Bulgaria Air обеспечила перевозку пассажиров отмененного рейса в Петербург

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Авиакомпания Bulgaria Air обеспечила перевозку почти всех 146 пассажиров отмененного рейса из Бургаса в Санкт-Петербург, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.

Российские туристы, которые еще в субботу в 19.46 по местному времени (совпадает с мск) должны были улететь рейсом Bulgaria Air в Санкт-Петербург, провели ночь в терминале и только в 6.00 воскресенья были размещены в отелях.

"Часть пассажиров уже перевезена. На сегодняшнем вечернем рейсе из Бургаса в Москву предусмотрено 40 мест, а из Москвы пассажиры могут быть перевезены от имени Bulgaria Air в Санкт-Петербург", - отметили в авиакомпании.

Кроме того, предстатель Bulgaria Air подчеркнул, что рейс из Бургаса в Санкт-Петербург 13 июля планировалось запустить самолетом и экипажем другой авиакомпании.