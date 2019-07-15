Эксперт рассказал, какие стихийные бедствия угрожают Испании и Китаю

МАДРИД, 15 июл – РИА Новости. Мощные землетрясения в ближайшие годы произойдут недалеко от Пекина и на Тайване, а юго-западное побережье Испании и юг Португалии могут подвергнуться цунами, такой прогноз в интервью РИА Новости дал генеральный директор Международного центра глобального мониторинга и прогноза сейсмической погоды, ведущий научный сотрудник Координационно-прогностического центра Института физики Земли РАН Самвел Акопян.

"Все знают о знаменитом Лиссабонском землетрясении в Атлантическом океане в 1755 году, в 150 километрах к юго-западу от побережья Португалии. Сейчас этот очаг накопил энергию, и в течение четырех-пяти лет побережье Испании в районе от Гибралтара до Португалии будет подвержено цунами, а также южное побережье Португалии. Еще один очаг – Азорские острова", - поделился своими прогнозами Акопян.