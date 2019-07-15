Власти Кубани отрицают факты сокрытия вспышек опасных болезней животных

СОЧИ, 15 июл – РИА Новости. Департамент ветеринарии Краснодарского края отрицает факты сокрытия вспышек опасных болезней животных, о которых ранее сообщал Россельхознадзор, говорится на официальном сайте ведомства региона.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор обеспокоен неэффективной работой ветеринарных органов Ставропольского края, Краснодарского края и Волгоградской области. По мнению Россельхознадзора, ветеринарные службы данных регионов, в частности, не проводят в должной мере контроль за производителями животноводческой продукции, включая крупных экспортеров, а также "допускают серьезные нарушения при ликвидации вспышек опасных заболеваний животных и попустительство в работе по их профилактике". Ряд СМИ опубликовал эти заявления ведомства.

"Департамент ветеринарии Краснодарского края не подтверждает информацию, размещенную в ряде российских информагентств. Информация о якобы отсутствии должного контроля над эпизоотической ситуацией на территории Кубани. Данная информация не соответствует действительности", - говорится в заявлении.

По данным ведомства, в 2018 году и с начала 2019 года в регионе африканская чума свиней регистрировалась дважды (Тимашевский и Курганинский районы). Кроме того было обнаружено шесть инфицированных объектов, один из которых выявлен в дикой фауне города Горячий Ключ.

"Данные очаги и инфицированные объекты выявлены в результате проводимой государственной ветеринарной службой Краснодарского края лабораторно-диагностической работе. При получении положительных результатов лабораторных исследований оперативно накладывались ограничительные мероприятия (карантин). Мероприятия в очагах были проведены своевременно и завершены в установленные сроки", - подчеркивает ведомство.

Уточняется, что эпизоотические расследования причин возникновения африканской чумы свиней, в каждом случае выявления заболевания, проводились с участием специалистов Россельхознадзора. Нарушений по установлению и снятию ограничительных мероприятий (карантина) выявлено не было.