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РИА Новости
Туризм

Bulgaria Air обеспечила перевозку пассажиров отмененного рейса в Петербург

Вчера, 21:33
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© РИА Новости / Ирина НехорошкинаАэропорт болгарского города Бургас
Аэропорт болгарского города Бургас
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Аэропорт болгарского города Бургас. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Авиакомпания Bulgaria Air обеспечила перевозку почти всех 146 пассажиров отмененного рейса из Бургаса в Санкт-Петербург, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.
Российские туристы, которые еще в субботу в 19.46 по местному времени (совпадает с мск) должны были улететь рейсом Bulgaria Air в Санкт-Петербург, провели ночь в терминале и только в 6.00 воскресенья были размещены в отелях.
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"Часть пассажиров уже перевезена. На сегодняшнем вечернем рейсе из Бургаса в Москву предусмотрено 40 мест, а из Москвы пассажиры могут быть перевезены от имени Bulgaria Air в Санкт-Петербург", - отметили в авиакомпании.
Кроме того, предстатель Bulgaria Air подчеркнул, что рейс из Бургаса в Санкт-Петербург 13 июля планировалось запустить самолетом и экипажем другой авиакомпании.
"Bulgaria Air как национальный перевозчик чувствует ответственность перед своими пассажирами и рейсом и делает все возможное, чтобы доставить пассажиров к месту назначения как можно быстрее и максимально комфортно", - отметили в компании, напомнив, что все неудобства пассажирам будут компенсированы.
202011
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