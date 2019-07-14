Россельхознадзор обеспокоен работой веторганов на Кубани и в Ставрополье

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россельхознадзор обеспокоен неэффективной работой ветеринарных органов Ставропольского края, Краснодарского края и Волгоградской области, говорится в сообщении ведомства.

"Деятельность указанных ветеринарных служб может негативно сказываться на развитии сельскохозяйственной отрасли, усложняет экспортные поставки и создает риски для регионов, имеющих торговые связи с перечисленными субъектами", - говорится в сообщении.

По мнению Россельхознадзора, ветеринарные службы данных регионов, в частности, не проводят в должной мере контроль за производителями животноводческой продукции, включая крупных экспортеров, а также "допускают серьезные нарушения при ликвидации вспышек опасных заболеваний животных и попустительство в работе по их профилактике".

Так, многочисленные нарушения были выявлены в 2018-2019 годах в Краснодарском крае. В качестве одного из примеров ведомство приводит вспышку африканской чумы свиней (АЧС) на ООО "Свинокомплекс "Развильненский" в январе 2018 года и действия ветеринарной службы в связи с этим. Помимо этого, системные нарушения были выявлены по итогам проверок молочных предприятий Краснодарского края в 2019 году.

"На протяжении 2018-2019 годов Россельхознадзором также выявлялись существенные нарушения в работе управления ветеринарии Ставропольского края и подведомственных ему учреждений. В этот период Россельхознадзором были зафиксированы многочисленные случаи выпуска в оборот некачественной и опасной пищевой продукции (например, поставка в диспансер говядины с гнойным абсцессом), а также оформление ветеринарных сопроводительных документов на мясную продукцию с остаточным количеством антибиотика хлорамфеникола, бактериями группы кишечной палочки и повышенным количеством мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов", - добавляется в сообщении.

Обеспокоенность ведомства вызывает также работа региональной ветеринарной службы на территории Волгоградской области. "Эпизоотическая ситуация в субъекте на протяжении уже нескольких лет остается напряженной, особенно это касается африканской чумы свиней и бешенства", - указывает Россельхознадзор.