по целям ему преподнесли как отчёт об удачных пусках "Нептуна", — сказал Бальбек.