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2019-07-15T10:15Z
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РИА Новости

Эксперт рассказал, какие стихийные бедствия угрожают Испании и Китаю

Вчера, 10:15
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МАДРИД, 15 июл – РИА Новости. Мощные землетрясения в ближайшие годы произойдут недалеко от Пекина и на Тайване, а юго-западное побережье Испании и юг Португалии могут подвергнуться цунами, такой прогноз в интервью РИА Новости дал генеральный директор Международного центра глобального мониторинга и прогноза сейсмической погоды, ведущий научный сотрудник Координационно-прогностического центра Института физики Земли РАН Самвел Акопян.
"Все знают о знаменитом Лиссабонском землетрясении в Атлантическом океане в 1755 году, в 150 километрах к юго-западу от побережья Португалии. Сейчас этот очаг накопил энергию, и в течение четырех-пяти лет побережье Испании в районе от Гибралтара до Португалии будет подвержено цунами, а также южное побережье Португалии. Еще один очаг – Азорские острова", - поделился своими прогнозами Акопян.
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Кроме того, он считает, что опасная зона в ближайшие два-три года - восточное побережье Тайваня. "Также из густонаселенных районов - 150 километров к юго-западу от Пекина, здесь можно ожидать землетрясение магнитудой около семи баллов", - добавил он.
Читайте полный текст интервью >>
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26 декабря 2017, 13:32
Самые страшные стихийные бедствия XXI векаКакие страны чаще всего страдают от стихийных бедствий — смотрите в инфографике Ria.ru.
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