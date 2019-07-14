Bulgaria Air обеспечила перевозку пассажиров отмененного рейса в Петербург

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Авиакомпания Bulgaria Air обеспечила перевозку почти всех 146 пассажиров отмененного рейса из Бургаса в Санкт-Петербург, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.
Российские туристы, которые еще в субботу в 19.46 по местному времени (совпадает с мск) должны были улететь рейсом Bulgaria Air в Санкт-Петербург, провели ночь в терминале и только в 6.00 воскресенья были размещены в отелях.
6 июля, 07:56В пекинском аэропорту отменили почти 600 рейсов
"Часть пассажиров уже перевезена. На сегодняшнем вечернем рейсе из Бургаса в Москву предусмотрено 40 мест, а из Москвы пассажиры могут быть перевезены от имени Bulgaria Air в Санкт-Петербург", - отметили в авиакомпании.
Кроме того, предстатель Bulgaria Air подчеркнул, что рейс из Бургаса в Санкт-Петербург 13 июля планировалось запустить самолетом и экипажем другой авиакомпании.
"Bulgaria Air как национальный перевозчик чувствует ответственность перед своими пассажирами и рейсом и делает все возможное, чтобы доставить пассажиров к месту назначения как можно быстрее и максимально комфортно", - отметили в компании, напомнив, что все неудобства пассажирам будут компенсированы.