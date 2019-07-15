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РИА Новости

Суд в Киеве снял арест с недвижимости компании Коломойского

Вчера, 11:30
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КИЕВ, 15 июл – РИА Новости. Печерский районный суд Киева снял арест с 415 объектов недвижимости компании украинского бизнесмена Игоря Коломойского "Приватофис" в рамках дела о выдаче кредитов Приватбанком до его национализации, следует из судебного решения, обнародованного в электронном реестре.
Печерский суд Киева 4 апреля 2017 года в рамках уголовного дела о растрате имущества и выдаче кредитов Приватбанком арестовал 415 объектов недвижимого имущества, принадлежащего компании "Приватофис". По информации украинских СМИ, компанию "Приватофис" контролирует Коломойский, бывший акционер Приватбанка.
Игорь Коломойский
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"Ходатайство "Приватофис" об отмене ареста имущества… удовлетворить. Отменить арест", - говорится в решении.
В решении говорится: суд решил, что арест имущества является слишком жесткой мерой, которая несопоставима с предполагаемым причиненным вредом.
Ранее прокуратура просила арестовать 415 недвижимых объектов компании "Приватофис". Следствие считает, что Приватбанк выдавал кредиты нескольким компаниям на заведомо не выгодных для себя условиях. В качестве залога выступали доли корпоративных прав компаний, но ни одна доля не превышала 25%. Гарантом обеспечения исполнения обязательств перед Приватбанком выступала компания "Приватофис". При этом у указанного юридического лица в собственности находилось 415 объектов недвижимости, ни один из которых не выступает залоговым имуществом.
Игорь Коломойский
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Приватбанк обязали выплатить почти миллион долларов компании Коломойского
Правительство Украины национализировало Приватбанк, крупнейший в стране частный банк, в конце 2016 года. Министерство финансов, ставшее владельцем 100% акций, заявляло, что государство вложило в Приватбанк после национализации почти 6 миллиардов долларов, обеспечив его финансовую стабильность и своевременные выплаты клиентам.
Суд в Киеве в апреле признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску Коломойского. Регулятор обжаловал оба решения Окружного административного суда Киева о незаконности национализации Приватбанка.
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