Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T16:04Z
https://ria.ru/20190715/1556532906.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/149782/57/1497825709_0:612:3264:2448_1036x0_80_0_0_4a24adbc362e6ca81888dba5009cc184.jpg
РИА Новости
Туризм

Семья из Петербурга рассказала, как выбралась из Бургаса после отмены рейса

Вчера, 16:04
682
© РИА Новости / Ирина НехорошкинаЗона вылета болгарского аэропорта Бургас
Зона вылета болгарского аэропорта Бургас
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга Дарья, которая вместе с мужем и ребенком не смогла вылететь из Бургаса из-за отмены рейса Bulgaria Air, рассказала РИА Новости, что семье пришлось воспользоваться услугами другой авиакомпании, а вопрос компенсации стоимости билетов на отмененный рейс со стороны Bulgaria Air пока не решен.
Как сообщалось, российские туристы, которые еще в субботу в 19:46 по местному времени (совпадает с московским) должны были улететь рейсом Bulgaria Air в Санкт-Петербург, провели ночь в терминале и только в 6:00 воскресенья были размещены в отелях.
В этот же день представитель перевозчика сообщал, что Bulgaria Air обеспечила перевозку почти всех 146 пассажиров отмененного рейса из Бургаса в Санкт-Петербург, часть из которых была отправлена через Москву. Авиакомпания пообещала компенсировать пассажирам причиненные неудобства.
"Расселению предшествовала крайне нервозная ситуация, начиная с объявлений о задержке рейса сначала на два часа, потом на 30 минут и так далее, пока около 23:00 субботы информация не перестала обновляться, - рассказала собеседница агентства. - Когда нас, наконец, посадили в самолет и хотя бы выдали воду, его несколько раз не смогли завести, и командир экипажа не вышел к пассажирам, чтобы объяснить происходящее. В результате только около 04:00-05:00 мы оказались в офисе авиакомпании, где некоторые дети уже ложились спать прямо на полу".
Самолет авиакомпании Bulgaria Air
14 июля, 17:03
Ожидающих вылета пассажиров Bulgaria Air перевезут другие компании
По ее словам, около полудня в воскресенье пассажирам поступила информация о двух вариантах вылета: либо 15 июля вечером, но из Варны, а не из Бургаса, либо вечером 16 июля. "Поскольку нас это не устраивало, пришлось воспользоваться услугами другой авиакомпании, причем по более высокой стоимости. У нас хватило денег на оплату только одного места багажа, так что часть вещей я просто оставила в гостинице", - отметила жительница Петербурга.
Она уточнила, что покупка новых билетов, включая оплату багажа, обошлась семье примерно в 70 тысяч рублей при стоимости билетов на отмененный рейс в размере около 50 тысяч рублей. "Мы направили запрос в адрес Bulgaria Air по поводу компенсации, но ответа пока не получили", - добавила Дарья.
Комментарием Bulgaria Air относительно выплат компенсации пассажирам отмененного рейса в Петербург РИА Новости пока не располагает.
Ранее в компании сообщили, что Bulgaria Air как национальный перевозчик чувствует ответственность и подчеркнули, что все неудобства пассажирам будут компенсированы.
Аэропорт болгарского города Бургас
14 июля, 21:33
Bulgaria Air обеспечила перевозку пассажиров отмененного рейса в Петербург
012130
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмБургасМоскваБолгарияСанкт-Петербург
Рекомендуем
Здание Капитолия США
"Сто рублей за доллар". Конгресс США одобрил санкции против госдолга России
РИА
Новости
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
Сотрудница ОАО Российские железные дороги у поезда Россия рейса Москва – Владивосток на Ярославском вокзале в Москве
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
В Подмосковье задержали криминального авторитета
Лента
новостей
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
Немецкий экс-министр объяснил, почему "Северный поток — 2" будет достроен
Блогер Instagram и YouTube Эмили Хартридж
Звезда YouTube и Instagram насмерть разбилась на электроскутере
Ростовские власти проверят жалобы на "рев дракона" при углублении Дона
ДТП в Башкирии. 14 июля 2019
В Башкирии шесть человек погибли в ДТП с автобусом
Сергей Худоногов. Архивное фото
Мэра Нижнеудинского района, спасавшего дачу от паводка, сняли с должности
Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
В незаконной акции в центре Москвы участвуют около тысячи человек
Зенитные ракетные комплексы C-400
"Остается сказать "браво": турецкие СМИ прокомментировали поставки С-400
В Волгоградской области загорелся автобус с пассажирами
Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации части руки
В Чебоксарах мужчина залез на фонарный столб, чтобы спасти птицу
В Чебоксарах мужчина залез на фонарный столб, чтобы спасти ворону
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45Трамп не хочет войны с Ираном, считает Зариф
02:41Камчатский полицейский попал под следствие за реализацию мошеннических схем
02:35Глава МИД Ирана заявил, что США "играют с огнем"
02:33Эр-Рияд заявил о приверженности политическому решению конфликта в Йемене
02:23Источники: ввод порта Тамань в эксплуатацию в 2024 году маловероятен
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
01:01Адвокаты россиянки Осиповой оплатили подачу апелляции по ее делу в США
00:58Задержанный в Албании террорист представился Диего Марадоной
Лента новостейМолния