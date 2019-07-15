Власти Кубани отрицают факты сокрытия вспышек опасных болезней животных

СОЧИ, 15 июл – РИА Новости. Департамент ветеринарии Краснодарского края отрицает факты сокрытия вспышек опасных болезней животных, о которых ранее сообщал Россельхознадзор, говорится на официальном сайте ведомства региона.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор обеспокоен неэффективной работой ветеринарных органов Ставропольского края, Краснодарского края и Волгоградской области. По мнению Россельхознадзора, ветеринарные службы данных регионов, в частности, не проводят в должной мере контроль за производителями животноводческой продукции, включая крупных экспортеров, а также "допускают серьезные нарушения при ликвидации вспышек опасных заболеваний животных и попустительство в работе по их профилактике". Ряд СМИ опубликовал эти заявления ведомства.
"Департамент ветеринарии Краснодарского края не подтверждает информацию, размещенную в ряде российских информагентств. Информация о якобы отсутствии должного контроля над эпизоотической ситуацией на территории Кубани. Данная информация не соответствует действительности", - говорится в заявлении.
По данным ведомства, в 2018 году и с начала 2019 года в регионе африканская чума свиней регистрировалась дважды (Тимашевский и Курганинский районы). Кроме того было обнаружено шесть инфицированных объектов, один из которых выявлен в дикой фауне города Горячий Ключ.
"Данные очаги и инфицированные объекты выявлены в результате проводимой государственной ветеринарной службой Краснодарского края лабораторно-диагностической работе. При получении положительных результатов лабораторных исследований оперативно накладывались ограничительные мероприятия (карантин). Мероприятия в очагах были проведены своевременно и завершены в установленные сроки", - подчеркивает ведомство.
Уточняется, что эпизоотические расследования причин возникновения африканской чумы свиней, в каждом случае выявления заболевания, проводились с участием специалистов Россельхознадзора. Нарушений по установлению и снятию ограничительных мероприятий (карантина) выявлено не было.
Кроме того, продолжается работа по профилактике и ликвидации очагов заболеваний животных, в том числе бруцеллеза и лейкоза. При этом специалисты Россельхознадзора не направляли в департамент ветеринарии края информацию о выявлении больных лейкозом и бруцеллезом животных с подтвержденным диагнозом для принятия мер реагирования.