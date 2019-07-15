Жириновский рассказал, что Эрдоган заявлял о готовности выйти из НАТО

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что во время личной встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом турецкий лидер заявлял о готовности выйти из НАТО.
"Я дважды встречался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, он мне лично говорил, что Турция готова выйти из НАТО. Они хотели бы стать членами ЕС, но их не принимают, они выполняют одно требование за другим, но не берут их, а в НАТО приняли одними из первых, потому что их территория удобна для действий против России", - написал Жириновский в своём Telegram-канале.
Он отметил, что, по его мнению, в перспективе отношения РФ с Турцией могут стать лучше, чем с Белоруссией и Грузией.