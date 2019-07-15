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РИА Новости

Матвиенко заявила, что не предлагала запретить в школах мобильные телефоны

Вчера, 13:05
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
СОЛНЕЧНОГОРСК, 15 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не предлагала запретить мобильные телефоны в школах.
"Написали, что я запретила уже (использовать мобильные телефоны в школах). Это неправда. Мы решили создать рабочую группу с участием Роспотребнадзора, которая предложит меры регулирования телефонов учениками в школах, особенно это касается средних и младших классов", - сказала она на всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов".
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По словам спикера, решение будет приниматься с учётом мнения общественности и учительского сообщества. "Надо подумать, нужно ли регулирование на всероссийском уровне или это должны решать сами школы", - пояснила она.
Как отметила Матвиенко, многие жалуются на то, что из-за смартфонов дети во время уроков отвлекаются, а на переменах "не бегают, не общаются, а сидят в телефонах".
"Многие родители говорят, что у детей должен быть телефон для безопасности, чтобы они всегда были с ними на связи. Но ведь можно купить для этого кнопочный телефон, они копеечные", - считает спикер.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство в течение месяца подготовит предложения по запрету мобильных телефонов в школах.
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СН_ОбразованиеФорум "Территория смыслов"Анна ПоповаРоспотребнадзорСовет Федерации РФСолнечногорскВалентина МатвиенкоОбщество
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