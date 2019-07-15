Семья из Петербурга рассказала, как выбралась из Бургаса после отмены рейса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга Дарья, которая вместе с мужем и ребенком не смогла вылететь из Бургаса из-за отмены рейса Bulgaria Air, рассказала РИА Новости, что семье пришлось воспользоваться услугами другой авиакомпании, а вопрос компенсации стоимости билетов на отмененный рейс со стороны Bulgaria Air пока не решен.

Как сообщалось, российские туристы, которые еще в субботу в 19:46 по местному времени (совпадает с московским) должны были улететь рейсом Bulgaria Air в Санкт-Петербург, провели ночь в терминале и только в 6:00 воскресенья были размещены в отелях.

В этот же день представитель перевозчика сообщал, что Bulgaria Air обеспечила перевозку почти всех 146 пассажиров отмененного рейса из Бургаса в Санкт-Петербург, часть из которых была отправлена через Москву. Авиакомпания пообещала компенсировать пассажирам причиненные неудобства.

"Расселению предшествовала крайне нервозная ситуация, начиная с объявлений о задержке рейса сначала на два часа, потом на 30 минут и так далее, пока около 23:00 субботы информация не перестала обновляться, - рассказала собеседница агентства. - Когда нас, наконец, посадили в самолет и хотя бы выдали воду, его несколько раз не смогли завести, и командир экипажа не вышел к пассажирам, чтобы объяснить происходящее. В результате только около 04:00-05:00 мы оказались в офисе авиакомпании, где некоторые дети уже ложились спать прямо на полу".

По ее словам, около полудня в воскресенье пассажирам поступила информация о двух вариантах вылета: либо 15 июля вечером, но из Варны, а не из Бургаса, либо вечером 16 июля. "Поскольку нас это не устраивало, пришлось воспользоваться услугами другой авиакомпании, причем по более высокой стоимости. У нас хватило денег на оплату только одного места багажа, так что часть вещей я просто оставила в гостинице", - отметила жительница Петербурга.

Она уточнила, что покупка новых билетов, включая оплату багажа, обошлась семье примерно в 70 тысяч рублей при стоимости билетов на отмененный рейс в размере около 50 тысяч рублей. "Мы направили запрос в адрес Bulgaria Air по поводу компенсации, но ответа пока не получили", - добавила Дарья.

Комментарием Bulgaria Air относительно выплат компенсации пассажирам отмененного рейса в Петербург РИА Новости пока не располагает.