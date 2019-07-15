Самвел Акопян: землетрясения можно прогнозировать

В начале июля с разницей в 34 часа произошли два крупных землетрясения в Калифорнии, самые мощные за 25 лет. Несмотря на многочисленные исследования, которые проводятся во всем мире, специалисты до сих пор не научились делать точные прогнозы предстоящих землетрясений. Генеральный директор Международного центра глобального мониторинга и прогноза сейсмической погоды, ведущий научный сотрудник Координационно-прогностического центра Института физики Земли РАН Самвел Акопян утверждает, что ему удалось не только вывести новую формулу прогнозирования землетрясений, но и создать технологию. Эту технологию он и президент Фонда снижения природных и экологических рисков LGG Герман Лалаян недавно презентовали в Мадриде. О том, как прогнозировать землетрясения с большой точностью, они рассказали корреспонденту РИА Новости в Испании Елене Шестерниной.

— Самвел Цолакович, недавно произошли два мощных землетрясения в Калифорнии – это сейсмически опасная зона. Можно ожидать, что в этом районе будет еще более мощное и разрушительное землетрясение?

— На американских картах сейсмической активности место, где произошли землетрясения, не было обозначено как потенциально опасное, несмотря на то, что в целом специалисты ожидали сейсмическую активность в Калифорнии. Вероятность землетрясения в этом районе мощностью с магнитудой 6 и выше оценивалась до 1%. Эти землетрясения произошли в большой сейсмической системе Лос-Анджелеса, оба землетрясения – в районе города Риджкрест магнитудой 6,4 и 7,1, на глубине около 10 километров. Причем произошли не в разломе Сан-Андреас, а на ответвлении в сторону востока. В этой части ни разу не было мощных землетрясений. И это не конец, а начало сейсмической активности в Калифорнии.

Эти землетрясения изменили сейсмическую ситуацию и позволяют пересчитать, где и когда именно будет более сильное землетрясение. Разлом Сан-Андреас, где американские сейсмологи уже давно ожидают более сильное землетрясение, закрыт. И землетрясение мигрирует на ответвление, на разлом Вентура, который идет по северу Лос-Анжелеса в сторону Санта-Барбары. Это будет 7,8-7,9 балла, механизм вертикальный, и произойдет оно в течение двух лет, до июня 2021 года.

— Где еще можно ждать землетрясений?

— Все знают о знаменитом Лиссабонском землетрясении в Атлантическом океане в 1755 году, в 150 километрах к юго-западу от побережья Португалии. Сейчас этот очаг накопил энергию, и в течение четырех-пяти лет прогнозируем, что побережье Испании в районе от Гибралтара до Португалии будет подвержено цунами, а также юго-западное побережье Португалии. Еще один очаг – Азорские острова. Опасная зона в ближайшие два-три года — восточное побережье Тайваня. Из густонаселенных районов – территория в 150 километрах к юго-западу от Пекина, здесь можно ожидать землетрясение магнитудой около семи баллов.

— Можно ли добиться прогнозирования землетрясений с большой точностью?

— Во всем мире считается, что проблема мониторинга прогноза землетрясений не решена. Мы презентовали в Мадриде технологию глобального мониторинга и прогноза сейсмической погоды на основе метода сейсмической энтропии (позволяет выявить иерархию сейсмоактивных объемов геологической среды, ответственных за сильные землетрясения, за образование разрывов в среде разного энергетического уровня). На основе данных слабой сейсмичности, которая регистрируется во всем мире, можно проводить мониторинг и делать прогноз ситуации в любом регионе мира. Мы пользуемся программой, которая рассчитывает новые параметры, с которыми сейсмологи не работают. По сути, эта новая азбука, на основе которой можно расшифровывать информацию, которую невозможно увидеть общепринятыми способами.

— Например, какие параметры?

— Один из новых параметров – кумулятивная энергия, сколько энергии выделилось за определенный период – сегодня выделилось столько-то, завтра увеличилось. Второй новый параметр – энтропия, которая кроме энергии содержит информацию о местоположении землетрясения и учитывает его время. Три параметра — координаты, время и энергия – дают возможность прогнозировать будущие землетрясения. Я вывел закон сейсмической энтропии, который позволяет правильно выбрать объем внутри земли, где слабая и сильная сейсмичность взаимосвязаны, чтобы установить критическое состояние.

Например, вся Япония является системой, которая ответственна за землетрясение магнитудой 9, которое произошло в 2011 году. Современные сейсмологи не могут установить, это землетрясение готовилось только на северо-востоке Хонсю, где находится Фукусима, или юг Японии тоже участвовал. Или другой пример. Вся Калифорния — сейсмически опасная зона, там проходит разлом с юга, от границы с Мексикой до Канады, 1300 километров длиной. Американские сейсмологи в течение десяти лет неоднократно прогнозировали землетрясение в районе Лос-Анжелеса и ошибались. Как выбрать объем, какие параметры информации учитывать? Американцы идут другим путем: они весь разлом напичкали дорогостоящими приборами, измеряют лазерными деформографами смещения по разлому с одной и другой стороны. Такая система строится десятки лет. И стоит огромных денег. Но они не могут определить — есть, например, два разлома, есть ли между ними связь? Поэтому они предполагают, что может быть опасно сразу в нескольких местах.

Моя же технология позволяет все включить в один организм и выделять опасные районы в определенный промежуток времени, исключая опасность в других. Мы можем сократить количество землетрясений на картах сейсмической опасности.

На последних картах прогнозов, которые были созданы с 1993 по 1999 годы, землетрясение на Гаити, которое произошло в 2010 году, обозначено как шесть баллов. А реально было 9-10, погибло 220 тысяч человек, два миллиона оказались в зоне бедствия. Или, например, землетрясение на границе Ирана и Ирака, в пяти-шести балльной зоне, где в 2017 году произошло девятибалльное землетрясение. То есть эти карты дают сбой, поскольку построены на дефективной теории, где рассматриваются отдельные блоки.

Из ста процентов потенциально опасных землетрясений, которые есть на подобных картах, моя технология позволяет оставлять два процента действительно опасных участков. Все сейсмологи играют в шашки, я придумал шахматы.

— Где применяется технология?

— Теорию я разрабатываю тридцать лет. Работал в Армении, Италии, США. Сейчас я работаю в России, в 2011 году меня пригласили в Институт физики Земли, который делает прогноз по всей территории России при использовании моей технологии. Раз в три месяца координационно-прогностический центр института, где я работаю, предоставляет МЧС сводку по всей России. Но эту технологию можно применять ко всему миру. Я смог предсказать землетрясение в Японии в марте 2011, предсказал землетрясение на востоке Турции в октябре 2011 года.

— Были ли в ваших прогнозах ошибки?

— Я официально делаю прогнозы только для территории России. С 2011 года спрогнозированы одиннадцать землетрясений, в том числе Тувинское землетрясение, самое известное, которое произошло в декабре 2011 года. Второй толчок, который был через два месяца, я не смог спрогнозировать. Есть вопросы, двойные землетрясения, например, которые я сам изучаю.

На Камчатке начались подряд мелкие землетрясения, которые линейно шли в сторону Петропавловска-Камчатского. Местные сейсмологи прогнозировали сильное землетрясение. Я дал прогноз, что землетрясение если и будет в Петропавловске-Камчатском, то на глубине более ста километров, до ста километров я контролирую. Землетрясение было в Охотском море на глубине 600 километров в 2012 году. Его отголоски были зарегистрированы в Москве, потому что чем глубже, тем дальше его чувствительность.

— Угрожают ли России сильные землетрясения в ближайшем будущем?

— Моя технология позволяет установить движение неустойчивости – неустойчивость сейчас движется с Западного Кавказа, через Анапу в сторону Ялты. Это движение может дойти до зоны Ялтинского землетрясения (1927 год) через пять лет.

Кроме того, стык Алеутских островов и Камчатской дуги, населенный пункт Усть-Камчатск на Камчатке, в этом районе в ближайшие два года будет сильное землетрясение.

Есть очаг на юге Байкала, но говорить о времени в этом районе пока затруднительно.

— Стало ли в последнее время больше землетрясений, изменился ли их характер?

— Нет. Бывает, что идет активизация или спад, но закономерности нет.

— Какова цель вашего приезда в Мадрид?

— Мы хотим заявить о нашей технологии, рассказать, что землетрясения можно прогнозировать. По этим параметрам, о которых я говорю, современные зарубежные ученые не работают. На презентации в Мадриде присутствовали представители сейсмологической сети всей Испании.

— Они приняли вашу теорию?

Герман Лалаян: Отношение в целом, что это уникально, что это очень интересно. Но они не стали делать вид, что все поняли, на это надо время. Они попросили сделать мониторинг для Испании. Все считают, что прогнозировать невозможно. Этот психологический момент существует. Чем гениальнее мысль, тем сложнее ее принять. Второй момент – нет такого рупора, чтобы донести до всех, что такой метод есть.

© РИА Новости / Елена Шестернина Президент Фонда снижения природных и экологических рисков Герман Лалаян © РИА Новости / Елена Шестернина Президент Фонда снижения природных и экологических рисков Герман Лалаян

На сегодня у нас есть закон, который выведен через новые физические параметры, он опубликован, сделан программный продукт – алгоритм, который учитывает все происходящие факты, программа обрабатывает данные, но надо усовершенствовать программный продукт до компьютерного интеллекта. На сегодняшний день не существует возможности просто нажать кнопку и получить результат по конкретному региону. Чтобы достичь того, чтобы выдать в онлайн-режиме результаты по всему миру, необходим штат надежных сотрудников. Сейчас мы пока заявляем о том, что такая технология существует.

Мы хотим провести аналогичную конференцию на общеевропейском уровне, в сентябре проведем конференцию в Армении, где хотим сделать официальное заявление. Проведем азиатскую сессию, затем международную конференцию.

Самвел Акопян: Оказывается, самая сложная задача, когда ты видишь, что что-то работает, добиться, чтобы это использовали. Внедрение — самая сложная вещь. Мы хотим добиться, чтобы нашей технологией пользовались, чтобы существовал прогноз сейсмической погоды — как прогноз погоды. У нас есть готовая технология, которую можно реально применять, и в определенных случаях спасать жизни людей. Каждое третье-пятое землетрясение можно предсказать с точностью до дней.

За все время был один случай, когда на государственном уровне было спрогнозировано землетрясение: в 1975 году в Китае, землетрясение в Хайчэне. Власти организовали систему сбора информации: когда сейсмологи отмечали увеличение сейсмической активности, власти призывали людей присылать сведения, например, сообщать о странном поведении животных. Так определили точное место. Но спустя год там же, в 100 километрах от Пекина, произошло землетрясение, в котором погибли 250 тысяч человек, по неофициальным 700 тысяч. Эта система предупреждения второй раз не сработала.

© РИА Новости / Елена Шестернина Генеральный директор Международного центра глобального мониторинга и прогноза сейсмической погоды Самвел Акопян © РИА Новости / Елена Шестернина Генеральный директор Международного центра глобального мониторинга и прогноза сейсмической погоды Самвел Акопян

— Как вы относитесь к возможности создания сейсмического оружия? Возможно ли устроить рукотворное и притом адресное землетрясение в той или иной точке мира?

— Сейсмическое оружие возможно, но пока уровень знаний не позволяют его делать. Если знать, как идут естественные процессы и как они доходят до критического уровня, то это можно превратить в оружие. Например, Спитакское землетрясение. Там был искусственный фактор. Армения находится в зоне Аравийской плиты, которая давит на Кавказские горы, и в первую очередь на Армению. В 1980 году ввели в эксплуатацию Ахурянское водохранилище на границе Армении и Турции. Вода — самый чувствительный элемент в коре. И это спровоцировало землетрясение. Или, например, добыча сланцевого газа приводит к активизации сейсмичности. Это явное влияние человека на землетрясения.