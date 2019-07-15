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2019-07-15T09:33Z
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РИА Новости

Директор ФРИИ рассказал, какие профессии исчезнут из-за роботизации

Вчера, 09:33
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Развитие роботизации может привести к тому, что примерно 90% работы людей будет автоматизировано, в ближайшие 10 лет будет сокращено до 6 миллионов рабочих мест в России, ожидает директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов.
"Исчезнуть частично или полностью могут те профессии, где низкоквалифицированная интеллектуальная деятельность: такие "сегменты" рабочих процессов есть у юристов, бухгалтеров, у кадрового персонала. В этих сферах многое будет сокращаться, это уже происходит сейчас. Останутся люди, которые занимаются организацией, планированием, управлением роботами, но само техническое делопроизводство исчезнет. Порядка 90% работы можно забрать у человека", - сказал Варламов в интервью РИА Новости.
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"По нашим прогнозам, в течение следующих 10 лет в России при активной модернизации отраслей могут быть сокращены до 6 миллионов рабочих мест, при этом для 25 миллионов человек могут радикально измениться требования работодателей и состав работы, что дает право говорить о фактическом исчезновении и этих рабочих мест. Если измерять в процентах, то в большей или меньшей степени изменения могут коснуться 60-70% рабочих мест", - добавил Варламов.
По его словам, высвободившиеся кадровые ресурсы не смогут в полном объеме быть задействованы в новых условиях, поскольку не имеют достаточно компетенций и навыков. "Безработные станут практически неработоспособными. Более того, помимо самого процесса цифровизации отраслей мы рискуем, как я уже частично говорил, увидеть и замещение иностранными сервисами, которые придут в Россию", - полагает он.
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Глава ФРИИ отметил, что развитие роботизации, конечно, приводит к появлению новых профессий, но не в России. "Если раньше мы покупали билеты в трансагентстве, стоя в очередях, то сейчас мы покупаем билеты онлайн. И тут главный вопрос — где эти рабочие места? Сервисы, которыми мы пользуемся, они преимущественно иностранные. Мы, пользуясь ими здесь, создаем рабочие места там. По сути идет не то чтобы локальная перекройка рабочих мест, а их создание за рубежом", - добавил он.
Российский фонд венчурных инвестиций ФРИИ учрежден Агентством стратегических инициатив в 2013 году по предложению президента РФ Владимира Путина. Фонд участвует в разработке регулирования венчурной отрасли.
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