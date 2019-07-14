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РИА Новости

Россельхознадзор обеспокоен работой веторганов на Кубани и в Ставрополье

Вчера, 11:15
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россельхознадзор обеспокоен неэффективной работой ветеринарных органов Ставропольского края, Краснодарского края и Волгоградской области, говорится в сообщении ведомства.
"Деятельность указанных ветеринарных служб может негативно сказываться на развитии сельскохозяйственной отрасли, усложняет экспортные поставки и создает риски для регионов, имеющих торговые связи с перечисленными субъектами", - говорится в сообщении.
По мнению Россельхознадзора, ветеринарные службы данных регионов, в частности, не проводят в должной мере контроль за производителями животноводческой продукции, включая крупных экспортеров, а также "допускают серьезные нарушения при ликвидации вспышек опасных заболеваний животных и попустительство в работе по их профилактике".
Так, многочисленные нарушения были выявлены в 2018-2019 годах в Краснодарском крае. В качестве одного из примеров ведомство приводит вспышку африканской чумы свиней (АЧС) на ООО "Свинокомплекс "Развильненский" в январе 2018 года и действия ветеринарной службы в связи с этим. Помимо этого, системные нарушения были выявлены по итогам проверок молочных предприятий Краснодарского края в 2019 году.
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"На протяжении 2018-2019 годов Россельхознадзором также выявлялись существенные нарушения в работе управления ветеринарии Ставропольского края и подведомственных ему учреждений. В этот период Россельхознадзором были зафиксированы многочисленные случаи выпуска в оборот некачественной и опасной пищевой продукции (например, поставка в диспансер говядины с гнойным абсцессом), а также оформление ветеринарных сопроводительных документов на мясную продукцию с остаточным количеством антибиотика хлорамфеникола, бактериями группы кишечной палочки и повышенным количеством мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов", - добавляется в сообщении.
Обеспокоенность ведомства вызывает также работа региональной ветеринарной службы на территории Волгоградской области. "Эпизоотическая ситуация в субъекте на протяжении уже нескольких лет остается напряженной, особенно это касается африканской чумы свиней и бешенства", - указывает Россельхознадзор.
"На основании вышеизложенного можно заключить, что на территории Краснодарского и Ставропольского краев и Волгоградской области работа по выявлению и ликвидации очагов заразных болезней животных проводится неэффективно. Имеются факты, подтверждающие сокрытие вспышек болезней животных. Все это способствует распространению вирусов и нанесению экономического ущерба агропромышленному комплексу России. Кроме того, допускается реализация небезопасной продукции, представляющей риск для здоровья населения", - заключает ведомство.
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РоссельхознадзорКраснодарский крайСтавропольский крайОбществоЭкономика
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