Жириновский рассказал, что Эрдоган заявлял о готовности выйти из НАТО

"Я дважды встречался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, он мне лично говорил, что Турция готова выйти из НАТО. Они хотели бы стать членами ЕС, но их не принимают, они выполняют одно требование за другим, но не берут их, а в НАТО приняли одними из первых, потому что их территория удобна для действий против России", - написал Жириновский в своём Telegram-канале.