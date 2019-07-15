Суд в Киеве снял арест с недвижимости компании Коломойского

КИЕВ, 15 июл – РИА Новости. Печерский районный суд Киева снял арест с 415 объектов недвижимости компании украинского бизнесмена Игоря Коломойского "Приватофис" в рамках дела о выдаче кредитов Приватбанком до его национализации, следует из судебного решения, обнародованного в электронном реестре.

Печерский суд Киева 4 апреля 2017 года в рамках уголовного дела о растрате имущества и выдаче кредитов Приватбанком арестовал 415 объектов недвижимого имущества, принадлежащего компании "Приватофис". По информации украинских СМИ, компанию "Приватофис" контролирует Коломойский, бывший акционер Приватбанка.

"Ходатайство "Приватофис" об отмене ареста имущества… удовлетворить. Отменить арест", - говорится в решении.

В решении говорится: суд решил, что арест имущества является слишком жесткой мерой, которая несопоставима с предполагаемым причиненным вредом.

Ранее прокуратура просила арестовать 415 недвижимых объектов компании "Приватофис". Следствие считает, что Приватбанк выдавал кредиты нескольким компаниям на заведомо не выгодных для себя условиях. В качестве залога выступали доли корпоративных прав компаний, но ни одна доля не превышала 25%. Гарантом обеспечения исполнения обязательств перед Приватбанком выступала компания "Приватофис". При этом у указанного юридического лица в собственности находилось 415 объектов недвижимости, ни один из которых не выступает залоговым имуществом.

Правительство Украины национализировало Приватбанк, крупнейший в стране частный банк, в конце 2016 года. Министерство финансов, ставшее владельцем 100% акций, заявляло, что государство вложило в Приватбанк после национализации почти 6 миллиардов долларов, обеспечив его финансовую стабильность и своевременные выплаты клиентам.