Матвиенко заявила, что не предлагала запретить в школах мобильные телефоны

СОЛНЕЧНОГОРСК, 15 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не предлагала запретить мобильные телефоны в школах.

"Написали, что я запретила уже (использовать мобильные телефоны в школах). Это неправда. Мы решили создать рабочую группу с участием Роспотребнадзора, которая предложит меры регулирования телефонов учениками в школах, особенно это касается средних и младших классов", - сказала она на всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов".

По словам спикера, решение будет приниматься с учётом мнения общественности и учительского сообщества. "Надо подумать, нужно ли регулирование на всероссийском уровне или это должны решать сами школы", - пояснила она.

Как отметила Матвиенко, многие жалуются на то, что из-за смартфонов дети во время уроков отвлекаются, а на переменах "не бегают, не общаются, а сидят в телефонах".

"Многие родители говорят, что у детей должен быть телефон для безопасности, чтобы они всегда были с ними на связи. Но ведь можно купить для этого кнопочный телефон, они копеечные", - считает спикер.